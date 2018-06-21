«Прививка от глупости»: как остановить эпидемию кори на Украине

Эпидемию кори в Европе, начавшуюся в 2017 году, во Всемирной организации здравоохранения назвали «настоящей трагедией». В 2017 году больше всего «летучей» инфекции, как принято называть корь, подверглись Румыния, Италия и Украина. Год спустя ситуация только ухудшилась. По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины, с начала года в стране заболели корью 21,9 тыс. человек, из которых 13 тыс. — дети. Только за последнюю неделю болезнь настигла более 1400 человек.

С начала года умерли уже 11 инфицированных, семь из которых были детьми.

Причинами их инфицирования врачи называют низкий уровень вакцинации и ослабленный иммунитет. На данный момент Украина сильно отстает в вакцинации КПК (от кори, паротита («свинки») и краснухи) от других стран. Согласно информации минздрава страны, прививки от кори были сделаны только 45,5% украинцам, из которых 65,5% — дети. В то же время ВОЗ рекомендует прививать 95% населения страны, чтобы избежать эпидемии.

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На отказ от прививок повлияло недоверие к государственной власти со стороны родителей, заявил политический эксперт Валерий Дымов в беседе с телеканалом «112 Украина». «Это недоверие не возникло на пустом месте. Люди знают о летальных исходах после вакцинации и знают, как происходят закупки медикаментов, а также постоянно слышат из СМИ о выявлении фальсификата медицинских препаратов в аптеках», — отметил он.

«Последним гвоздем в крышку гроба» массовой вакцинации стала поставка адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцины (АКДС) индийского производства в украинские детские поликлиники. Препарат считается не лучшим вариантом из существующих. Дети после нее довольно часто жаловались на боли и плохое самочувствие. АКДС защищает не от кори, а от коклюша, дифтерии и столбняка. Но родители, столкнувшись с такими побочными эффектами, начинали отрицательно относиться к любым видам вакцинации — в том числе и от кори.

Панические слухи, распространявшиеся в том числе и через телешоу, только усугубили ситуацию, считает доктор, председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев.

«Когда на ток-шоу приглашают экспертов и считают, что в этом вопросе можно рассматривать две стороны, то делают только хуже. Недостаточно образованные обыватели могут предпочесть точку зрения тех, кто громче кричит или больше размахивает руками. При этом их позиция будет в корне неверна. Это просто наносит вред народу», — отметил Яковлев в беседе с «Газетой.Ru».

Детская вакцинация должна проводиться два раза — в год и в шесть лет. Однако на Украине (как и в России после 2000 года) нет запрета на посещение непривитым ребенком детского сада, соответственно, стимулов у родителей отвести сына или дочь на прививку, нет. Ограничения вводятся только локально и лишь тогда, когда ситуация становится угрожающей.

Так, в январе 2018 года Киевская городская государственная администрация не допустила до занятий в учебных учреждениях детей, у которых нет прививок от кори. Это, в свою очередь, повлекло за собой новую проблему — родители начали покупать детям фиктивные справки.

В среднем цена такой справки составляет около 350 грн. или чуть больше 800 рублей. Несмотря на дешевизну фальшивой справки, заплатить за нее можно довольно дорого. Согласно УК Украины, использование поддельных документов карается ограничением свободы до двух лет.

По мнению Яковлева, для непривитых детей нужно вводить ряд ограничений, к примеру, на посещение детских учреждений, в том числе школ, и строже это контролировать. «Люди просто не понимают, что опасна не сама вакцина, а ее отсутствие в организме. Она спасает от кори, а те, кто не делает такие прививки, подвергают свою жизнь огромному риску», — отметил Яковлев.

В связи со сложившейся ситуацией украинский минздрав также намерен провести вакцинацию взрослых, находящихся в группе риска. На сайте ЦОЗ указано, что необходимыми препаратами страна снабжена в полной мере: по данным на 14 июня 2018 года, в распоряжении Украины есть 892 тыс. доз вакцины. По заверению ведомства, поставляемое в страну вещество «Приорикс» производства «Глаксо Смит Кляйн» является эффективным, качественным и безопасным препаратом. Но, возможно, не всегда легальным.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун недавно обвинила администрацию Закарпатской области в том, что они допустили незаконный ввоз вакцин от кори.

Глава области Геннадий Москаль резко ответил на эти замечания: «Посмотрите на эту Супрун. Я готовлю ей ответ, что ей прививка нужна от глупости. Вчера распространили все информационные агентства ее письмо: «Есть проблемы на Закарпатье, потому что и местная администрация, которую возглавляет Геннадий Москаль, получила 8000 доз от Венгрии, но не растаможила их и завезла контрабандой». Хотя сейчас мы выставляем таможни — все растаможено. Да если бы не эти лекарства, мы бы не смогли остановить распространение кори».

Процесс вакцинации начнется после утверждения методики расчета потребности в вакцинации и также будет проводится, как утверждают власти, бесплатно.

Журналисты украинского издания «Апостроф» решили проверить, так ли это, и обратились в одну из киевских поликлиник. Но там им бесплатно помочь не смогли, предложив приобрести вакцину самостоятельно и только потом обращаться к терапевту. Стоимость необходимого препарата сейчас составляет 450 грн. (чуть более 1000 рублей).

Чаще всего корь передается посредством прямого контакта с заболевшим или же воздушно-капельным путем, инфицируя при этом слизистую оболочку и распространяясь по всему организму. В первое время после воздействия вируса на организм корь проявляется как обычная простуда: повышение температуры, насморк, кашель, покраснение глаз. Особенностью является только появление белых пятен на внутренней стороне щек.

Через некоторое время начинает появляться сыпь. Сначала она проступает на лице и шее, затем перекидывается на всю поверхность тела и в итоге доходит до ладоней и ступней. Покраснения сохраняются на коже не больше недели, а затем полностью исчезают.

Корь, как и многие болезни, опасна не сама по себе, а из-за своих осложнений: потери зрения, энцефалита, тяжелой диареи, приводящей к обезвоживанию, ушным инфекциям, тяжелым инфекциям дыхательных путей, например, пневмонии, которые могут закончится летальным исходом. Наибольшую угрозу корь представляет для плохо питающихся маленьких детей и взрослых, особенно в пожилом возрасте или тех, у кого в организме есть острая недостаточность витамина А или страдающих от ВИЧ, СПИДа или других болезней, ослабляющих иммунную систему человека.