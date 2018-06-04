«Погода потенциально опасна»: Москву зашатает от ветра

В Москве продлили уровень погодной опасности до вторника. Об этом заявили в Гидрометцентре. Там отметили, что в ночь 5 июня ожидается сильный дождь, а также гроза. Погоду будет определять холодный атмосферный фронт.

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«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — сообщили в метеобюро.

Синоптики прогнозируют в течение суток западный, северо-западный ветер 13-18 м/с, местами с порывами. Кроме того, ожидается понижение температуры — если в понедельник, 4 июня, днем воздух в Москве прогрелся до 23-25°C, то во вторник будет не больше 13-16°C. Атмосферное давление в столице упадет на 15 пунктов ниже нормы — оно составит 732 мм рт. ст.

По данным Гидрометцентра, вечером 4 июня и в ночь на вторник в Москве выпадет порядка 9 мм осадков, что составит около 12% месячной нормы. Всего за июнь выпадает около 75 мм.

Департамент торговли и услуг Москвы 5 июня призвал рестораторов приостановить работу летних веранд из-за прогнозируемого сильного ветра.

«В связи с «желтым» уровнем погодной опасности на 5 июня 2018 года из-за сильного ветра и грозы, всем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, необходимо принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд, укреплению маркизных и пергольных конструкций, а также закрытии зонтов», — говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Начать беспокоиться горожанам стоит уже с вечера понедельника. 4 июня синоптики прогнозируют сильный дождь — он начнется в 21:00-22:00 по московскому времени.

«Желтый» уровень погодной опасности, сопровождающийся сильным ветром и высокой пожароопасностью, во вторник также ожидается в Рязани, Туле, Твери, Смоленске, Калуге, Владимире и Ярославле.

Что касается Москвы, то в середине недели похолодание усилится. Так, в среду, 6 июня, ночная температура составит +6…8°C, а днем столбики термометров поднимутся максимум до +11…13°C. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-западным, северным, с порывами до 13-18 м/с.

Как сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, самой холодной станет ночь четверга — температура местами может опустится до ноля градусов.

Днем температура поднимется до +13…15°C. Кроме того, в Москве пройдет прогнозируется небольшой дождь. Ветер местами усилится до 15 м/с.

В последующие два дня преобладающее направление ветра будет северо-западным. Станет немного теплее, однако показания термометров все же останутся ниже нормы. К примеру, в пятницу, 8 июня, метеорологи прогнозируют высокую вероятность выпадения небольших локальных дождей. Что касается температуры, то ночью будет +5…+10°C, а днем она поднимется до +13…+18°C. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Напомним, что «желтый» уровень опасности держится в Московском регионе еще с воскресенья, 3 июня. Тогда в столице был зафиксирован порывистый ветер до 17 м/с. Температура воздуха составила +24…+26°C. Также сохранялась высокая вероятность пожаров.

Впрочем, в погодном центре «Фобос» не удивлены похолоданиям в начале июня.

Такую метеорологическую обстановку синоптики назвали «ультраполярным вторжением».

Суть этого явления сводится к тому, что на западе бывает очень высокий атмосферный фон, а на востоке — очень низкий. Циклон с низким давлением, которые последние дни был над европейской частью России, ушел за Урал. Такие перепады атмосферного давления создают благоприятные условия для северного ветра.

В итоге на европейскую часть России устремился «обвал холода», туда начали поступать воздушные массы, сформировавшиеся над акваторией Северного Ледовитого океана. Пока они идут на юг, температура немного поднимается, но тем не менее похолодание сохраняется.

Специалисты «Фобоса» не называют подобную погоду аномальной. Там отметили, что ультраполярные вторжения — явление довольно частое. Осадки в первых числах июня, а также установление снежного покрова происходят примерно раз в семь-восемь лет. При этом такая метеорологическая обстановка характерна лишь для начала лета, но не позже. Синоптики сделали вывод, что к чемпионату мира по футболу погода будет благоприятной и о снеге говорить не придется.