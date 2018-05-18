Убийство Второва: как погиб последний олигарх империи

Купец к успеху шел

Отец самого богатого человека в Российской империи, Александр Второв, был мещанином, родом из Костромской губернии. Среди историков существует версия, что он заработал свой первоначальный капитал, работая спиртоносом на золотоносных рудниках. Впоследствии он долгое время занимался бизнесом в Иркутске, открыл там свой магазин — «Второвский пассаж», который позже появился в 13 городах по всей России.

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Родившийся в 1866 году Николай Второв с 12 лет учился торговаться с поставщиками на предприятиях отца, а затем работал за прилавком в его магазинах.

У младшего Второва с раннего возраста была склонность к авантюрам: в 15 лет он обходными путями получил у местной власти необходимые печати и продал купцу Варфоломееву права на несуществующую дорогу Томск — Новосибирск за 135 тыс. рублей.

Авантюра не удалась, все закончилось судом, а Второв-старший был вынужден в качестве компенсации за поступок сына подарить обманутому купцу одно из своих предприятий.

В качестве наказания за дорогостоящую выходку Александр Второв отправил сына развивать семейное дело в Томск. Там Николай занимался в основном добычей золота и нефти. В 1900 году было учреждено паевое товарищество «Александр Второв и сыновья» с уставным капиталом в 3 млн рублей. Благодаря удачным замужествам дочерей глава семейства получил паи в крупных текстильных предприятиях Москвы, а один из сыновей, Александр, женился на дочери «водочного короля» Смирнова.

Незадолго до этого Николай Второв женился на Софье Макаровой, воспитанной и обаятельной девушке из состоятельной семьи, работавшей классной дамой Девичьего института императора Николая I в Иркутске. У них родилось двое детей: сын Борис и дочь Ольга.

В 1907 году Второвы приобрели предприятия их главных конкурентов Стахеевых, тем самым полностью «покорив» Сибирь и начали стремиться к лидерству в других регионах. Ко времени переезда в Москву Николая Второва уже за глаза называли «русским Морганом» — по фамилии знаменитого американского предпринимателя и банкира, который участвовал в создании крупнейшей сталелитейной компании US Steel.

После смерти отца в 1911 году Второв получил в наследство около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры, гостиницы и прочие заведения. Кроме того, у него в руках оказался капитал в 8 млн рублей.

Хозяин «Бала у Сатаны»

Жить на отцовские деньги Николай не собирался. Он занимался чаем и мануфактурой (ему принадлежал в том числе Серпуховский хлопчатобумажный трест и крупные паи Даниловской мануфактуры), организовал «Товарищество вывозной и внутренней торговли», вошел в правление крупных банков (а позже приобрел «Юнкерс-банк», впоследствии превратившийся в Московский промышленный банк с капиталом в 30 млн рублей), занимался кредитованием заводов, пароходств и железных дорог, одним из первых в России стал лидировать на рынке недвижимости.

В начале ХХ века он приобрел две крупные золотопромышленные компании — Николо-Сергиевскую и Нининскую, химические, металлургические, машино- и вагоностроительные заводы, угольные шахты, кирпичные и цементные предприятия. Купил даже фабрику по производству фотографических пластинок «Победа» – одну из трех, существовавших на тот момент в Российской империи.

Второва также считают одним из основателей химической промышленности в России. Долгие годы краски для текстиля везли из Германии или производили в российских филиалах немецких компаний. Однако с началом Первой мировой войны встал вопрос об импортозамещении, и в 1914 году по инициативе Второва в Москве было создано Товарищество «Русско-Краска».

Уже в 1915–1917 годах на станции Рубежное Харьковской губернии был построен завод по производству красителей, а также открыто еще одно предприятие – «Коксобензол». Оно производило сырье для изготовления взрывчатки, которое прежде тоже поставляла Германия. В советское время заводы объединили и Рубежанский химический комбинат стал снабжал своей продукцией весь Советский Союз, страны СЭВ, а также государства третьего мира.

В 1913 году Второв построил на Варварской площади (ныне Славянская площадь) торгово-складской комплекс «Деловой двор» — по сути, первый бизнес-центр, где расположились многочисленные конторы, склады и магазины, а также гостиница и телеграф.

Все места были арендованы задолго до окончания строительства: «Деловой двор» стал настоящим спасением для московских предпринимателей, не имевших до этого момента в своем распоряжении достойных офисов.

Управляя своей империей в столице, Второв успел позаботиться и о создании семейного гнездышка. Для своей жены он построил особняк в Спасопесковском переулке. Бал Воланда, описанный Булгаковым в «Мастере и Маргарите», а на самом деле — легендарный прием американской дипмиссии по случаю наступления весны — проходил именно там. С 1933 года особняк Второва, знаменитый Спасо-хаус, является резиденцией посла США в Москве.

