Наркотики и геноцид: какими делами займутся присяжные

В России существенно расширяются полномочия судов присяжных. Согласно новым поправкам в УПК, районные и гарнизонные суды теперь могут рассматривать дела с участием шести присяжных заседателей (и еще от шести до восьми человек находятся «в запасе»). Ранее привлекать коллегию присяжных могли только региональные и окружные суды.

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Кроме того, в список уголовных дел, которые могут рассматриваться присяжными заседателями, добавили статьи «Об убийстве двух и более лиц», «О посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, судей и правоохранителей», «О геноциде», «Об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», «Контрабанда наркотических средств организованной группой».

До сих пор право на рассмотрение дела судом присяжных имели обвиняемые по таким статьям, как «Организация преступного сообщества» (ч. 4), «Похищение человека» (ч. 3), «Бандитизм», «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава» (ч. 1, 2 и 3), «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», «Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения», «Экоцид» (совершение действий, способных вызвать экологическую катастрофу), «Пиратство», а также «Наемничество» (ч. 1 и 2).

С конца 2017 года присяжные получили право участвовать и в заседаниях, когда на скамье подсудимых оказываются несовершеннолетние, женщины и люди старше 65 лет. Раньше эти категории обвиняемых не могли ходатайствовать о суде присяжных.

Суды присяжных в России считаются более «мягкими». По статистике, они выносят оправдательные приговоры в десятки раз чаще, чем если дело рассматривается просто судьей. Например, в 2017 году профессиональным судом были оправданы 0,3% обвиняемых по уголовным статьям, тогда как суды присяжных оправдали 10% подсудимых.

Слабое оправдание

Хотя предполагается, что в будущем число оправдательных приговоров по уголовным делам увеличится за счет расширения полномочий коллегий присяжных, эксперты не спешат радоваться. Если прогресс в этом вопросе и будет, то он произойдет за счет того, что на сегодняшний момент «уровень оправдательных приговоров в российской судебной системе практически на нуле». Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат Межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Васильченко.

Если количество оправдательных вердиктов увеличится в 10 раз, их часть составит 2% относительно остальной массы обвинительных вердиктов, пояснил юрист.

Впрочем, о несправедливости судебной системы в России говорят уже давно. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2017 году доля оправдательных приговоров по уголовным делам в России составила 0,2% (1,6 тыс. человек). 77,9% уголовных дел завершились обвинительным приговором. 1,4% дел были прекращены в связи с реабилитацией фигуранта. Остальные уголовные дела были прекращены актом суда в связи с истекшим сроком давности, смертью подсудимого и амнистией.

«Система, которая выносит 0,2% оправдательных приговоров, работает неэффективно. Мы видим, что она имеет явно обвинительный уклон.

Суд должен давать объективную оценку представленным в ходе заседаний доказательствам, чего не происходит», — заявил Васильченко.

Адвокат согласился, что суд присяжных является более независимым, поскольку, в отличие от профессиональных судей, карьера и материальное благополучие членов коллегии напрямую не зависят от судебной системы.

Телевидение влияет на объективность

Но есть у присяжных судов и минусы. Члены коллегии не обязаны иметь специального юридического образования, и поэтому зачастую они принимают решения по вопросам, в которых не являются специалистами, отмечает юрист Дмитрий Васильченко.

«При принятии решения о том, виновен человек или нет, присяжные руководствуются личной трактовкой и оценкой представленных суду доказательств, — поясняет адвокат. — Отсутствие профессиональных знаний может сильно сказываться на справедливости судебных решений, например, при рассмотрении дел по экономическим статьям».

Руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова также указывает на проблему недостаточной профессиональности и информированности присяжных заседателей. Для того чтобы выносить ответственное решение, присяжный должен уметь усваивать разные точки зрения, подчеркивает эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Информационное поле создают СМИ. Но у нас с плюрализмом СМИ не все в порядке — люди в своем большинстве получают информацию от федеральных каналов, которые дают свою интерпретацию событий. Не могу сказать, что в этом виноваты сами россияне — много причин, почему сложилась такая модель потребления информации», — отметила представитель «Общественного вердикта».

Она напомнила, что до реформы 1 июня суд присяжных формировался лишь в судах на уровне регионов — то есть он созывался довольно редко. Сейчас это будет происходить в районных судах и гарнизонных судах, это еще 2,3 тыс. инстанций.

