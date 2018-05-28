Погибшего ребенка нашли в выгребной яме

Следователи продолжают расследование уголовного дела «Об убийстве» четырехлетнего мальчика в селе Стечна Брянской области.

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Ребенок был найден мертвым в выгребной яме на территории местной школы. Хотя на данный момент СК устанавливает причины и обстоятельства смерти несовершеннолетнего, известно, что смерть мальчика не была насильственной.

«Следователями будет принят весь комплекс мер, направленных на установление причин и условий, способствовавших гибели малолетнего ребенка. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в региональном следкоме.

О пропаже мальчика стало известно 24 мая. Он проживал в многодетной семье в частном доме возле леса и озера. По информации родителей, ребенок в четверг после полудня ушел из дома в неизвестном направлении.

Его младшая сестра в разговоре со следователям предполагала, что мальчик мог утонуть в водоеме.

Родственники обратились за помощью в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». За несколько дней к поиску ребенка были привлечены около 300 человек — в том числе добровольцев отряда из Москвы, Калуги, Курска, Тамбова, Твери, Тулы, Орла, Белгорода, Рязани, Липецка и Воронежа.

Три дня вместе с сотрудниками МЧС, полиции, СК и местными жителями они искали мальчика. Об обнаружении тела ребенка стало известно 27 мая, о нем сообщили волонтеры «Лизы Алерт». Они также поблагодарили за помощь в поисках всех, кто откликнулся на их призыв.

Накануне представитель администрации поселения заявила, что хотя семья погибшего в Брянской области мальчика была многодетной, она не считалась неблагополучной.

«У нас на учете семья не состояла, ее нельзя назвать неблагополучной. Мама не пьет, не курит, но за детьми особого присмотра не было. Это многодетная семья, в которой было семеро детей», — сообщила она РИА Новости.

Чиновница отметила, что дети у женщины были от разных браков — при этом с последним своим супругом она вместе не проживает.

Сельская администрация окажет помощь семье в организации похорон ребенка, добавила собеседница агентства.

Пользователи соцсетей удивляются тому, что в современных российских школах до сих пор есть уличные туалеты, который могут быть небезопасны и для взрослых, не говоря о детях.

«Зайдя в любую сельскую школу вы найдете кучу нарушений, и они выявляются лишь когда происходит беда, нашему обществу наплевать на всё и это последствия. Жаль, когда дети становиться заложниками безразличия этой жизни», — делится своим мнением Александр Кравченко, участник сообщества в социальной сети «ВКонтакте» «Типичный Брянск».

«У нас привыкли винить родителей. А кто дальше виноват? Родители родителей? Прабабушки и прадедушки? <...> Нет. Виноваты условия, которые искусственно создаются. Но нет же. Проще на родителей свалить все», — отмечает в той же группе Дмитрий Данильченко.

Выгребные ямы по всей России

Похожий инцидент произошел 30 апреля в Ставрополье. 12-летняя жительница села Бешпагир пришла в гости к родственникам вместе 2-летним братом. В во время игры мальчик остался один во дворе и упал в выгребную яму.

Его доставили в реанимацию, однако спасти мальчика врачам не удалось — дыхательные пути были забиты землей и илом. Спустя неделю региональный СК возбудил уголовное дело.

В октябре прошлого года министр образования и науки Россия Ольга Васильева сообщила, что 3400 российских школ до сих пор не имеют теплых туалетов.

Она назвала самым проблемным регионом в плане учебных помещений Республику Туву, где в большинстве сельский школ детям приходиться ходить в туалет на улицу.

«Наша главная задача — решать эти вопросы совместно с вами. У нас есть порядка 2000 школ, которые подпирают доски, потому что они просто расходятся. Но мы потихонечку строим, как можем строим, и знаем про все эти больные вопросы», — обратилась министр к сенаторам на «правительственном часе».

Чтобы устранить проблему школьных помещений, отметила Васильева, потребуется около 10 млрд рублей.

«Большая часть школ построена в 60-е годы, то есть износ очень большой», — объяснила министр.

В конце декабря 2017 года прокуроры Саратовского района вскрыли массовые нарушения. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что в детском саду «Сказка» поселка Тепличный обнаружили переполненную выгребную яму.

Причина смерти: недостаток кислорода

Зачастую в выгребной яме оказываются те, кто случайно уронил туда мобильный телефон. Так, 17 июля 2017 жительница востока Узбекистана попросила двух мужчин достать мобильник, который упал в выгребную яму туалета. После спуска они потеряли сознание и не смогли подняться обратно. Врач, который прибыл на место происшествия, также потерял сознание, спустившись в яму.

«В результате произошедшего двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу», — заявили сотрудники МЧС.

Причиной смерти стала асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе.

В том же месяце, 3 июля 2017 года, житель Казани занимался прочисткой засорившегося стока выгребной ямы своего частного дома. После вдыхания газа он потерял сознание.

Сын, услышавший крики о помощи, спустился за ним и также упал без чувств. Его мать, сообщила о произошедшем соседям, и тоже залезла в яму. Итог — еще одна потеря сознания и смерть.