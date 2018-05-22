В целях самозащиты: суд оправдал убийцу мужа

Приморский краевой суд оправдал жительницу Находки Галину Каторову, приговоренную ранее к трем годам колонии за убийство мужа, который много лет избивал ее. По словам адвоката подзащитной Елены Соловьевой в ближайшие несколько часов Каторова сможет покинуть СИЗО и поехать к семье.

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В феврале этого года суд признал Галину Каторову виновной по статье «Убийство». Тогда обвинение запрашивало для подсудимой семь лет лишения свободы. Суд признал вину и определил наказание в виде трех лет лишения свободы и штрафа в размере 500 тыс. рублей матери убитого. При этом суд не предоставил Каторовой отсрочку, несмотря на то, что женщина воспитывает трехлетнего ребенка, который на тот момент наблюдался у психотерапевта.

Каторова и ее адвокат обжаловали приговор. По словам Соловьевой, на этой стадии прокуратура попросила переквалифицировать уголовное дело из статьи «Убийство» в «Нанесение тяжких телесных повреждений» и запросила один год лишения свободы. Защита с самого начала процесса настаивала на том, что Которова применила необходимую оборону и не совершала намеренного убийства.

Как объясняет адвокат Соловьева, необходимость обороны является причиной для прекращения уголовного дела и оправдания подзащитной. На протяжении всего процесса адвокат пыталась доказать, что Каторова не нападала на собственного мужа, а вынуждена была спасать свою жизнь. С этой целью адвокат предоставила суду заключение медицинской экспертизы о травмах, которые муж Каторовой нанес перед тем, как Галина убила его.

Кроме того, сторона защиты также предоставила суду положительные характеристики Каторовой с работы, ходатайства соседей, коллег по службе и даже матери погибшего, которая просила не лишать Галину свободы.

Сама обвиняемая также призналась и раскаивалась в содеянном.

11 марта 2017 года муж Каторовой Максим находился в квартире вместе с женой, их двухлетней дочерью Викой и соседом, с которым вместе работал на железной дороге. После ужина между супругами произошла ссора. По словам стороны защиты, Максим нагрубил Галине, та ответила ему, после чего мужчина накинулся на супругу и стал ее избивать ногами. Сосед Павел оттащил Максима и хотел уйти, но Галина упросила его не оставлять ее одну, побоявшись того, что муж может убить ее.

Пока сосед находился на балконе, муж снова напал на Галину, повалил ее на пол и стал душить, в том числе, по данным медицинских экспертов, веревочкой от крестика, висевшего на шее женщины.

Галина, схватив нож, нанесла мужчине 11 ударов. По ее словам, на шум прибежала соседка, которая сначала увела к себе проснувшуюся дочку Каторовых. Сама Галина все это время думала, что муж заснул на полу, крови не было видно. Только перевернув тело, они вместе с соседкой увидели раны и вызвали «скорую», но к этому моменту мужчина уже скончался. После того, как ее взяли под стражу, Галина сразу призналась, что сама нанесла мужу удары ножом.

Она также рассказала, что муж на протяжении нескольких лет избивал ее. Эти слова подтвердила и мать Галины. По словам подсудимой, впервые Макcим избил ее еще перед свадьбой будучи пьяным.

После второго подобного случая она написала заявление в полицию, но, когда их с мужем позже вызвали в отделение, то, как рассказывала Галина, полицейский сказал ей: «Вот я сейчас дам этому заявлению ход, а вы помиритесь через два дня, и ты придешь забирать заявление. Какой смысл?»,

после чего вышел из кабинета.

К тому моменту, как пара поженилась в 2013 году, у мужчины уже было три судимости: за кражу в подростковом возрасте, за избиение предыдущего возлюбленного Галины и за угрозу убийством. На свадьбе у Максима на ноге был электронный браслет, который носят условно осужденные. Избиения после свадьбы не прекратились, каждый раз после этого Максим просил прощения и Галина забирала заявление из полиции, объясняя это тем, что ей было его жалко и он-де искренне раскаивается.

Уже после убийства женщина рассказывала, что до сих пор любит своего мужа, но жалеет, что вовремя не ушла от него.

Во время следствия активисты создали петицию с требованием прекратить уголовное дело Каторовой и признать необходимость обороны, которую подписали больше 100 тыс. человек.

«Каторову Галину Анатольевну — оправдать..., освободить из под стражи в зале суда», ни Галя, ни ее родственники ничего не поняли. Так как не верили в снисхождение, стояли обреченно и ни на что не рассчитывали .

И председательствующему пришлось разъяснять Галине вновь, что она оправдана, что приговор отменен по реабилитирующим основаниям»,

— описала итог судебного заседания адвокат Соловьева на своей странице в фейсбуке.

В начале 2017 года резидент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации насилия в семье. За год до этого был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семей и близких лиц. Как отмечала тогда сенатор Елена Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за «шлепок в семье». При этом ответственность за нанесение побоев без вреда для здоровья постороннему человеку была не такой серьезной, отмечала сенатор.

Документ 2017 года исключил из числа уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц, но только если эти побои совершены впервые и не было нанесено существенного вреда здоровью. Если же ущерб здоровью был нанесен серьезный или если побои были совершены повторно, то ответственность наступает в соответствии с уголовным законодательством.

Против принятия закона о декриминализации выступали общественные активисты и правозащитники. Необходимость такого акта широко обсуждали в СМИ. Многие правозащитники отмечали, что с момента принятия закона о декриминализации стало заметно больше случаев домашнего насилия. Некоторые агрессоры не стали вчитываться в закон, а восприняли его как разрешение бить супругу или ребенка.

Так, если за весь 2016 год, по данным МВД, от семейных конфликтов физически пострадали около 10 тыс. женщин и 5 тыс. детей, то только за девять месяцев прошлого года было зафиксировано 57 тыс. аналогичных преступлений.

Однако ряд экспертов называет эту цифру заниженной. По последним данным, опубликованным судебным департаментом при Верховном суде РФ, в российские суды за 2017 год поступило 161 тыс. дел по декриминализированной статье «Побои», тогда как в 2015 и в 2016 годах этот показатель составлял около 55 тыс.

В то же время член Общественной палаты РФ Элина Жгутова рассказала «Газете.Ru» , что увеличение количества жалоб не означает неэффективность нового закона. «То, что люди стали чаще жаловаться, совсем не значит, что насилия стало больше. Когда статью декриминализировали, стремятся заявить о любой мелочи, зная, что никаких серьезных последствий это не повлечет. Декриминализация — это всего лишь исправленная ошибка».