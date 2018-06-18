Больны не только футболом: из Европы идет корь

В Роспотребнадзоре предостерегли россиян, планирующих отправиться за границу, от путешествий без прививок от кори. По данным ВОЗ, болезнь охватила 28 стран Европы и продолжает распространяться дальше. Отмечается, что распространение заболевания связано с недостаточным охватом населения соответствующими прививками. Большинство заболевших заразились в результате передачи инфекции своими же соотечественниками.

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«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в текущем году в ряде регионов мира регистрируется эпидемическое неблагополучие по кори. На территории Европы распространение кори наблюдается в 28 странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация.

Не привитым и ранее не болевшим корью людям, планирующим поездки в зараженные регионы, прививку рекомендуется сделать не менее чем за 14 дней до выезда.

В феврале 2018 года Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения опубликовало данные, согласно которым заболеваемость корью по всей Европе в период с 2016 по 2017 год показала четырехкратный рост. Согласно статистике, в 2017 году было зарегистрировано более 21 тыс. случаев кори с 35 летальными исходами, хотя ещё в 2016 году этот показатель был рекордно низким — немногим более 5,2 тыс. случаев.

Из данных также следует, что крупные вспышки затронули каждую четвертую страну в Европе. Лидером стала Румыния (5562 случая), за ней следует Италия (5006), замыкает тройку Украина (4767 случаев).

Основными причинами вспышки кори в ВОЗ считают снижение общего охвата плановой иммунизацией, перебои в поставках вакцин и неэффективную работу систем эпиднадзора.

Ранее Роспотребнадзор выпустил предупреждение о неблагоприятной ситуации с корью на Украине. По данным ведомства, наибольшее число заболевших было зарегистрировано во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях.

Уровень заболеваемости корью на Украине в 2017 году в 70 раз превысил уровень 2016 года. Более того: по данным Центра общественного здоровья минздрава страны,

с начала 2018 года на Украине было зарегистрировано почти 20,6 тыс. случаев заболевания корью, из них 12 тысяч среди детей. От осложнений уже умерли 11 человек: семь детей и четыре взрослых.

В настоящее время, согласно национальному календарю прививок на Украине, вакцинация от кори проводится детям до 1 года и детям шести лет (две дозы). Вакцины за средства государственного бюджета закупаются только для детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается как мероприятие по реагированию на неблагоприятную ситуацию (вспышка кори).

В связи с тем, что с начала 2018 года уровень заболеваемости среди взрослого населения сильно повысился (40% всех заболевших), Министерство здравоохранения Украины дополнительно заказало 392 тыс. доз вакцин от кори, паротита, краснухи (КПК) для проведения мероприятий по иммунопрофилактике кори для взрослых, которые находятся в группе повышенного риска.

В ведомстве также уточнили, что в ближайшее время будет принят порядок проведения вакцинации взрослых и определены группы, для которых мероприятия по профилактике кори будут осуществляться бесплатно.

Несмотря на то, что охват вакцинацией против кори на Украине уже значительно повысился,

вДетском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявляют, что количество фальшивых справок о вакцинации в Украине составляет около 30%.

Там также остерегаются, что «силовой» метод вакцинации приведет лишь к дальнейшему распространению фальшивых документов

Кроме того, на Украине уже ожидают вторую, более сильную волну заболеваемости корью. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Владимира Курпита, вспышка длится примерно два года.

«Принимая во внимание, что нынешняя вспышка началась весной 2017 года, можно предположить, что к весне 2019 года уровень заболеваемости не снизится, если не будут предприняты дополнительные меры», — рассказал Курпита.

Корь распространяется и на Американском континенте — новые очаги обнаружили в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, Канаде и США. Одна из наиболее сложных ситуаций складывается в Венесуэле, где в прошлом году зарегистрировали 952 случая заболевания. В 2018 году распространение инфекции продолжилось — зарегистрировано уже более 900 случаев кори, имеются сведения о нескольких десятках летальных исходов.

В России прививки от кори числятся в национальном календаре, иммунизация проводится за государственный счет. Вакцинация делается дважды, первая прививка в 12 месяцев, ревакцинация — в 6 лет. Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, а также распространение заболеваемости среди взрослых, календарь прививок предусматривает также вакцинацию всех подростков и взрослых до 35 лет (в группах риска — до 55 лет), ранее не болевших и не привитых против кори (не получивших две дозы вакцины).

При этом распространение движения «антипрививочников» среди россиян и значительная доля мигрантов из стран, где эпидемиологическая обстановка не такая благополучная привели к тому, что «коллективный иммунитет» в РФ ухудшился.

Так, в первом полугодии 2017 года только в Москве были зарегистрированы завозные случаи из Таджикистана, Индонезии, Италии, Бангладеш и Украины.

Крупнейшая вспышка кори со времен СССР была зафиксирована в Свердловской области в октябре 2016 года. Тогда эпидемиологический порог превысил норму в два раза: показатель заболеваемости составил 1,76 на 100 тысяч человек.

По мнению врачей, основной причиной вспышки стал массовый отказ от вакцинации в начале 2000-х годов, из-за чего люди стали более восприимчивы к вирусу. Другая версия предполагает, что вирус появился в регионе от приезжих из Восточной Европы. Вспышку удалось ликвидировать в январе 2017 года.