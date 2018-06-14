Лето не только в кино: когда в Москву придет жара

В пятницу, 15 июня, антициклон сохранит в Москве солнечную, спокойную и сухую погоду и высокий атмосферный фон (752 мм рт. ст.). Как сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос», ночью ожидается +10…+12°С, ветер восточный, 2-7 м/с. Днем воздух прогреется до +21…+23°С, а ветер сменит направление на юго-восточное и усилится до 3-8 м/с.

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Начать последний день укороченной рабочей недели советуем с учетом ограничений дорожного (и не только) движения. Утром 15 июня мусульмане будут отмечать Ураза-байрам, соответственно, с 5:30 до, ориентировочно, 8-9 часов станция «Проспект Мира» Кольцевой линии закроется на вход. Кроме того, с 4 до 11 часов будет полностью или частично перекрыто движение автотранспорта в районе Московской соборной мечети на проспекте Мира, Исторической мечети на Большой Татарской и мечети Ярдам в Отрадном.

16 июня, в субботу, температурные показатели в столице вернутся в климатическую норму — до сих пор лето в Москве на 2,5 градуса отставало от нее. Так, ночью потеплеет до +14…+16°С, днем же можно смело расчехлять купальники и обнажать икры комарам на радость: синоптики обещают +26…+28°С. Без осадков, солнце будет то и дело скрываться за облаками, но пренебрегать кремом с защитой от ультрафиолета не стоит. Ветер переменных направлений, слабый, 1-6 м/с.

Атмосферное давление поднимется вместе с температурой и составит 754 мм рт. ст.

Прекрасный теплый вечер кто-то проведет за просмотром матча Хорватия-Нигерия, а кто-то — наслаждаясь прогулкой по Москве и наблюдая за сближением молодой Луны и Венеры (и нет, это астрономическое явление, а не новый модный поп-дуэт). И первым, и вторым небезынтересно будет узнать, что метро и МЦК в ночь с 16 на 17 июня будут работать до трех часов ночи (кроме участка между «Киевской» и «Кунцевской» Филевской линии — его перекроют на все выходные). Такой же график общественного транспорта будет и в другие дни, когда футбол начнется поздно: с 27 на 28 июня (Сербия-Бразилия), с 3 на 4 июля (матч 1/8 финала), а также с 11 на 12 июля (полуфинал).

В воскресенье, 17 июня, мечты отдыхающих горожан продолжат сбываться. Погодные условия останутся такими же, как и в субботу: без осадков, слабый ветер переменных направлений (до 6 м/с), ночью +14…+16°С, днем до +26…+28°С. Давление такое же высокое, 754 мм рт. ст.

Даже если за пределы столицы выбраться на выходные не удалось, всегда можно устроить себе эрзац-загородный отпуск, отправившись в одну из красивейших московских или подмосковных усадьб. А поскольку в третье воскресенье месяца вход в музеи городского подчинения бесплатный, то заодно можно, к примеру, заглянуть в музей керамики в Кусково или в музеи в Царицыно.

Начало новой недели не принесет больших погодных перемен. В понедельник, 18 июня, город по-прежнему будет находиться во власти антициклона. А это значит: высокий (750 мм рт. ст.) атмосферный фон, отсутствие дождей и за счет этого накаленная обстановочка, то есть, конечно же, воздух.

Так, ночью, по прогнозам, +16…+18°С, днем же столбики термометров подскочат до +27…+29°С.

Не сомневаемся, что на самых душных станциях метро, как и в предыдущие годы, будут раздавать воду бесплатно, однако лучше перестраховаться и захватить бутылку негазированной воды с собой. Пожалуй, не помешают и влажные салфетки, и даже веер — вне зависимости от пола и возраста владельца.

Поскольку переменный слабый ветер (1-6 м/с) ожидается несколько дней подряд, есть вероятность, что выхлопы, пыль и другие «прелести» в городском воздухе могут скапливаться у поверхности. Советуем, по возможности, воздержаться от излишней физической активности на улице в дневные часы.

19 июня, во вторник, с запада к столице подойдет атмосферный фронт. Он принесет кратковременные локальные дожди и немного освежит московский воздух. Так, ночью обещают +14…+19°С, днем +23…+28°С. Давление наконец-то упадет до нормальных 745 мм рт. ст., а усилившийся до 4-9 м/с юго-западный ветер наконец-то выдует все накопившиеся за предыдущие дни вредные примеси за пределы столичного региона. Повлияет ли ветер на ход игры российской и египетской сборных? Если и да, то, надеемся, в нашу пользу. Дома, говорят, и стены помогают, отчего ж погоде не вмешаться.

В среду, 20 июня, Москва проснется мрачной. Ночью и днем облачно, кратковременный дождь, в послеполуденное время — грозы и ливни. Неплохой шанс попрактиковать иностранные языки, подсказывая бедным иностранным туристам, как добежать до ближайшего укрытия от осадков или где купить зонтик.

Кстати, и их ушанки больше не будут смотреться трогательно-нелепо: температура воздуха заметно понизится. Так, ночью ожидается +11…+16°С, днем — не выше +18…+23°С.

Ветер западный, 3-8 м/с, атмосферный фон слегка пониженный, 742 мм рт. ст.

21 июня, в четверг, вероятность осадков будет небольшой — но это не значит, что их не будет вообще. Ветер западный, 4-9 м/с, давление вернется в норму (745 мм рт. ст.), чего не скажешь о температуре воздуха. Ночь выдастся зябкой, +10…+15°С, день — теплее, но ненамного, +17…+22°С. Согреться в перерывах между осадками можно на площадке для игры в пинг-понг, открывшейся с 16 июня на ВДНХ между павильонами №58 и №57. Кстати, с 11:00 до 13:00 в любой день там можно поиграть совершенно бесплатно.

Самый длинный день в году окажется также и одним из самых жарких. 22 июня, в пятницу, обещают +24…+29°С в светлое время суток и до +14…+19°С в темное.

Антициклон расчистит небо, но не до конца: облачность будет переменной, местами пройдут короткие ливни, прогремят грозы.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, атмосферный фон оптимальный: 746 мм рт. ст.