За Кемерово: YouTube изгнал украинского пранкера

Канал украинского пранкера Евгения Вольнова (Никиты Кувикова) заблокировала платформа YouTube. Соответствующая информация высвечивается при переходе на его аккаунт. Причиной блокировки, как написано в отображающемся сообщении, стало нарушение принципов сообщества.

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28 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца пранкера Вольнова по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Обвинение было предъявлено ему из-за того, что после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово он заявил на своем канале, что, вопреки официальной статистике, в огне погибли сотни людей. В опубликованной записи он обзванивал морги, представляясь сотрудником МЧС. Когда в первом морге сообщили, что готовы принять не более ста погибших, пранкер ответил, что в скором времени там окажется «более трехсот трупов».

Некоторые СМИ после размещенной Вольновым информации начали распространять непроверенные данные о количестве погибших. Тогда мэр города Илья Середюк вместе с группой активистов посетили морги и сверили списки поступивших трупов. В результате данной проверки информацию о «сотнях жертв» опровергли.

Российский суд также объявил пранкера в международный розыск. Однако 29 марта официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что Украина не выдаст РФ пранкера.

Она также добавила, что вопрос о передаче пранкера российскому суду не относится к компетенции СБУ. «Но вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти», — подчеркнула Гитлянская.

Отметим, что спустя месяц после пожара в Кемерово и звонков Вольнова назначили официальным спикером сайта «Миротворец».

«В связи с реорганизацией, направленной на улучшение и расширение коммуникаций с общественностью, в Центре Миротворец появился официальный спикер по отдельным вопросам (на общественных началах). Мы долго искали специалиста, который подошел бы нам на эту должность, был эрудированным, обладал чувством юмора и такта, умел общаться с аудиторией. И такой человек нашелся», — написал «Миротворец».

На сайте также обозначены задачи новоиспеченного спикера, в которые входит «разъяснение людям роли и назначения «Миротворца», популяризация использования информации, которая накопилась в его базах данных, в различных сферах деятельности».

В сообщении отметили, что при выполнении функций спикера центра «Миротворец» Вольнов обещает не ругаться матом.

Ресурс публикует данные о журналистах, ополченцах из самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик и других гражданах, которых на данном портале называют «изменниками родины». В «черный список», размещенный на сайте, попадают иностранцы, которые посетили Крым.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Первым вспыхнул четвертый этаж, где находились кинотеатр и детские игровые аттракционы. Тогда не сработали ни сигнализации, ни система пожаротушения.

По официальным данным, жертвами трагедии стали 60 человек, среди которых 41 ребенок, 79 человек пострадали.

По сообщению МЧС России, в течение пяти минут после возгорания все пути эвакуации в «Зимней вишне» были блокированы горючими токсичными предметами, в которых содержался хлористый водород. Пожарные прибыли к месту происшествия и приступили к тушению пожара через семь минут после звонка в экстренные службы.

Спустя месяц после пожара пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Следственный комитет регулярно информирует о нарушениях тех или иных правил безопасности в ТЦ. «Многие из них, конечно, являются чудовищными — то, что, собственно, и привело к потере такого количества людей и детей», — заявил он.

Сразу после пожара в ТЦ в отставку подал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

26 мая сообщалось, что свой пост покидает Начальник Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов. Его обвиняют в халатности и не проведении в 2017-2018 годах проверки пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», а также в растрате 1,8 млн рублей из бюджетного фонда. Вместе с Мамонтовым по делу проходит начальник отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григорий Терентьев. Ранее Центральный районный суд города Кемерово продлил арест управляющей ТЦ «Зимняя вишня» Надежды Судденок до 25 августа. 31 марта по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» также была арестована экс-начальница государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова

В халатности также обвиняют тушившего огонь в ТЦ начальника пожарного караула Сергея Генина. Отмечается, что он пренебрег советом очевидца, указывавшего наиболее короткий путь к кинозалам, в результате чего команда потеряла много времени и спасти людей не удалось. Генин находится под арестом.