В годы Первой мировой многие предприятия Второва работали на оборону. В 1915 году российская армия столкнулась с нехваткой снарядов и боеприпасов, в связи с чем Второв открыл два завода по производству гранат в Лужниках, ставших первыми военными заводами в России. Предприятия расположили поблизости от железнодорожных станций для скорейшей транспортировки, причем первый завод возвели всего за 38 дней. Третий завод, производительностью 30 тыс. гранат в день, Второв позже открыл в Богородске (нынешний Ногинск).

Во время войны пригодились и текстильные предприятия Второва — на них стали шить форму для солдат по эскизам художников Васнецова и Коровина.

Так, именно на второвских предприятиях впервые увидели свет головные уборы, созданные по типу богатырских шлемов, которые позже активно использовались Красной армией — те самые «буденовки».

Помимо них, концерн Второва пошил для армии полную форму: длинные шинели, галифе, а также кожаные куртки, полюбившиеся офицерам НКВД и комиссарам.

На этом предприниматель не остановился — в 1917-м он построил в Подмосковье завод «для изготовления специальных высших сортов стали, в том числе инструментальной, автомобильной и рессорной». Он стал градообразующим и сегодня на этом месте находится город Электросталь. Вместе с купцом Рябушинским Второв основал завод автомобильный завод «АМО», который сейчас известен всем как ЗИЛ.

«Последнее собрание буржуазии»

Расцвет империи Второва оборвался 20 мая 1918 года: предприниматель был застрелен в возрасте 52 лет в своем кабинете в «Деловом дворе». Обстоятельства трагедии не ясны до сих пор. В Москве ходили самые разные слухи, предполагали даже, что убийца — агент большевиков, так как буквально за день до смерти Николай Второв вместе с издателем Иваном Сытиным собирали деньги по всей Москве — предположительно, в помощь противникам большевиков.

По версии, опубликованной в газете «Заря России», убийца — незаконный сын Второва из Томска, некий Гудков. Он якобы приехал в Москву и потребовал от отца денег для дальнейшей учебы в Чите: «просил обеспечить мать и дать возможность ему учиться».

Другая версия приписывает сыну Второва карточный долг, который тот планировал выплатить из отцовских денег. Второв якобы выделил ему средства, и пообещал также помочь получить высшее образование. Однако молодой человек потребовал просто выдать сумму в 20 тыс. рублей ему на руки. Когда Второв ему отказал, тот достал револьвер и в ходе небольшой потасовки смертельно ранил отца.

Несмотря на рану, Второв успел дойти до швейцарской и произнести свои последние слова попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». После этого Гудков оказался заблокирован в кабинете набежавшими людьми и покончил с собой.

Неподтвержденной остается конспирологическая версия: якобы Второв все-таки откупился от сына, инсценировал свое убийство и сбежал за границу.

Похороны Второва, «с разрешения Советской власти, были последним собранием буржуазии», писал историограф русского купечества Павел Бурышкин. Процессия растянулась на версту, в ней шли и красные комиссары, и простые рабочие, несшие венок с надписью «Великому организатору промышленности». За ними следовало девять колесниц, доверху нагруженных цветами.

Панихида происходила в роскошном особняке, который, по воспоминаниям рабочих, превосходил своей красотой даже Третьяковскую галерею. Сохранились записки одного из присутствовавших на похоронах рабочих второвского завода: «Особенно было много картин с сибирскими пейзажами. Мне казалось, что я не уйду из особняка, но панихида заканчивалась».

Могила Второва находилась в Скорбященском монастыре на севере Москвы, который в 1918 году был упразднен, а в 1929 году — уничтожен.

Вдова Николая Второва некоторое время после смерти мужа продолжала работать в Московском промышленном банке. Через три года вместе с детьми Софья Второва уехала жить в Париж, где занималась помощью Русской православной церкви. Даже там она продолжала хранить траур по мужу и носила черные платья вплоть до своей смерти в возрасте 90 лет.

Благодаря знанию языка и помощи русской диаспоры семья неплохо устроилась во Франции. Дочь Ольга стала художницей, и в 1928 году провела в Париже персональную выставку, а также участвовала в создании декораций и костюмов балета Стравинского «Жар-птица».

Борису Николаевичу, в свою очередь, удалось проявить себя на службе в управленческом аппарате угольных шахт Франции. Впоследствии он активно участвовал в жизни Русской православной церкви, занимался благотворительностью, принял деятельное участие в создании Сергиевского подворья в Париже.