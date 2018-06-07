У нас не Голливуд: Путину рассказали о харрасменте

В ходе конференции после «прямой линии» журналисты спросили мнение президента РФ Владимира Путина по поводу обвинений в домогательствах в адрес председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

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Путин заявил, что не слышал ничего об этой истории и отметил, что для разрешения таких вопросов существует суд.

«У меня, конечно, есть на этот счет свое мнение. Сейчас развертываются целые процессы в некоторых западных странах, в Голливуде, поднимают проблемы, как они утверждают, десяти, двадцати, тридцатилетней давности, — сказал президент. — Я не считаю, что мы должны превращать все эти вопросы, особенно конкретные случаи в какую-то кампанию».

Путин подчеркнул, что интересы абсолютно всех граждан, вне зависимости от пола, вероисповедания или возраста, должны быть защищены.

Президент также выразил недоумение в связи с ситуацией, когда случаи домогательств не рассматриваются сразу же после поступления соответствующих заявлений от жертв харрасмента.

В феврале этого года на «Дожде» появились заявления троих журналисток, пожелавших на тот момент сохранить анонимность, о том, что Слуцкий в разное время их домогался и делал недвусмысленные намеки. Позже некоторые из них раскрыли свои имена.

28 февраля заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе рассказала, что семь лет назад она приехала в Москву, чтобы взять интервью у парламентария. Слуцкий пригласил ее в свой кабинет, запер дверь, прижал к стене, «стал трогать» и «пытался поцеловать».

1 марта продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук заявила, что, когда Слуцкий зашел в студию, то попытался силой ее поцеловать, трогать и вел себя «грубо и назойливо». Продюсер «Дождя» отправила жалобу на имя главы Госдумы по этике Отари Аршбы.

Последней на данный момент журналисткой, сообщившей о неподобающем поведении депутата, стала корреспондент русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова.

6 марта она рассказала, как почти год назад она пришла взять комментарий у Слуцкого в его кабинет. Но вместо необходимой информации Рустамова получила предложение бросить журналистику (а также своего молодого человека) и стать любовницей депутата.

Кроме того, Слуцкий, по воспоминаниям журналистки, резко приблизился к ней «провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх» — и немедленно отскочил.

Журналистка также подала жалобу в комиссию по депутатской этике. 21 марта состоялось заседание комиссии. Разговор Рустамовой и Слуцкого оказался записан на диктофон, но члены комиссии не посчитали это каким-либо весомым доказательством, заявив, что отсутствует «должный инструментарий для проверки подобного рода претензий, в том числе для проведения необходимых и предусмотренных законом экспертиз».

Члены комиссии также отметили, что не могут давать экспертные оценки аудиозаписям и иным якобы имевшим место фактам, указанным в обращениях заявительниц.

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Комиссия не увидела ничего крамольного в действиях Слуцкого — в отличие от действий обвинивших его журналисток. «Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Л. Э. Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место «инцидентов». По мнению комиссии, эти факты свидетельствуют об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес Слуцкого.

За Слуцкого после начала скандала неоднократно вступались его коллеги по партии и другие российские политики. Так, глава ЛДПР Владимир Жириновский (сам, кстати, ранее оскорбивший беременную журналистку) предположил, что [некорректным поведением] Слуцкий «может быть, хочет у журналистов вызвать интерес к себе».

Глава Чечни Рамзан Кадыров также поддержал депутата, назвав бредом обвинения в его адрес в своем твиттере: «Леонида Слуцкого я называю братом. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства — полный бред.

Возможно, сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу».

Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев заявил, что считает «обвинения в домогательствах грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением».

Ранее Слуцкий называл заявления журналисток «бредом» и предвыборной провокацией. «Уверен, что руководство Государственной думы и нашей фракции разберется в ситуации и даст предельно жесткую оценку авторам этого поклепа», — написал парламентарий на своей странице в фейсбуке.

8 марта Слуцкий в своем фейсбуке, «пользуясь случаем», попытался извиниться перед теми, «кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». «Поверьте, не по злому умыслу», — добавил он, не назвав, впрочем, конкретных имен.