Пьянство и халатность: что привело к трагедии на Волге

Задержан владелец лодочной станции, из которой на Волгу выезжал столкнувшийся с баржей катамаран, в результате чего погибли 11 человек. Об этом заявили в южном следственном управлении на транспорте СК России. Согласно версии следствия, 47-летний гендиректор ООО «Пристань» не воспрепятствовал выходу прогулочного судна в акваторию реки.

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«Следователями проводится обыск в жилище судоводителя маломерного судна и иные следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.

Трагедия произошла вечером 11 июня в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда.

В результате столкновения баржи с катамараном погибли 11 человек из 16 находившихся на борту. Среди погибших пассажиров была и несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения.

Фоторепортаж: Столкновение катамарана и баржи на Волге: 11 погибших __is_photorep_included11794225: 1

Пятерым людям удалось спастись. По факту произошедшего в связи с преступным нарушением правил безопасности возбуждено уголовное дело. Оно находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как уточнила Петренко, СК поручил провести опознание тел всех 11 погибших и назначил судебно-медицинские экспертизы. В данный момент поднятое на поверхность судно катамарана осматривается.

«Следствием установлено, что всего на катамаране в день трагедии находилось 16 человек при разрешенной вместимости 12. В ходе осмотра выявлено шесть неиспользованных спасательных жилетов. Сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на соответствующих учетах с 2017 года», — подчеркнула официальный представитель СК.

Однако в пресс-службе Ространснадзора заявили, что спасательных жилетов на катамаране не было. Потерпевшее катастрофу судно не имело права перевозить пассажиров, добавили в ведомстве.

В СК отметили, что катастрофа произошла из-за нетрезвого владельца катамарана Дмитрия Хахалева. Судно он приобрел в 2017 году. «По предварительным данным, именно действия владельца пассажирского водного транспорта, который и управлял им, привели к трагедии», — заявила Светлана Петренко.

Согласно имеющимся данным, он не реагировал на подаваемые ему с баржи световые и звуковые сигналы.

Руководитель Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Вячеслав Барканов заявил, что в крови погибшего капитана судна был обнаружен алкоголь, концентрация которого составляла 2,17 промилле.

Согласно принятым нормам, такие показатели соответствуют средней степени опьянения. Сильная степень опьянения отсчитывается от уровеня 2,5 промилле.

Хахалев нарушал закон и ранее. В 2008 году он, находясь в нетрезвом виде, внезапно открыл огонь по прохожим. Пьяного стрелка скрутили и передали правоохранительным органам. В этот же день на него поступило заявление от девушки, которая обвиняла его в избиении и изнасиловании. Его осудили на четыре года, однако он вышел на свободу уже через два года по УДО.

После катастрофы на Волге необходимо проверить профпригодность всех пассажирских судов, а также условия их хранения и использования на предмет безопасности перевозок, заявил РИА «Новости» зампредседателя комитета Совета Федерации по экономполитике Валерий Васильев.

Он отметил, что соответствующие нормы уже прописаны в законодательстве. «К сожалению, в Волгограде среди 11 погибших значатся люди, которые по долгу службы прекрасно знали обо всех требованиях, предусмотренных законом, и очень жаль, что они пренебрегли ими и подвергли себя и своих близких смертельной опасности», — подчеркнул сенатор. При этом он отметил, что оценивает действия региональной власти как «достаточно квалифицированные».

Как отметил Васильев, экипажем катамарана были проигнорированы все имеющиеся правила: судно двигалось без навигационных огней, шло под прямым углом относительно судового хода и при этом пересекало реку от одного берега к другому. На борту катамарана, по заявлению Васильева, не было спасательных жилетов.