Война полов: как в СССР внедряли совместное обучение

В Российской империи образование было привилегией, а не нормой. Некоторые педагоги и государственные деятели еще в XIX веке говорили о необходимости создать систему всеобщего школьного образования, но царская власть так и не смогла провести массовую ликвидацию безграмотности. Накануне Октябрьской революции 1917 года только каждый пятый ребенок и подросток в России хоть как-то посещал школу.

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Дореволюционная Россия по уровню грамотности занимала одно из последних мест в Европе. По данным переписи 1897 года в стране, где большинство населения составляли крестьяне, неграмотные в сельской местности составляли 76,2%, а среди крестьянок этот процент был еще выше — 87,5%.

Больше всего шансов получить качественное образование, конечно, имели дети из богатых семей, причем образованию мальчиков уделялось более пристальное внимание, чем девочек.

Начальное образование мальчики и девочки в Российской империи получали вместе, но уже во всех средних учебных заведениях они разделялись, и мальчики получали гораздо больший объем знаний. Это было связано с тем, что в Российской империи, как и во многих странах Запада в начале XX века, женщине отводилась роль хозяйки и хранительницы домашнего очага. Поэтому считалось, что девушкам совершенно не нужны академические научные знания.

Если девочка и получала образование, то его уровень был невысок: обычно в женских гимназиях и пансионах изучали словесность, иностранные языки (часто за отдельную плату, если родители решили, что этот предмет необходим их дочери), танцы, домоводство, занятия рукоделием и этикет.

В европейском обществе считалось, что женщина в принципе не может в полной мере овладеть точными и техническими науками, поскольку у нее слабо развито логическое мышление. Соответственно, получая лучшее образование, мужчины становились политическими, экономическими и культурными лидерами. Говорить о равноправии полов при этом не приходилось.

Социал-демократы в противовес политике империи выступали за равное положение мужчин и женщин и еще на втором съезда РСДРП в 1903 году объявили, что целью их партии станет всеобщее и бесплатное образование для всех детей до 16 лет.

Эту политику удалось привести в действие после Октябрьской революции. С 1918 года мальчики и девочки в советской младшей и средней школе обучались вместе, а затем вместе поступали в высшие учебные заведения. «Во всех учебных заведениях вводится совместное обучение учащихся обоего пола. В наименовании всех учебных заведений опускаются слова «мужская» и «женская». Все учебные заведения принимают на свои вакансии учащихся обоего пола на равных основаниях», — так гласило постановление Народного Комиссариата Просвещения от 31 мая 1918 года.

В этом же году отменили школьную форму: у молодого государства не было денег, чтобы обеспечить униформой всех школьников, поэтому ее объявили символом несвободы и пережитком прошлого.

Советские школьники даже спортом на уроках физкультуры стали заниматься вместе, несмотря на то что официальные спортивные соревнования как раз разделяют по гендерному признаку.

Правда, даже в 1918 году уроки труда в школах нового советского государства были раздельными, и на них школьницы традиционно изучали домоводство, а школьников обучали быть мастерами на все руки в своих будущих семьях и домах.

Кроме равноправия, у совместного обучения были (и есть) и другие плюсы. Например, такая система обходится дешевле, поскольку не требуется строить отдельные здания для женских и мужских школ. Такая же ситуация и с количеством учителей: для раздельного образования их требуется больше.

То вместе, то порознь

За 70 лет существования советская школа успела несколько раз поменять взгляд на то, как лучше обучать мальчишек и девчонок. Так, еще с конца 30-х годов чиновники планировали вернуться к раздельному школьному обучению. Во-первых, считалось, что с 1918 года удалось полностью убрать дискриминацию женщин в области образования, во-вторых, страна взяла курс на усиление военно-патриотического воспитания граждан. Все же СССР жил с постоянным осознанием того, что война будет, только мало кто ожидал, что так скоро. В этих целях, например, в школах ввели униформу, причем у мальчиков она включала фуражку, гимнастерку и поясной ремень — все атрибуты военной формы.

Совет Народных Комиссаров решил, что совместное обучение к тому же «приводит к разболтанности учеников в старших классах», когда девочки и мальчики начинают присматриваться друг к другу. Официально это называлось «не всегда здоровыми взаимоотношениями, создающимися между мальчиками и девочками при совместном обучении».

Так что с 1 сентября 1943 года некоторые дети стали получать образование в мужских и женских школах. В основном эта система вводилась в городах, где было минимум четыре-шесть школ, поскольку создавать отдельные женские образовательные учреждения в селах, где зачастую набирался лишь один или два совместных класса, было бессмысленно.

