Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил в силе домашний арест режиссеру и худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 19 июля. До этого времени он не сможет покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователей, а также использовать средства связи — в том числе интернет.

На заседании Серебренников попросил Мосгорсуд разрешить ему ходить на работу и общаться с коллегами по творческим вопросам.

«Ваша честь, прошу разрешить мне общаться, прошу разрешить мне работать, потому что для меня это означает возможность жить», — заявил худрук «Гоголь-центра».

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Он добавил, что ему нечего обсуждать с коллегами по уголовному делу — разговоры будут касаться исключительно рабочих и творческих вопросов, относящихся к спектаклям. Также Серебренников попросил суд разрешить ему пользоваться интернетом для удаленной работы с зарубежными постановками. Тем не менее суд отказал ему в этих ходатайствах.

В Мосгорсуде худрук «Гоголь-центра» также рассказал об очной ставке с экс-бухгалтером Ниной Масляевой, которая заключила сделку со следствием. «Мне стало легче, потому что когда ты видишь прячущего глаза, завравшегося человека, всем становится все понятно», — заявил Серебренников, отметив, что его уголовное преследование является «садистским абсурдом».

18 апреля суд принял решение по продлению домашнего ареста как для Серебренникова, так и для директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой (всем троим — до 19 июля), а также продюсера Юрия Итина (до 24 мая).

Экс-гендиректору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому тогда продлили арест в СИЗО до 19 июня. Однако 10 мая у него случился инфаркт в день рассмотрения апелляции о его переводе под домашний арест. Защита Малобродского в тот же день обратилась к главе Минздрава Веронике Скворцовой и попросила помочь в оказании медпомощи своему подзащитному.

«Мы обращаемся ко всем медицинским инстанциям с просьбой оказать соответствующую помощь и положить его не в 20-ю больницу, которая не располагает определенной аппаратурой для того, чтобы провести ему исследование и назначить лечение, а провести ему коронарографию для того, чтобы оставить его в живых», — сообщила адвокат Ксения Карпинская.

Малобродского доставили в 20-ю городскую клиническую больницу после личного звонка министру. Позже СК объявил о смягчении ему меры пресечения до подписки о невыезде.

Напомним, что Серебренников, Малобродский, Итин, Масляева и Апфельбаум являются фигурантам дела о мошенничестве на 133 млн рублей с субсидиями, которые были выделены Министерством культуры «Седьмой студии» в 2011-2014 годах на проект «Платформа». В его рамках были поставлены спектакли, а также проводились выставки и другие мероприятия.

Экс-бухгалтер Масляева — единственная, кто признал вину по делу и заключил сделку с СК. Следственные действия по уголовному делу были завершены в январе 2018 года. Фигуранты неоднократно заявляли, что следствие пытается затянуть процесс ознакомление с материалами дела. Так, по словам Малобродского, за раз ему привозят лишь один том дела, а всего их 258. В то же время обвиняемый сообщил о готовности читать материалы в большем объеме. О том, что фигуранты через своих защитников просили следствие «дать больше томов и установить срок ознакомления в два-три месяца», говорил и адвокат Серебренникова Андрей Харитонов. «Но следствие не пошло нам навстречу. Оно не заинтересовано в том, чтобы ознакомление завершилось поскорее», — считает защитник худрука «Гоголь-центра».

Ранее в мае, на 71-м Каннском фестивале, прошел показ фильма Серебренникова «Лето» — он рассказывает о жизни лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Киноленту включили в основной конкурс фестиваля еще в апреле 2018 года. Ее съемки начались в июле 2017 года. Серебренников сообщал журналистам, что фильм будет о лете 1983-го, «когда только пишется первый альбом группы «Кино».

По окончании просмотра ленты зрители в течение нескольких минут стоя аплодировали. Кроме того, продюсер «Лета» Илья Стюарт и сыгравшие в фильме актеры Тэо Ю, Рома Зверь и Ирина Старшенбаум прошли по красной дорожке фестиваля с баннером, на котором было написано Kirill Serebrennikov. В итоге фильм получил награду за лучший саундтрек.

Перед началом Каннского кинофестиваля министр иностранных дел Франции попросил президента Владимира Путина посодействовать приезду режиссера Кирилла Серебренникова в Канны. Путин ответил, что хотел бы помочь, «но российский суд независим». Для худрука «Гоголь-центра» было приготовлено место на пресс-конференции, однако в итоге оно осталось пустым.