Несите счет: как пропали миллионы Захарченко

Проверка по факту хищения части арестованных денег экс-полковника Дмитрия Захарченко проводится Следственным комитетом России. Об этом заявил телеканал РЕН-ТВ с уточнением, что речь идет о $5 млн. В то же время «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники сообщает, что пропали более 200 млн рублей, то есть около $3 млн.

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Телеканал ссылается на направленный СК «Сбербанку» документ, в котором ведомство просит менеджера компании предоставить информацию о сотрудниках, участвовавших в пересчете конфискованных у Захарченко средств.

Согласно данному документу, пересчет денег велся в кассово-инкассаторском центре «Волгоградский» и занял несколько дней. В итоге купюры были упакованы в 44 коробки.

Проведением проверки займется генерал-майор юстиции, следователь по особо важным делам при председателе СК Константин Криворотов.

Однако официального уведомления о пропаже части изъятых денег от СК не поступало. Об этом журналистам заявил в Мосгорсуде адвокат Захарченко Александр Горбатенко. «До нас доходили слухи о пропаже денег со счетов Сбербанка при пересчете, но следствие нас не оповещало о следственных мероприятиях», — сказал защитник экс-офицера.

Скандально известного «полковника-миллиардера» Захарченко задержали в сентябре 2016 года. На тот момент он еще являлся сотрудником Министерства внутренних дел, а точнее его управления, занимающегося экономической безопасностью и противодействием коррупции. Он занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления «Т», расследующего правонарушения в топливно-энергетической сфере.

Захарченко инкриминировали получение взятки в особо крупном размере.

Изначально офицеру предъявили обвинение в получении семи миллионов рублей, но в ходе обысков были обнаружены около восьми миллиардов рублей, в том числе и в иностранной валюте, происхождение которых сотрудник МВД не смог объяснить.

Следователи предполагают, что источники его средств могли быть незаконными. При этом сам Захарченко отрицает, что имеет какое-либо отношение к обнаруженным деньгам.

Помимо коррупции, полковника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а также воспрепятствовании осуществлению правосудия. Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказывала, что в окружении Захарченко он был больше известен под прозвищем Захар Хитрый. Она отметила, что свои действия он планировал самостоятельно, и при этом никогда не повторялся. Следствие также подозревает, что свою преступную деятельность Захарченко вел не один год.

По итогам служебной проверки Дмитрий Захарченко был уволен из органов МВД и лишен офицерского звания. Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, экс-полковника уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. При этом Светлана Петренко сообщала, что следствию не удалось выявить криминальной составляющей в действиях руководства полковника МВД Дмитрия Захарченко.

11 мая 2018 года уголовное дело возбудили в отношении гражданской жены Дмитрия Захарченко Анастасии Пестриковой. Ее обвинили в фальсификации доказательств.

До этого, 6 февраля, свою вину в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» признал отец полковника Дмитрия Захарченко Виктор. Он также возместил положенный ущерб, который следствие оценило в четыре миллиона рублей.

В отношении отца экс-полковника ранее было было возбуждено уголовное дело по статьям «Растрата в особо крупном размере» и «Пособничество в растрате». По версии следствия, советник председателя правления ББР-банка Владимир Корьевкин взял на должность своего советника Виктора Захарченко без соответствующего образования и опыта. Отмечается, что с июля 2014 года по апрель 2015 года Корьевкин незаконно ежемесячно выплачивал ему зарплату в размере около 150 тыс. рублей.

В декабре 2017 года Дмитрию Захарченко были предъявлены обвинения в том, что он получал взятку три раза. Речь в данном случае идет о $800 тыс., а также дисконтной карточке ресторана и оплаченном другой стороной на отдыхе в Сочи.

В итоге, учитывая предыдущие случаи уличения в коррупции, Захарченко предъявили обвинения в пяти эпизодах получения взятки.

В тот же день он подал в суд заявление, в котором указывал, что на него со стороны следствия и правоохранительных органов осуществляется давление. «Ко мне приходили два сотрудника управления «М» ФСБ и следователь, которые сказали, что если я не оговорю себя по уголовным делам, то они возьмут в заложники моего отца и сфабрикуют дело», — утверждал Захарченко. По его словам, следователь и сотрудники ФСБ грозились привести в исполнение «иск об обращении в доход государства имущества и денежных средств третьих лиц».

Дело в том, что в тот же день Никулинский суд Москвы действительно удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества полковника МВД Дмитрия Захарченко и его семьи. Иск Генпрокуратуры удовлетворили полностью, то есть государству перешло почти девять миллиардов рублей наличными, 23 квартиры, машиноместа в Москве, а также автомобили.