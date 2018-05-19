Траур на Кубе: почему упал Boeing

Государственный совет Кубы объявил официальный траур в стране на следующие два дня из-за авиакатастрофы, которая произошла днем 18 мая в Гаване. В пятницу около полудня самолет Boeing 737-200 потерпел крушение сразу после взлета из международного аэропорта имени Хосе Марти, передает ФАН.

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На борту самолета находились 104 пассажира и шесть членов экипажа (всего 110 человек). Рейс DMJ 0972 направлялся из Гаваны в провинцию Ольгин, передает Cuba Debate.

По данным кубинских СМИ, самолет был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем. Известно, что одна из выживших при крушении женщин скончалась в больнице. Две другие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

По словам свидетелей, самолет перед крушением развернулся, чтобы вернуться в аэропорт и врезался в линии электропередачи.

Как отмечается, первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения. В Сети появились первые кадры с места крушения пассажирского авиалайнера. На видео запечатлены первые кадры после катастрофы. На кадрах виден столб черного дыма, который поднимается над местом крушения в районе взлетной полосы в аэропорту Гаваны.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования главе Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с трагедией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе», — говорится в сообщении.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро выразил соболезнования в связи с ЧП.

«Первый секретарь ЦК Компартии Кубы, генерал армии Рауль Кастро выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы в Гаване», — говорится в сообщении.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в твиттере также выразил соболезнования в связи с катастрофой.

«Я выражаю свои искренние соболезнования родственникам и друзьям мексиканских граждан, которые, к сожалению, погибли в авиакатастрофе на Кубе», — написал Ньето.

Он также добавил, что правительство Мексики готово предоставить семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку. Министерство иностранных дел Испании подчеркнуло, что власти страны готовы помочь Кубе, если это необходимо.

«Правительство Испании хочет выразить глубокие соболезнования и солидарность близким жертв, властям и дружественному и братскому кубинскому народу», — говорится в сообщении.

«Наши слова соболезнования родным жертв этого рокового воздушного инцидента в Гаване. Сил и мира им в эти моменты боли, рассчитывайте на нашу поддержку», — написал в твиттере и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Граждан России на борту разбившегося близ Гаваны самолета не было, передает НСН со ссылкой на посольство РФ на Кубе. Известно, что среди погибших – два гражданина Аргентины.

«Министерство с прискорбием сообщает, что два гражданина Аргентины погибли сегодня в Гаване в авиакатастрофе коммерческого пассажирского самолета, разбившегося на взлете из аэропорта», — говорится в сообщении МИД страны.

Бортинженер, обслуживавший рейс, вылетевший на несколько минут раньше самолета, разбившегося в пятницу под Гаваной, считает, что причиной авиакатастрофы мог быть технический сбой, передает РИА «Новости».

«Сегодня (в пятницу), около 11 утра, мы, члены двух экипажей, встретились в служебном помещении терминала (гаванского аэропорта), чтобы пообедать, и перекинутся несколькими словами перед полетом.

Мы больше так не встретимся — по всей видимости, из-за технического сбоя, произошедшего в воздушном судне», — сказал специалист.

Он также выразил скорбь по поводу произошедшего.

«Я знаю, что вы, должно быть, испытываете очень сильную боль. Представьте себе, какую боль чувствую я, бортинженер с 17-летним стажем, коллега и друг членов экипажа (разбившегося) Boeing 737-200. За 13 минут до его падения наш экипаж, выполнявший другой внутренний рейс авиакомпании Сubana, вылетел в провинцию Сантьяго-де-Куба. Мы общались с ними по радиосвязи, выруливая на взлетную полосу…», — пояснил бортинженер.