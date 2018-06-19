Москва: ветер атакует чемпионат мира

Летняя жара на время убавит свой пыл. Несмотря на то, что минувшие выходные стали первыми по-настоящему пляжными с начала сезона — дневная температура поднималась до 29°С — во вторник, 19 июня, ситуация изменится.

В столицу придет холодный атмосферный фронт с волнами, который хоть и не сильно понизит температуру, но погоду все равно испортит.

По данным Гидрометцентра, 19 июня в Москве и области дневная температура воздуха составит +23...+25°С. В ночь на среду температура воздуха в Москве опустится до +16...+18°С, по области — до +13...+18°С.

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Атмосферный фронт вместе с северо-западным ветром пригонит в регион более прохладный воздух с Балтики, который на фоне неустойчивой погоды с небольшими дождями в последующие два дня собьет дневную температуру на 3–5°С.

Во второй половине дня 19 июня в большинстве районов города пройдут кратковременные грозовые дожди. Осадки ожидаются и ночью. МЧС рекомендует жителям столицы сократить пребывание на улице и соблюдать осторожность.

Погода подготовила жителям столицы еще один неприятный сюрприз. Дальнейшее распространение менее теплого воздуха из Атлантики будет происходить на фоне довольно ощутимого ветра. Синоптики Гидрометцентра предупредили жителей Москвы и области, что

в регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого при грозе достигнут 17 м/с. Сильный ветер в Москве прогнозируется 19 июня с 12:00 мск.

Отметим, что сильный ветер, зачастую приводящий к большим разрушениям, за последние годы стал частым явлением в Москве. Так, 21 апреля 2018 года на город и область обрушился шторм с порывами ветра до 30 м/с. Пострадали 20 человек, погибли два человека в столице (12-летняя школьница и 84-летняя пенсионерка) и один мужчина в Подмосковье. 48 подмосковных населенных пункта были обесточены, в столице упало несколько сотен деревьев.

В прошлом году 30 июня на столицу обрушился настоящий шторм: за одни сутки в городе выпало 84% месячной нормы осадков (65 мм). Два человека погибли и 22 пострадали. В московских аэропортах задержали более 300 рейсов и свыше 30 отменили.

29 мая 2017 года по Москве прошли сильнейшие порывы ветра, которые по последствиям можно сопоставить со смерчем. Он привел к серьезным разрушениям и человеческим жертвам. Порывы ветра в тот день составляли примерно 30 м/с. Также прошла гроза, дождь и местами град.

Штормовой ветер тогда унес жизни 12 человек в Москве и шести — в Подмосковье.

Еще примерно 200 жителей столицы и области пострадали. В большинстве случаев причиной для разного рода ушибов, ссадин, переломов и черепно-мозговых травм были падения деревьев, конструкций автобусных остановок, рекламных баннеров и телевизионных антенн.

Досталось тогда и самой Москве. Почти у 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий были повреждены крыши, ветер сломал 61 рекламный щит и 135 опор уличного освещения. Кроме того, повреждены оказались более 2 тыс. автомобилей. 27 тыс. деревьев были вырваны с корнем.

Без «травм» не остался даже метрополитен. Так, на открытой Филевской линии примерно на 35 минут два перегона остановили свое движение. Причиной тому было падение трех деревьев на пути. Входы на станции «Филевский парк» и «Пионерская» были временно закрыты. В течение более 45 минут поезда Московского центрального кольца ходили с увеличенным интервалом и не останавливались на станциях «Балтийская» и «Коптево». Движение восстановили, когда поваленные деревья убрали с путей. 130 электричек и 23 пассажирских поезда дальнего следования из-за погодных условий серьезно задержались на Московской железной дороге.

Отметим, что сильный ветер в 2018 году ожидается накануне 20 лет с момента одного из самых разрушительных стихийных бедствий: ураган 1998 года случился в ночь с 20 на 21 июня.

Максимальная скорость ветра достигала 31 м/с. В результате проливного дождя в Москве выпала месячная норма осадков — 35 мм.

В результате шквалистого ветра погибли по разным данным от 8 до 11 человек. Около 150—200 человек получили ранения. Было повалено более 45 тысяч деревьев. Различные повреждения получили более 2 тыс. жилых строений. Произошло 744 обрыва уличной осветительной сети. Из-за повреждений троллейбусных и трамвайных контактных сетей была нарушена работа городского общественного транспорта. Ущерб от шквалистого ветра составил 1 млрд рублей. Устранением последствий стихийного бедствия ежедневно занимались более 50 тысяч человек.