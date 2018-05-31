«В морге я изображал мертвого»

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения для подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом говорится на официальной странице суда в фейсбуке.

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Как отмечается, в ходатайстве речь идет о мере пресечения в виде содержания под стражей в отношении Бориса Германа, которого подозревают в организации покушения. Герман — исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», «единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране»,написал его адвокат Евгений Солодко в фейсбуке.

По словам адвоката, Герман известен своей помощью украинской армии. «Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения», — заявил Солодко.

В рамках данного дела имя Бориса Германа упоминается впервые — до сих пор он фигурировал как «гражданин Г». По версии следствия, за организацию покушения он получил от заказчиков $15 тыс., еще $30 тыс. ему якобы должны были заплатить по факту убийства.

Адвокат Евгений Солодко заявил, что на его клиента оказывается давление.

«Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с «организатором убийства» Аркадия Бабченко. Первое впечатление — провокация, организованная весьма неэстетично.

Попытка «закошмарить» подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться», — написал Солодко.

«Дело Бабченко», за которым наблюдает весь мир, развивается стремительно. Вечером 29 мая украинская полиция заявила, что Бабченко убит в результате покушения. Однако уже на следующий день он появился на брифинге с главой СБУ Василием Грицаком и прокурором Украины Юрием Луценко. «Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем ​​рождения и приглашаю его в зал», — заявил Грицак, после чего журналист вышел к публике.

По словам Бабченко, его жена Ольга знала о происходящем, так как все происходило в их доме, однако он все равно извинился перед ней «за тот ад, который она прошла за эти два дня». Журналист также выразил сожаление в связи с тем, что «пришлось друзей протащить через все это». Именно жена Бабченко позвонила в полицию, после чего приехали сотрудники правоохранительных органов и врачи.

«Убитый» журналист раскрыл подробности инсценировки: по его словам, в операции была использована свиная кровь. Также он прибегнул к услугам визажиста.

«Меня положили на носилки, спустили в карету. Легенда была, что я еще живой», — добавил он.

После того как они отъехали от дома, было выпущено сообщение о смерти Бабченко. «После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого», — сообщил журналист. Позже Бабченко отвели в комнату санитара, где он «воскрес, снял футболку и умылся». «Включил телевизор и сел смотреть новости о моем «убийстве», — сказал он.

Украинские силовики заявили, что задержали подозреваемого в организации покушения спустя несколько часов после «убийства» журналиста. Борису Герману были переданы постановочные фотографии с телом Бабченко, лежащим в крови на полу в своей квартире.

«Смерть» Бабченко, организованная украинскими спецслужбами, стала причиной критики украинских властей со стороны международных организаций. Так, глава организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар в своем твиттере заявил, что организация крайне возмущен инсценировкой.

«Репортеры без границ» выражают глубокое возмущение в связи с вскрывшейся манипуляцией украинских спецслужб в целях информационной войны. Крайне опасно, когда государства играют с фактами, тем более используя журналистов», — написал Делуар.

Не менее жесткую позицию заняла и Международная федерация журналистов, назвав инсценировку неприемлемой и недопустимой. В опубликованном на сайте организации заявлении говорится, что целью профессии журналиста является поиск истины и любое манипулирование информацией может нанести серьезный ущерб авторитету СМИ и журналистики в целом.

«Это уже не просто журналистский случай, а полный цирк, организованный военными деятелями», — подчеркнул генеральный секретарь федерации Энтони Белленгер.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже прокомментировал международную реакцию. «Мне удивительны заявления многих международных организаций, что как это так, дезинформировали общество. Вы что, хотели, чтоб Бабченко был убит, и вы, Amnesty International или «Репортеры без границ», на этом примере говорили: вот у нас еще один погибший журналист? Поэтому, мягко говоря, удивляют такие заявления неких международных авторитетов», — сказал Аваков.

Он также заявил, что правоохранительные органы проводили бы аналогичные операции каждый день, «если бы была такая возможность», и подчеркнул, что спецслужбы страны впредь «не будут руководствоваться общественным мнением о них».