Только за деньги: Бабченко запросил $50 тыс. за интервью

Журналист Аркадий Бабченко запросил у украинских журналистов $50 тыс. Столько, по его мнению, стоит эксклюзивное интервью для СМИ. Об этом рассказала журналистка украинского издания «Гордон» Алеся Бацман на своей странице в фейсбуке.

Реклама

По ее словам, редактор украинского издания Елена Посканная позвонила Бабченко и пригласила его на программу в прямом эфире.

«Аркадий сказал Лене, что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. «Гривен?», — робко уточнила Лена. «Долларов» — уверенно произнес Аркадий, и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится!» — написала Бацман.

В своем сообщении журналистка также вспомнила, как после известия об «убийстве» Бабченко она вместе с коллегами хотела организовать всеукраинский сбор денег, чтобы помочь жене и шести приемным детям журналиста. «Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью», – добавила Бацман.

Аркадий Бабченко подтвердил, что намерен брать деньги за интервью, сославшись на «ворох проблем», которые необходимо решить:

«Мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов — и эксклюзивное интервью ваше». Он также добавил, что «безумно устал», последние пару дней был на грани нервного срыва и попросил его «не дергать».

При этом, по его словам, телеканал «Россия» первым согласился на это предложение и заявленную сумму, однако Бабченко заверил, что не будет давать интервью российскому телеканалу.

Сейчас Бабченко активно публикует и комментирует новости о своем «убийстве» в соцсетях. В конце некоторых из постов он указывает реквизиты своих карт для сбора денег со словами «кто считает нужным, сколько считает нужным».

29 мая власти Украины сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко, который с 2017 года проживает в Киеве, был убит в подъезде собственного дома. На следующий день в ходе пресс-конференции Службы безопасности Украины (СБУ) было объявлено, что журналист жив, и его «убийство» было орагнизовано, чтобы раскрыть реальных заказчиков покушения. После этого сам Бабченко вышел к журналистам. По его словам, за несколько месяцев до инсценировки убийства к нему обратились сотрудники СБУ и рассказали о том, что на него готовится покушение.

Мировое сообщество по-разному отреагировало на новость о фиктивном убийстве Бабченко.

Так, международная организация «Репортеры без границ» назвала это событие «манипуляцией» украинских спецслужб и новым шагом в информационной войне.

В то же время президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что знал о готовящейся спецоперации и поздравил журналиста с третьим днем рождения. Об этом сообщает «112 Украина».

«Я об этом знал, никто в администрации об этом не знал. Я абсолютно убежден, что по-другому быть не могло... Ты большой молодец, что мы таким образом празднуем твой третий день рождения. Сегодня я представляю себе, что чувствовали сотрудники СБУ, которых как только не обзывали, как только не поливали грязью», — сказал Порошенко.

Он также поблагодарил сотрудников СБУ за проведенную операцию.

1 июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчики покушения на Бабченко также хотели убить 47 человек, сообщает «РИА Новости». Ранее украинские силовики заявляли, что жертвами должны были стать около 30 человек.

«В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно это — известные украинские и бывшие российские журналисты», — пояснил Луценко.

Он также подчеркнул, что следствие «получило важные доказательства связей одного из предполагаемых заказчиков с российскими спецслужбами».

В ответ на это заявление выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, указав, что любые утверждения о якобы причастности России к произошедшему не соответствуют действительности. Обвинения в адрес страны Песков назвал «развесистой клюквой».

Позднее ведущие украинского телеканала «Прямой» — уехавшие на Украину российские журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев — заявили о том, что они попали в список лиц, которым якобы грозит опасность от властей РФ.

По словам журналистов, сотрудники украинских правоохранительных органов организовали встречу и проинформировали журналистов о списке людей, которые живут и работают на Украине и которым, как утверждают украинские силовики, грозит опасность из России.

«Списка нам не показали, но понятно, что те люди, которые там присутствовали, они в этом списке были», — подчеркнул Ганапольский. Отмечается, что все присутствовавшие на встрече журналисты подписали документ о неразглашении.

По словам депутата Верховной рады Юрия Павленко, инсценировка убийства Бабченко стала позором международного масштаба для главы МИД Украины Павла Климкина. Парламентарий от фракции «Оппозиционный блок» обратил внимание на то, что министр иностранных дел не знал о проводимой операции и говорил про «убийство» Бабченко как о реально произошедшем событии.

«Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше, а это очевидно удар по стране. Подобные вещи должны быть предусмотрены властями», — пояснил свою позицию Павленко.