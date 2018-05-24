Столяр или библиотекарь: где будут сидеть Белых и Улюкаев

В четверг, 24 мая, заканчивается срок подготовки документов о переводе экс-губернатора Кировской области Никиты Белых в колонию строгого режима. Как рассказал «Газете.Ru» представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников, политика могут перевести в другое СИЗО уже на этих выходных.

Он отметил, что в первую очередь Белых переведут из Лефортовского следственного изолятора №2 ФСИН России, где он находится на данный момент, на так называемую «пересылку» в СИЗО-3, который находится в Хорошево-Мневниках.

«Вполне возможно, что это произойдет 24 мая. Там уже он будет дожидаться этапирования в колонию строгого режима — по практике, это происходит в течение 10 дней. Однако в случае с Никитой Белых процедура может немного затянуться», — рассказал Мельников.

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По его словам, члены ОНК Москвы попросили сотрудников ФСИН обратить внимание на то, чтобы при этапировании экс-губернатора сопровождал врач, так как Белых болеет диабетом и жалуется на высокое давление.

«Я был в СИЗО-3, где обвиняемых готовят к «пересылке». Там достаточно большие камеры — где-то на 12 человек. Из-за проблем с отоплением зимой людям приходилось сидеть в шапках, нескольких куртках. После наших обращений ситуация улучшилась. Однако человека с острым заболеванием все равно нельзя содержать в таких условиях», — сообщил правозащитник.

Мельников не исключил, что Белых могут отправить в колонию напрямую из Лефортово.

«Экс-начальника ФСИН России Александра Реймера отправляли сразу из Лефортово без передержки в СИЗО-3. Возможно, такая же история будет с экс-губернатором. Что касается бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, то его, вероятнее всего, этапируют сразу из Кремлевского централа (СИЗО-1). Все-таки федеральный министр – вряд ли ФСИН будет рисковать», — заявил представитель ОНК.

При этом Белых могут отправить в ту же колонию, в которой, предположительно, окажется Улюкаев — то есть в в иркутскую исправительную колонии №3, рассказал Иван Мельников.

«Там содержатся чиновники и судьи, поэтому безопасность будет обеспечена на должном уровне», — объяснил он.

Еще два места, куда могут этапировать Белых — это брянская исправительная колония №2 и тульская исправительная колония №1, добавил представитель ОНК. «В обеих строгий режим — кроме того, они находятся относительно недалеко от Москвы», — отметил он.

При этом, если этапирование Улюкаева откладывается из-за задержек в передаче документов в колонию, то вероятность такой отсрочки перевода Белых маловероятна, считает Мельников. «Суд ясно дал понять, что документы Белых вот-вот должны направить в место будущего заключения», — заявил он.

Правозащитник отметил необходимость того, чтобы сотрудники медицинской части ФСИН России дали своим подчиненным из региональной исправительной колонии рекомендации по медицинскому сопровождению экс-губернатора.

«Я не сомневаюсь, что такое условие будет выполнено. Ведь сами понимаете, не дай бог Белых станет плохо в самой колонии, болезнь обострится — это будет огромный скандал.

Если губернатор скончается в колонии — это будет большим ударом по репутации ФСИН и уголовно-исполнительной системы России», — объяснил он.

Так как в ближайшее время предстоит эпатировать двух высокопоставленных чиновников, то ФСИН, правоохранительные органы тщательно обдумывают всю процедуру, подчеркнул правозащитник.

«Представляете, бывший губернатор появится в камере, а там какой-нибудь подозреваемый по другому делу подерется с ним. Это может быть громким скандалом», — отметил он.

Уроки живописи и бар «У Иваныча»

Местом, где Белых проведет свой срок, может оказаться Иркутская исправительная колония №3 — такое же пристанище представители ОНК прочат и экс-министру Улюкаеву. Если предположения сбудутся, то соседями двух осужденных чиновников станут бывшие госслужащие, сотрудники силовых структур и судьи.

В ИК-3 работает деревообрабатывающий, обувной и швейный цех. В перерыве от работы арестанты могут прогуливаться по небольшому зимнему саду — там же с ними проводит сеансы психолог. Для верующих на территории колонии есть православный и буддистский храмы, а также молельные комнаты для мусульман и иудеев.

Периодически в колонию заглядывают профессиональные художники, которые проводят уроки по живописи для заключенных. Вдохновиться арестанты могут, наблюдая за аквариумными рыбками, каких в ИК-3 более тысячи видов.

В 2013 году журналистка портала Hushome Надежда Журавлева отмечала, что в иркутской колонии есть помещение с компьютерами, где заключенные могут дистанционно учиться. Если за высшее образование арестантам придется платить, то среднее здесь можно получить бесплатно — для этого в тюремные стены приезжают преподаватели из Иркутска и проводят занятия по истории, физике и математике.

Отметим, что накануне экс-глава Кировской области Белых заявил, что мечтает стать в колонии библиотекарем.

Он также добавил, что может стать преподавателем для других заключенных. Поэтому в ИК-3 у него будет где развернуться.

Самое необычное место на территории колонии — это бар «У Иваныча». В ОНК «Газете.Ru» сообщили, что он работает и сейчас. В нем осужденные могут провести день рождения и выпить безалкогольные напитки. Интерьер и обстановка в баре походит на стандартную забегаловку. Остается лишь гадать, встретятся ли там Улюкаев и Белых за бокалом лимонада.

Белых может заняться изготовлением мебели

Еще одно из возможных мест, где экс-губернатор проведет свой срок — брянская исправительная колония №2. Она образовалась в 1961 году. С самого открытия на ее территории заработало предприятие по изготовлению вентиляционного оборудования и изделий из металлоконструкций. Эта продукция до сих пор является «фирменным знаком» учреждения. Кроме того, осужденные производят обувь, швейные изделия, а также занимаются обработкой природного камня и дерева.

«Двойка» стала колонией строгого режима в 2007 году — сегодня там содержатся около 900 осужденных.

На ее территории есть больница для стационарного лечения осужденных, а также хлебопекарня — она обеспечивает хлебом все брянские изоляторы.

В марте 2018 года стало известно, что в ИК-2 вскоре расширят цех по выпуску мебели. Это связано с ростом спроса на продукцию — столы, шкафы и стулья, всего более 40 видов офисной мебели, заказывают областные госучреждения.

Чтобы стать профессиональным сборщиком мебели, Белых придется пройти серьезное обучение — около восьми месяцев. После него он сможет, например, стать оператором одного из трех станков с программным управлением. Зарплата на этой позиции составляет 10 тыс. рублей.

Не исключено, что список профессий будет расширен. Так как оборудование, приобретенное в прошлом году, быстро окупилось, руководство колонии планирует открыть вторую производственную линию. Для этого потребуется еще несколько станков, а также запуск учебных курсов для новых сотрудников.

Из губернаторов в кондитеры

Белых также может быть этапирован в тульскую исправительную колонию №1, которая была создана в 1957 году.

Сегодня арестанты там занимаются пошивом, реализацией швейной продукции, изготовлением строительных изделий, ремонтом автотранспортных средств и обуви, а также пекут кондитерские изделия.

17 апреля этого года колонию посетила уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина. Она изучила условия проживания осужденных, оказания им медицинской помощи, а также познакомилась с работой столовой и производственного сектора.

В клубе ИК-1 прошел «Час информирования» с участием представителей органов соцзащиты, миграционной службы и центра занятости населения. Спикеры поделились информацией о защите и реализации прав осужденных, а также ответили на вопросы арестантов. Ларина после мероприятия лично пообщалась с осужденными и взяла на личный контроль их обращения.