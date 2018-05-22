Возможно, теракт: эксперты рассматривают версии взрыва в Дебальцево

В подконтрольном ДНР Дебальцеве взорвался пассажирский автобус. По предварительным данным, в транспорте взорвалась граната. Взрыв произошел после того, как автобус начал движение.

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На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых, двое из которых дети. Об этом сообщает корреспондент ФАН. По информации издания, пострадавшие пассажиры получили серьезные осколочные ранения и были госпитализированы в Енакиевскую городскую больницу №1.

На месте ЧП работает оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации за режимом прекращения огня, а также сотрудники МЧС ДНР.

«Предположений по причине взрыва пока нет. В автобусе еще остается рюкзак с неизвестным содержимым. Ждем саперов», — отметил и. о. главы администрации Дебальцево Игорь Маринков.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин заявил ФАН, что причиной взрыва могло стать неосторожное обращение с найденными боеприпасами.

«Пока официальных данных о причинах подрыве нет, но рабочая версия — неосторожное обращение с боеприпасами. То есть бытовая версия, возможно, везли взрывчатку в частном порядке, могли быть гранаты или что-то подобное. В Донбассе ведь много всего такого, что по рукам ходит, дети многое находят прямо на улице. То есть нельзя исключать банальной случайности», — заявил Рожин.

Эксперт также отметил возможность того, что произошедшее является терактом, устроенным засланной спецгруппой ВСУ или их агентурными ячейками.

В данный момент правоохранительные органы ДНР ведут расследование. Причины ЧП, а также причастные к этому лица устанавливаются.

Взрыв рейсового автобуса №1, начинавшего движение по улице Курчатова, произошел в 15:50 во вторник, 22 мая. Об этом журналистам заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов.

За день до этого, 21 мая, Министерство государственной безопасности ЛНР сообщало, что на 50-м километре трассы Красный Луч — Луганск взорвался мост.

По сообщению ведомства, взрывчатка была заложена под мост украинскими диверсионно-разведывательными группами. Это было сделано с целью подорвать железобетонные опоры. Тип и место закладки снаряда говорит о том, что совершена она была профессионалами своего дела.

На данный момент МГБ ЛНР вместе с луганской полицией продолжают поиски диверсантов, проводя оперативно-розыскные мероприятия.

Вследствие подрыва сооружения было нарушено транспортное сообщение между Луганском и Красным Лучом.

В этот же день под Луганском в районе населенного пункта Золотое, расположенного на подконтрольной Украине территории, произошел взрыв. Он прогремел рядом с патрулями специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом заявили в пресс-службе миссии.

«Два патруля СММ в составе десяти сотрудников миссии на четырех бронированных автомобилях находились на расстоянии примерно 20 метров южнее блокпоста вооруженных формирований, расположенного на участке разведения сил и средств в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска). <...> В 11:06 члены патрулей услышали взрыв неопределенного происхождения в 300–500 метрах к северу», — сообщили в пресс-службе.

Миссия также отмечала, что зафиксировала неподалеку зенитную установку.

Оба патруля покинули район и вернулись на свои базы после того, как произошел взрыв.

Третьего марта в центре Донецка взорвался легковой автомобиль, в результате чего был покалечен молодой человек. Он получил множественные осколочные ранения по всему телу и контузию. После происшествия его доставили в республиканский травмцентр. Взрыв также выбил окна близлежащих зданий и повредил четыре автомобиля.

Инцидент произошел около 15:00 в одном из дворов в центре города — на улице Челюскинцев Ворошиловского района. Взрывное устройство находилось на парковке, уточнил глава районной администрации Владислав Латынцев. «Это очень густонаселенный квартал, самый центр города. Источник взрыва находился между автомобилями, на асфальте видна воронка от взрыва», — сообщил он.

Латынцев отметил, что из-за взрыва были повреждены четыре автомобиля и окна многоэтажных домов. Он добавил, что пострадавший – владелец одного из поврежденных авто.

Местные жителей тогда собирали полные ведра осколков стекол, выбитых в результате взрыва.

В конце сентября 2017 года в результате взрыва в центре Донецка пострадали восемь человек.

«В 8:30 на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха совершенно покушение на заместителя председателя Совета министров ДНР, министра доходов и сборов Александра Тимофеева. По предварительным данным, всего в результате взрыва пострадали восемь человек», — сообщалось тогда на официальном сайте ДНР.

Ранее, 18 сентября, донецкое МВД сообщило о срабатывании самодельного взрывного устройства в центре города.

«Группа задержания государственной службы военизированной охраны по Донецку получила сигнал о срабатывании тревожных сигнализаций одновременно на нескольких объектах охраны на бульваре Шевченко. Прибыв на место через одну минуту, правоохранители выяснили, что в сточной канаве было приведено в действие самодельное взрывное устройство», — заявили в ведомстве. В результате взрыва сработали сигнализации на нескольких близлежащих объектах.

Летом 2017 года, взрыв прогремел в здании донецкого университета экономики и торговли. По итогу пострадала женщина-сторож, которую сразу же госпитализировали. В администрации ДНР произошедшее назвали терактом. «На бульваре Шевченко, здание Университета торговли… совершен теракт. Часть актового зала разрушена, повреждена библиотека», — заявили тогда в администрации республики.

Весной 2014 года Киев запустил военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. ООН сообщает, что в результате этого конфликта погибли более 10 тыс. человек.