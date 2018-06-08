Животный инстинкт: как сбегают из зоопарков

10 июня исполняется 225 лет со дня основания самого первого в мире общественного зоосада — он открылся в Париже в 1793 году. Сады с животными существовали и в древние времена, но тогда это было лишь развлечением для богатых. Но парижский «Жарден де Плант» (Menagerie du Jardin des Plantes) был открыл для всех желающих, поэтому именно его принято считать первым в мире настоящим зоопарком.

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Основу его составил зверинец Людовика XVI в Версале. Там содержались страусы, египетские цапли, орлы, дикобразы, «фараоновы крысы» (мангусты), лисы, лев, экзотические голуби, казуар, слон (подарок короля Португалии), три крокодила от сиамского короля, верблюды, олени, лани и голландские коровы, молоком которых, замешанным на яичных желтках, кормили фламинго. На отдельном водоеме жили пеликаны.

В 1789 революционеры разорили зверинец, отправив на кухню съедобных животных. Остались только носорог, лев, живущий вместе с собакой, которую он нежно любил, буйвол, антилопа, зебра-квагга, венценосный голубь, шесть или семь павлинов и две дюжины кур, которые почему-то не подошли французским гурманам. Звери переехали в Ботанический сад, где в 1793 году и открылся зоопарк. Его основателем стал французский зоолог Этьен-Жоффруа Сент-Илер, который многие годы потратил на создание лучших условий для животных, потому что не все приживались в европейском климате.

225 лет спустя зоопарки появились во всех крупных и не очень городах мира. А если животные содержатся в неволе, значит, они могут оттуда и убежать, если захотят, — и такие курьезы случались не раз.

План Капоне

В 1935 году заголовки газет пестрили объявлениями о том, что из нью-йоркского зоопарка сбежало более 150 обезьян.

Побегом «руководила» обезьяна по имени Капоне. Причем все выглядело так, будто операция была тщательно спланирована.

На протяжении нескольких дней, когда смотритель приходил кормить животных и клал доску поперек рва, чтобы его перейти, животные по очереди убегали за его спиной по этому «мосту». Когда в вольере почти не осталось обезьян, работники заподозрили что-то неладное. Зоопарку пришлось обратиться за помощью к местным жителям — он предлагал вернуть найденных животных за вознаграждение. Сколько в конечном итоге животных вернули обратно — неизвестно.

Свободу орангутанам!

Орангутан по кличке Кен Аллен из зоопарка города Сан-Диего в Калифорнии в 1985 году доставил кучу хлопот работникам зоопарка, систематически покидая свой вольер. Сначала он просто гулял по зоопарку, поглядывая на других на животных, а во второй свой побег попытался забросать камнями другого орангутана, который ему не нравился.

Зоопарку пришлось нанять профессиональных скалолазов, чтобы выяснить, как Кен Аллен сбегает из своего вольера.

На усовершенствование ограждения пришлось потратить $40 тыс., чтобы не дать орангутану свободно бродить в окрестностях.

Встретились на свободе

В 2005 году из зоопарка в Канзасе сбежал фламинго. Можно подумать, что обнаружить такую яркую птицу посреди Америки очень легко, но ее очень долго не могли отыскать. Потерянного фламинго обнаружили лишь спустя восемь лет.

Птица была найдена в тысяче километрах от побережья Мексиканского залива в Техасе.

Примечательно, что фламинго смог найти себе пару, и его «спутницей» оказалась особь, сбежавшая из заповедника в Мексике. Обе организации согласились позволить птицам жить вместе на свободе.

Кобра из твиттера

В 2011 году опасная египетская кобра из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке переполошила весь город и социальные сети. Все гадали, как рептилия сумела покинуть террариум и скрыться.

Сотрудники зоопарка пытались сдержать волну паники, уверяя, что кобра не могла уползти далеко, и оказались правы: ее нашли спустя несколько дней всего в паре метров от террариума.

Жителей Нью-Йорка так позабавила эта история, что кто-то создал учетную запись кобры в твиттере, которая собрала более 160 тыс. подписчиков.

Один в большом городе

В 2012 году в зоопарке Токио не досчитались пингвина по кличке 337. Он сбежал из морского парка, протиснувшись через небольшое отверстие.

Пингвин пропал без вести, и надежды найти птицу в мегаполисе живой и здоровой таяли с каждым днем.

Однако спустя два месяца пингвина нашли и вернули в зоопарк целым и невредимым. По-видимому, пингвин неплохо уживался в городе без специальной помощи сотрудников зоопарке.

Вышел за хлебушком

Случаи побега известны и в Московском зоопарке. В начале 1920-х отличился слон по имени Маврик, который был подарен только что открывшемуся зоосаду еще императором Александром II. Животное пережило и дарителя, и его сына Александра III, и даже внука — Николая II, — а после ликвидации монархии решило сбежать.

Маврик спокойно дошел до Кудринской площади, разбил витрину булочной и съел всю выпечку на глазах у потрясенных москвичей.

Когда работник слона обнаружил пропажу, он успокоил Маврика и отвел прямо за хобот обратно домой.

За козла ответишь

Около 1943 года из карантина в Москве сбежал козерог (он же — альпийский горный козел). Он зашел в парикмахерскую на Большой Грузинской и, увидев свое отражение в зеркале, разбил его. На месте преступления его задержали зоотехник и ветеринар.

В 80-х из загона сбежали лошади, которые сбились в табун и добежали до сквера Большого театра, где их и поймали.

А спустя несколько лет из вольера выбралось более опасное животное — молодой гепард. Сбежав из вольера, он попытался наброситься на встретившегося ему на пути пони, который возвращался с погонщиком на конюшню с «круга катания». К счастью, зверя удалось быстро удержать.

Однако не всех когда-либо сбежавших животных удавалось находить. В начале 2000-х годов из Московского зоопарка сбежала харза — желтогрудая куница. Она регулярно совершала побеги, но не выходя за территорию зоопарка, и нападала на вольер с фламинго. Однако, по-видимому, птицы ей надоели: куница убежала в город и охотилась на кошек. Ее никто так и не поймал.