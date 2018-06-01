Пожар в иркутском ТЦ: восемь детей пострадали

Взрыв в иркутском торгово-развлекательном комплексе «КомсоМолл» произошел 1 июня около 15.00 по местному времени. На третьем этаже ТЦ находится научно-развлекательный центр «Гравитация», несколько дней назад презентовавший новое шоу. Как обещает реклама, гости центра смогут попасть на мастер-классы по изготовлению лизунов, посмотреть на «научное микс-шоу», «узнать, как устроен фейерверк», а также «вздрогнуть от маленького водородного взрыва».

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Во время одного из химических опытов произошло воспламенение спиртосодержащей газовоздушной смеси, заявили в управлении МЧС по Иркутской области.

В помещении лаборатории на тот момент находились, по предварительным данным, около 60 детей и родителей, сидевших на зрительских местах перед столом, где проводились опыты. Когда произошла вспышка, огонь моментально перекинулся на первые ряды зала.

Фоторепортаж: Первые секунды начала пожара в детской комнате в Иркутске __is_photorep_included11783227: 1

Восемь детей в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней. Некоторые пострадавшие, по данным главы иркутского МЧС, получили ожоги до 40% тела. Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3. Уточняется, что пострадавшие находятся в состоянии средней или легкой степени тяжести.

Прокуратура Октябрьского района Иркутска проводит проверку по факту возгорания. На место также прибыли представители СК. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«По данным следствия, сегодня днем в ТРЦ «Комсомолл» <...> проводилось представление, связанное с демонстрацией химических опытов, где экскурсоводами использовался жидкий азот, электричество и химические реактивы. Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате чего дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги», — говорится в сообщении ведомства.

В сообщении СК отмечается, что у двоих из пострадавших детей зафиксированы ожоги до 25% тела.

Как заявил начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов, на момент прибытия подразделения система оповещения в здании не работала, эвакуации организовано не было.

Отметим, что 29 марта сотрудники прокуратуры, МЧС и МВД провели проверку в ТРК «Комсомолл». Никаких серьезных нарушений выявлено не было, зато отметили наличие оповещения о пожарной тревоге на двух языках – русском и английском, а также доступность всех эвакуационных выходов.

По словам бывшего сотрудника «Гравитации», на шоу встречались нарушения правил безопасности. В частности, противопожарная система была установлена в зале для экскурсий, а в помещении, где проводилось научное шоу и детям показывали химические опыты, она отсутствовала. Не было и аптечки.

Риск получить ожог, по словам бывшего сотрудника, для ведущего шоу высокий, достаточно одного невнимательного движения, а дети по правилам шоу должны сидеть в зале и подходить только с разрешения ведущего.

«Я думаю, что в этой ситуации либо ведущий шоу не углядел, либо дети не послушались.

Такое часто бывало: одному человеку, ведущему, сложно уговорить детей сидеть на месте, а родители или сопровождающие их часто вообще не обращают внимания на поведение детей», — рассказал он изданию «Бабр».

Массовые проверки мест массового скопления людей в регионах России на соответствие нормам пожарной безопасности были организованы после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта. Тогда погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Очаг возгорания находился на четвертом этаже здания, где располагались кинотеатр и детские игровые аттракционы. Системы сигнализации и пожаротушения не сработали. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку после случившегося.

В МЧС России сообщали, что около 30% торговых центров на территории страны не соответствуют нормам пожарной безопасности, а генеральная прокуратура заявила о закрытии 15 торговых центров по всей России.

По данным портала IrkutskMedia.ru, после трагедии в Кемерово надзорные ведомства Приангарья начали проверки торговых центров в Иркутске, в ходе которых было обнаружено 975 нарушений требований пожарной безопасности в 214-ти торгово-развлекательных центрах Иркутской области. Всего сотрудники МЧС, МВД, представители Ростехнадзора, Стройнадзора и Росгвардии провели 274 проверки, было возбуждено 213 административных дела.