Раздельные школы негласно считались элитными и образцовыми по сравнению с обычными совместными. В мужских школах директором мог быть только мужчина, в женских, соответственно, женщина. Мужские школы, учитывая, что страна нуждалась в инженерах, ученых и строителях, обеспечивались всем необходимым оборудованием для лабораторных исследований по физике, химии, биологии. После войны Совет Министров РСФСР принял решение, что в мужских заведениях некоторые предметы должны преподаваться на иностранном языке. Всем учителям английского, немецкого и французского языков увеличили зарплаты на 50% относительно обычных ставок. Такие мужские школы с иностранным языком стали прообразами языковых спецшкол, появившихся во второй половине 1950-х годов в столицах союзных республик.

К 1954 году в 150 городах РСФСР раздельные школы составляли 55% от всех средних учебных заведений. В целом, по стране основная масса школ по-прежнему обучала мальчиков и девочек совместно. В этом же году система раздельного обучения снова была отменена: для государства она оказалась финансово затратной, а многим гражданам старшего возраста мужские и женские школы напоминали дореволюционные гимназии.

Кроме того, считалось, что в классах с раздельным образованием, особенно в мужских, тяжелее поддерживать дисциплину.

Таким образом, и введение раздельного обучения в 1943 году, и его ликвидацию в 1954 объясняли стремлением укрепить дисциплину учащихся.

Отвлекающий маневр косичками

Заслуженный учитель школы РФ Михаил Нянковский вспоминает, как в советские годы он работал в школах с учителями, которые на собственном опыте знали разницу между совместным классом и классом мальчиков. «Не скажу, что учителя старшего поколения были в восторге, — рассказывает он. — Представьте класс из мальчишек, обычных пролетарских детей. Это же сплошное хулиганье, особенно в средней школе, так что учителям было сложно поддерживать дисциплину».

Советское совместное обучение было призвано стереть гендерные различия между учениками, пояснил он «Газете.Ru». «Ведь тогда были граждане СССР, и неважно, мальчики или девочки. Но и тогда в школах работали умные учителя, которые использовали совместное обучение не для того, чтобы стереть гендерные различия, а наоборот, воспитать в учениках понимание своей гендерной роли в обществе. И были, конечно, учителя не очень умные, которые понимали совместное обучение слишком буквально».

Сейчас среди педагогов и психологов не существует единого мнения о том, какая форма обучения лучше. Так, еще в 80-е годы прошлого века советский педагог и почетный работник общего образования Владимир Базарный писал о том, что «смешение мальчиков и девочек в детсадах и школах по календарному возрасту — вещь непростительная». По его мнению, причина в том, что в средних классах девочки начинают активно расти и на два-три года духовно и физически опережают по развитию мальчиков. «Исследования выявили, что если мальчики оказываются окруженными более сильными девочками, то у одних мальчиков формируются женские черты характера, у других складывается комплекс невротического неудачника», — утверждал Базарный.

С другой стороны, Нянковский считает, что ученики разных полов, обучаясь в смешанных классах, учатся лучше общаться друг с другом. «Если в классе одни мальчишки, то они расслабляются, а если есть девочки, то учатся с ними общаться. Мальчиков в таком случае можно научить тому, как вести себя с женщиной, и наоборот. При раздельном образовании учитель не может воспитывать в учениках привычку правильного общения с противоположным полом», — резюмировал эксперт.

Психолог центра «Образование в развитии» Татьяна Муха отмечает, что любой подход к образованию в школе имеет свои ограничения и последствия. «Поэтому вопрос на самом деле в том, какие проблемы школьного образования общество готово разгребать», — поясняет она «Газете.Ru». В период пубертатного развития школьники неизбежно отвлекаются от учебы на личные отношения, однако это, считает психолог, часть процесса их социализации. Существует опасность, что при раздельном обучении дети могут лишиться социальных навыков в общении с противоположным полом.

«Некоторым мальчишкам, неагрессивным, в основном это тихони, иногда легче устанавливать контакт в классе с девочками, а не с буйными одноклассниками,

— рассказывает Муха. — И похожая ситуация случается со школьницами, которым иногда легче общаться с мальчиками, чем со сверстницами. Это явление, на самом деле, не такое уж и редкое. Так вот для таких учеников совместное обучение — это благо, а разделение мальчиков и девочек в средней школе — неприятный процесс, потому что так они лишаются привычного окружения и своих друзей. Согласитесь, что мальчика мужчиной делают все-таки не драки со сверстниками, а несколько другие вещи».