Соответственно, либо повестки будут рассылаться большему количеству кандидатов, либо кандидаты, попавшие в «лист ожидания», с большей вероятностью все же получат вызов в суд.

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2018 году по всей стране более 5,9 млн человек подлежат включению в списки кандидатов в присяжные. Для этих целей 16 регионов запросили дополнительное финансирование на составление списков кандидатов.

«Добавлены дела об убийстве, умышленном причинении вреда здоровью. Но в остальном список преступлений, который теперь будут рассматривать коллегии присяжных, весьма экзотический», — рассказала Новикова.

Кроме того, отметила правозащитница, присяжные все еще не могут оценивать доказательства, которые вошли в уголовное дело: «Это делает судья, и есть большой риск, что он будет отфильтровывать доказательства так, что останутся те, которые будут формировать у присяжных мнение о виновности человека. И так сложно добиться, чтобы суды исключали из дела доказательства, полученные под пыткой. А присяжные в этой стадии разбирательства вообще не участвуют».

В целом эксперт не видит в новой реформе стимула для развития гражданского общества. «У многих наблюдателей есть завышенные ожидания от этой реформы. Они думают, что она повысит сознательность граждан, станет движком, который усилит процесс развития гражданского общества. Но и без этой реформы гражданское общество есть и развивается прекрасно», — пояснила Асмик Новикова.

Как стать присяжным заседателем

Согласно закону, присяжным заседателем в суде может стать любой дееспособный гражданин России старше 25 лет, который не имеет судимости и не состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Кроме того, есть еще ряд ограничений, не прописанных в ФЗ, но указанных на повестке: например, присяжным не может стать сотрудник правоохранительных органов, нотариус, адвокат, частный детектив, государственный или военнослужащий, священник. Людям старше 65 лет, тем, кто имеет слабое здоровье или какие-то медицинские противопоказания, также могут дать отвод.

Задача присяжных заседателей определить, виновен подсудимый или нет. Степень ответственности и само наказание определяет уже судья.

Участие в судах присяжных является гражданским долгом каждого россиянина. Поэтому списки кандидатов в присяжные заседатели формируются на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационный ресурс ГАС «Выборы». Из этих списков компьютерная программа случайным образом выбирает имена будущих кандидатов. Зачастую люди даже не догадываются о том, что значатся в таких списках, до тех пор, пока им не приходит повестка из суда.

Если гражданин не хочет участвовать в коллегии присяжных заседателей, то он может отказаться без всяких для себя последствий. Например, можно просто проигнорировать повестку, высказать сомнения в своей объективности по данному уголовному делу или через работодателя просить об отводе. В этом случае работодатель должен доказать, что работника некем заменить.

При этом работодатель не имеет права уволить или лишить привилегий человека, который согласился стать присяжным заседателем. Ему продолжают выплачивать зарплату на протяжении всего времени, в течение которого длится судебный процесс.

Иногда люди массово отказываются от участия в суде присяжных вовсе не из-за нехватки времени или денег. В 2017 году Приморский краевой суд четыре раза безуспешно пытался сформировать коллегию присяжных заседателей для третьего слушания дела членов группировки так называемых «приморских партизан», которые обвинялись в убийстве четырех жителей поселка Кировский. Коллегию созывали в феврале, марте, апреля и мае, но каждый раз количество явившихся кандидатов оказывалось недостаточным.

В ходе первого судебного процесса над группировкой коллегию присяжных заседателей удалось сформировать лишь с шестой попытки, в ходе второго — с девятой.

Адвокат Дмитрий Васильченко считает, что зачастую в коллегии присяжных заседателей оказываются люди одного социального класса. Многие работники не могут себе позволить оставить работу на несколько месяцев.

«Человек, который соглашается стать присяжным, начинает работать судьей. За его труд платят неплохие деньги, но понятно, что преуспевающий бизнесмен или менеджер не бросит свою работу, потому что она для него важнее. Люди, которые отбираются в коллегии присяжных, зачастую оказываются безработными, домохозяйками. Им интересно поучаствовать в суде: это поднимает их социальный статус и дает новый опыт. Поэтому вряд ли в коллегии будет, например, хозяин автомойки», — подытожил Васильченко.