Скрипаль расцвела после покушения

Дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия дала первое интервью после отравления в британском Солсбери и последующей госпитализации в течение пяти недель. С выписки девушки прошло полтора месяца, все это время с ней не могли связаться ни российские дипломаты, ни даже ее кровные родственники.

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Она сама вышла на агентство Reuters через британскую полицию. С журналистами девушка общалась на русском языке, при себе она также имела заранее заготовленное заявление, написанное на русском и английском языках. После записи интервью Юлия Скрипаль воздержалась от комментариев.

Фоторепортаж: Опубликованы первые фото Юлии Скрипаль после покушения __is_photorep_included11761585: 1

Интервью дочь экс-сотрудника ГРУ дала, по-видимому, в одном из парков или ином зеленом уголке Лондона (СМИ описали это как «секретное место» столицы Великобритании под надзором полиции). Юлия была одета в серое платье и выглядела очень хорошо для человека, находящегося на реабилитации после отравления таким токсичным веществом.

«Я приехала в Великобританию 3 марта, чтобы навестить отца, что я и делала регулярно раньше. Через 20 дней, проведенных в коме, я проснулась, узнав, что мы оба были отравлены», — рассказала девушка.

По словам девушки, ей все еще сложно смириться с тем фактом, что ее и отца атаковали. «Сам факт того, что при отравлении использовался нервный агент, шокирует. Нам очень повезло, что мы смогли пережить это покушение», — говорит она. Юлия добавила, что с момента покушения ее жизнь «перевернулась с ног на голову»: «я пытаюсь примириться с разрушительными изменениями, которые свалились на меня как физически, так и эмоционально».

Она сообщила, что была выписана из больницы 9 апреля, но реабилитация еще продолжается. Клиническое лечение было «инвазивным и очень угнетающим», а сам процесс выздоровления она назвала «медленным и чрезвычайно болезненным». Тем не менее, Скрипаль поблагодарила персонал больницы и сказала, что вспоминает «с любовью всех, кто помогал в тот день на улице в день нападения», обнаружив экс-офицера ГРУ и его дочь на лавке в Солсбери без сознания.

Скрипаль рассказала о причинах прерывания лечения для своего короткого интервью. «Я хотела бы напрямую сделать свое короткое заявление, именно поэтому я решила прервать свою реабилитацию. Я прошу всех уважать конфиденциальность мою и моего отца. Нам нужно время, чтобы восстановиться и смириться со всем, что произошло.

Я благодарна за предложения о помощи со стороны российского посольства, но на данный момент я не хочу ими воспользоваться», — сказала Скрипаль.

Дочь экс-офицера ГРУ также призналась, что рассчитывает «вернуться в Россию в долгосрочной перспективе».

Между тем в посольстве РФ в Лондоне заявили, что рады выздоровлению Юлии. «Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится», — сказал представитель посольства.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на лавке в городе Солсбери 4 марта 2018 года в состоянии тяжелой интоксикации. По одной из версий, гель с нервно-паралитическим веществом А-234 был нанесен на дверную ручку его дома. После совершения покушения также сообщалось, что следы нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Скрипали, были найдены в ресторане Zizzi в Солсбери, где они обедали.

В преступлении против семьи экс-полковника ГРУ британская сторона обвинила Москву, однако Россия категорически отвергла эти обвинения.

В апреле — спустя месяц восстановления — Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, а на днях был выписан из больницы. Его место пребывания спустя два месяца после отравления химическим веществом также неизвестно. Юлия Скрипаль в интервью Reuters сказала, что пытается помочь отцу до момента его полного восстановления.

До сих пор российские дипломаты и правоохранительные органы лишены возможности пообщаться со Скрипалями несмотря на то, что и у Сергея и Юлии есть гражданство РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что в данный момент сложившаяся ситуация похожа на похищение британскими властями двух граждан России.

Выйти на контакт со Скрипалями до сих пор не удается даже их родственнице Виктории, которой уже во второй раз отказали в британской визе.

«Россия по-прежнему не имеет доступа к российским гражданам и ничего о них не знает, что является грубым нарушением международного права», — заявляли в посольстве России в Лондоне.

«У нас возможности повлиять на ситуацию с выдачей визы Виктории Скрипаль нет… Сейчас спецслужбы Британии взяли курс на то, чтобы оградить Юлию Скрипаль от всех контактов с кем-либо. Мы не имеем возможности ни услышать ее голос, ни поговорить по телефону, ни встретиться. Она, по существу, как и ее отец, полностью изолирована. Конечно, если она будет встречаться со своей сестрой, эта стройная линия изоляции просто рассыплется на глазах. Отсюда и нежелание выдавать визу под надуманным предлогом, это тоже факт жизни, часть большой политики, которую сегодня проводит британское правительство в отношении Скрипалей», — отметил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

Расследование «дела Скрипалей», которое в Великобритании признано «самым большим и сложным в истории борьбы с терроризмом», продолжается. К нему привлечены более 400 сотрудников полиции, включая 250 специалистов по борьбе с терроризмом.