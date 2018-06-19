«Она как Паниковский»: в «Интер РАО» нашли шпионку

Лефортовский районный суд Москвы во вторник постановил заключить под арест Карину Цуркан, подозреваемую в шпионаже. Вся пикантность ситуации заключается в том, что одним из членов совета директоров ОАО «Интер РАО ЕЭС» является также Карина Цуркан.

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В этой связи в энергокомпании сообщили, что подозреваемая в совершении преступления по статье 276 УК РФ (Шпионаж) является полной тезкой их сотрудницы, передает РИА «Новости».

«Член правления ПАО «Интер РАО» Карина Цуркан находится в отпуске», — сказали в компании.

По словам представителя суда, защитники подали жалобу на арест Цуркан, но дата рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.

Вместе с тем, «Коммерсант» утверждает, фигуранткой данного дела является именно член правления «Интер РАО». По данным издания, Цуркан была задержана оперативниками ФСБ, которые в течение длительного времи негласно наблюдали за ее контактами. В ПАО «Интер РАО» она руководит блоком трейдинга — курирует экспорт и импорт электроэнергии.

Также, Цуркан отвечает за деятельность «Интер РАО» в Молдавии — ГРЭС в Приднестровье и поставки электроэнергии со станции Кишиневу.

Сообщается, что синхронно с задержанием Цуркан были проведены обыски у нее в кабинете, дома, а также в офисе «Интер РАО» и у ряда высокопоставленных сотрудников Министерства энергетики РФ. Один из них проходит свидетелем по уголовному делу и, по некоторым данным, уже подал заявление об увольнении. Чиновник не является подозреваемым, но, по данным силовиков, он мог сообщить Цуркан сведения, представляющие интерес для следствия.

По информации «Интерфакса», сотрудники «Интер РАО» будут допрошены в рамках расследования уголовного дела о шпионаже в отношении Карины Цуркан.

«Сотрудники компании будут допрошены в рамках уголовного дела в качестве свидетелей», — сказал источник.

Он уточнил, что Цуркан вменяется сбор информации, составляющей государственную тайну, и передача ее одному из государств Восточной Европы.

«В ходе следствия будет выяснено, имела ли подозреваемая сообщников, через которых передавала информацию, составляющей государственную тайну», — отметил источник.

Цуркан предъявлено обвинение в сборе и передаче сведений, составляющих гостайну и иную охраняемую законом информацию в интересах ряда разведсообществ иностранных государств, в том числе Румынии, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

Источник также уточнил, что задержание проводилось силами Службы экономической безопасности, а не контрразведывательного подразделения. Источники в энергетическом секторе рассказали, что в понедельник правоохранительные органы провели оперативно-следственные действия у замминистра энергетики РФ Вячеслава Кравченко.

Собеседники издания высказали предположение, что они связаны со следствием в отношении Цуркан, один из них предположил, что чиновник проходит по делу в качестве свидетеля. В Минэнерго РФ заявили, что не имеют отношения к происходящему.

В Министерстве энергетики РФ заявили, что не располагают информацией об уголовном деле в отношении арестованной.

«Министерство энергетики не располагает сведениями о ходе проведения расследования по указанному вопросу, поскольку это относится к компетенции правоохранительных органов», — сказали в пресс-службе Минэнерго, отвечая на вопрос об аресте Цуркан.

«Министерство энергетики в пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие со всеми организациями ТЭК, в том числе с «Интер РАО», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Карине Цуркан 43 года. Она закончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). Является гражданкой РФ. С 2012 года состоит членом правления «Интер РАО». До этого руководила географическим дивизионом «Молдавия, Украина, Румыния» энергетической компании. Как сообщается на официальном сайте ПАО, она владеет 36 914 877,36 акций «Интер РАО» (0,0354% уставного капитала общества).

«Быть агентом румынской разведки — это все равно, что быть Паниковским, который украл гуся»,

— написал у себя в твиттере, предположительно, в связи с этим делом директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

Согласно Уголовного кодекса РФ, передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж, если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства — наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.