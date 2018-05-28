«Одну комнату она готовила под детскую»

Юлия Скрипаль готовилась стать матерью до того, как был отравлена в Лондоне. Об этом рассказала ее двоюродная сестра Виктория в интервью kp.ru.

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«Она делала ремонт в квартире. Одну комнату готовила под детскую. Вторая — спальня. Кухня и санузел уже были отремонтированы. За все платила она сама. И, даже улетая к отцу в марте, она звонила женщине-прорабу, сетовала, что не успевает заехать и завезти очередную плату за работы — 50 тыс. рублей», — рассказала Виктория, которая, по ее словам, лично общалась с прорабом.

Она также добавила, что Юлия пообещала передать ключи от квартиры через молодого человека Степана. Сразу после отравления, 6 марта, он якобы приехал к прорабу и отдал ключи от квартиры со словами: «Ты меня не знаешь, ты меня не видела!».

Виктория также поделилась с изданием сомнениями об истинных причинах отравления Юлии в Солсбери.

По ее словам, в конце февраля Юлия вступила в права наследства, оставшегося после смерти ее брата, на счету которого якобы хранилось почти $200 тыс. В связи с этим Виктория предположила, что отравления может быть криминальная подоплека.

Кроме того, она оценила публичное видеообращение Юлии Скрипаль, которое появилось в сети 24 мая, и отметила необычное поведение и внешний вид девушки: «Во-первых, она очень сильно похудела. Килограммов на 20, наверное. Во-вторых, это короткое платье. Она такие вообще не носила никогда. Или брюки или длинные юбки — вот привычная для нее одежда. В-третьих, шрам на шее, он будто подчеркнуто заметен, хотя женщины обычно прячут шрамы, мы же не мужчины».

Виктория также обратила внимание на нехарактерную для девушки речь. По ее словам, на видео Юлия говорила медленнее, чем обычно и не использовала слово-паразит «ну да», которое было для нее характероно в устном разговоре. Также Виктории показалось странным использование профессионального термина «инвазивная терапия», поскольку Юлия по образованию географ, а не медик. Впрочем, это не исключает того, что такое выражение она могла слышать в последнее время от врачей.

Ранее видеообращение Юлии Скрипаль также прокомментировал президент России Владимир Путин. Он отметил, что девушка чрезвычайно быстро поправилась после отравления нервно-паралитическим веществом. «Насколько я себе представляю, если применяется боевое отравляющее вещество, то жертвы этого нападения погибают на месте, практически немедленно. Ничего этого не произошло, сам Скрипаль и его дочь живы, и выписались из больницы. И дочь его выглядит его вполне прилично, все живы и здоровы», — сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума в пятницу, 25 мая.

Кроме того, президент призвал прекратить разговоры об отравлении Скрипалей, поскольку обсуждение инцидента ведет к ухудшению межднародной политической обстановки.

Вместо этого, считает глава государства, Москва и Лондон должны провести совместное объективное и полноценное расследование случившегося.

В своем видеообращении Юлия лично прокомментировала случившееся с ней и ее отцом. По ее словам, лечение в больнице было «инвазивныи и глубоко угнетающим», и сейчас самым главням для нее является ее собственное здоровье и здоровье ее отца.

Девушка также рассказала, что в дальнейшем она бы хотела вернуться обратно в Россию, но вежливо отказалась от помощи российской стороны.

«Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться», — заявила девушка.

Точное местонахождение Юлии сейчас неизвестно. Британские спецслужбы заявляют, что она находится в секретном убежище в Лондоне, но не раскрывают подробностей, мотивируя это мерами безопасности.

Между тем представитель посольства России в Лондоне выразил обеспокоенность условиями, в которых содержится Юлия. Это, в первую очередь, связано с тем, что с момента отравления Скрипалей российские официальные представители ни разу не смогли лично пообщаться с Юлией, которая является гражданкой РФ. В Британии у нее есть только вид на жительство.

Виктория Скрипаль также рассказывала, что за все время она ни разу не смогла связаться со своей двоюродной сестрой, но продолжает требовать встречи с родственницей. «На момент, когда Юля пришла в себя, (российским — «Газета.Ru») посольством по моей просьбе было направлено 68 нот. Ответили только на одну: «Все хорошо, пришла в сознание». Так мы все об этом и узнали, собственно».

О настороженном отношении к этому видео также рассказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы не имеем оснований доверять этому и верить в это. Мы по-прежнему не знаем, в каком состоянии находится Юлия Скрипаль, мы не знаем, делала ли она эти заявления по собственной воле или под давлением, мы не знаем, где она находится, в каких условиях, и кем и какие в отношении нее предпринимаются действия, насколько обеспечиваются ее права, насколько она дееспособна», — пояснил позицию Кремля Песков.

Он также назвал обвинения в адрес России о причастности к отравлению Скрипалей «беспрецедентной международной провокацией» и подчеркнул, что у России в связи с этим есть основания для того, чтобы не доверять видеообращению Юлии.

Генпрокуратура России уже предлагала британским правоохранителям помощь в расследовании обстоятельств отравления Скрипалей в Солсбери. МИД РФ также призывал к совместному расследованию, но британские власти отвечали отказом.

Напомним, что 4 марта этого года в английском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они были найдены без сознания на скамейке рядом с торговым центром. Во время обеда в местном ресторане они почувствовали себя плохо и вышли на улицу, где и потеряли сознание.

Согласно последней версии следствия, нервно-паралитическое вещество в виде геля было нанесено на дверную ручку дома Сергея Скрипаля.

Мужчина получил более серьезное отравление, поскольку первым открыл дверь. После него к ручке с ядом прикоснулась и его дочь.

Через неделю после инцидента премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в выступлении перед парламентом обвинила в случившемся российские спецслужбы. Она заявила, что отравление было вызвано боевым нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», которое якобы было разработано в России.

Позднее специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провели экспертизу вещества, которым отравили Скрипалей. Россия также ознакомилась с докладом, и глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в документе ОЗХО привела состав химического вещества, однако конкретного наименования отравляющего агента там нет.

В начале мая советник премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилл заявил, что на сегодняшний день у следствия нет подозреваемых. В связи с этим посольство России в Лондоне потребовало от британских властей принести извинения за необоснованные обвинения Москвы в причастности к отравлению Скрипалей.

«Всем теперь также известно из официальных заявлений и сообщений прессы, что отравляющее вещество А-234 по британской классификации производилось десятком западных стран. Сама жизнь показывает, что британские обвинения ни на чем не основаны, кроме неких разведданных, которые невозможно проверить», — заявил представитель посольства.

Он также призвал власти Соединенного Королевства объединить силы с российскими правоохранительными органами, чтобы вместе расследовать это покушение, передает «РИА Новости».