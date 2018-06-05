Тяга к искусству: расхитители музеев пошли под суд

Нижегородские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух членов банды, обвиняемых в похищении картин Исаака Левитана и одного произведения Ивана Шишкина. Об этом сообщается на сайте главного управления СК РФ.

Реклама

Имена обвиняемых не называются. По версии следствия, в 2012 году 35-летний мужчина создал в Нижегородской области организованную вооруженную группу, члены которой в течение четырех лет совершали вооруженные нападения на банки, коммерческие организации и инкассаторов. Кроме того, преступники похитили картины художников Левитана и Шишкина. На данный момент следователям удалось доказать хищения на сумму, превышающую 80 млн рублей.

Лидер преступной группы обвиняется следствием в организации банды, разбойных нападениях, грабежах, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, хищении ценных предметов, незаконном приобретении оружия,

а также в похищении или повреждении документов

Его предполагаемого сообщника, мужчину 39 лет, помимо грабежей и нападений, обвиняют в участии в банде и хищении ценных предметов.

По сообщению СК, обвиняемые полностью признали свою вину и заключили сделку со следствием. Сейчас они находятся под арестом, а их дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Банда промышляла ограблением не только банков и инкассаторов, но и музеев. В частности, в 2013 году преступники украли из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области картину Шишкина «Лес. Ели», полотно Константина Коровина «Рыболов», а также картину Станислава Жуковского «Первый снег». Стоимость ущерба оценили в 66,35 млн рублей.

В 2014 году участники группировки, как предполагает следствие, похитили из дома-музея Левитана в Плесе Ивановской области пять картин художника общей стоимостью 180 млн рублей, в их числе полотна «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Розы» и «Речная заводь».

Ночью два злоумышленника выломали раму и, проникнув в помещение музея, сорвали со стен самые маленькие работы, которые увезли на мотоцикле или мотороллере. Все ограбление заняло несколько минут.

По словам директора дома-музея Аллы Чаяновой, преступники нашли единственное уязвимое место в достаточно серьезной защите музея.

Как передает местный нижегородский телеканал «Кстати»,

грабители не смогли продать полотна и хранили их в тайнике.

Одно из них обнаружили в частном доме в Подмосковье, остальные четыре — в Нижегородской области. В ходе расследования уголовного дела все картины Левитана возвращены музею, сообщается на сайте главного управления СК. После возвращения полотна в течение нескольких месяцев реставрировались специалистами.

Кроме того, в мае 2016 года члены банды совершили очередное разбойное нападение на банк в Нижнем Новгороде. Прорыв подкоп, они выбрались в здание через банковский туалет, напали на сотрудниц и вынесли более 5 млн рублей.

Преступников удалось задержать в ноябре 2016 года при совершении ими разбойного нападения на граждан в Нижегородской области. На месте происшествия оказались сотрудники ДПС. Главарь банды выстрелил в них из автоматического оружия, завязалась перестрелка. В ходе погони преступников удалось обезвредить и задержать.

В ходе следствия у них изъяли 15 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты, револьверы и пистолет-пулемет, более двух тысяч боеприпасов, а также более килограмма кокаина.

Уголовное дело в отношении предполагаемых главаря банды и 39-летнего участника было выделено в отдельное судопроизводство. Четверых участников банды начали судить еще в апреле этого года. Двоих, граждан Белоруссии, — на родине. Еще двоих преступников — в России.

Канал «Кстати» сообщает, что речь идет о Юрие Ламцове и Константине Буяновском. В беседе с журналистами Ламцов заявил, что даже не знал о том, какую ценность имеют украденные картины. По его словам, он совершил ограбление дома-музея Левитана не по собственной инициативе, а по просьбе. Заказчика он назвать отказался. Он рассказал, что творчеством никогда особенно не интересовался, а во время ограбления был водителем.

Второй подсудимый, Константин Буяновский, также заявил, что был «просто за рулем».

По словам гособвинителя Ирины Кулешовой, на апрель 2018 года подсудимые частично признали свою вину.