Васильева осталась в кресле: что ждет школы

Новоиспеченное Министерство просвещения возглавит Ольга Васильева, которая была на посту главы Минобрнауки последние два года. Ее кандидатуру — вместе с другими претендентами на должность вице-премьеров и министров — в пятницу, 18 мая, предложил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Выслушав его, президент России Владимир Путин отметил, что все предложенные лица — «люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя». Президент одобрил все кандидатуры премьера и подписал соответствующий указ об их назначении.

Медведев, в свою очередь, пообещал в ближайшее время представить всех новых министров коллективам их ведомств.

Минобрнауки поделили пополам

Накануне Владимир Путин подписал указ о разделении нынешнего Министерства образования и науки на два отдельных ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Проект структуры нового правительства ему представил Дмитрий Медведев.

Теперь за школы, лицеи, колледжи, техникумы и дополнительное образование будет отвечать отдельная структура. В ее компетенцию войдет обучение детей и взрослых, воспитание, опека и попечительство, социальная поддержка и защита обучающихся.

Второе ведомство будет отвечать за высшие учебные заведения и развитие науки в целом. В частности, оно будет заниматься развитием наукоградов и научных центров, сферой интеллектуальной собственности, а также соцподдержкой и молодежной политикой.

Медведев считает, что подобная реформа «позволит лучше сконцентрировать наши возможности по развитию и одной системы образования, и другой системы образования».

Научный руководитель по лицейским программам НИУ ВШЭ Наталия Любомирская считает логичным разделение министерства. «Когда у нас произошло слияние двух министерств, Министерства науки и Министерства просвещения, про существование школы вообще забыли. Внимание концентрируется на чем-то одном.

Когда же на пост пришла Ольга Васильева, было вообще не до науки и высшего образования. Она обращала внимание только на школу и пыталась там все выстроить по своему усмотрению.

А до нее были люди из высшей школы — они, соответственно, относились к школам как к подсобному хозяйству», — рассказала она «Газете.Ru».

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков уверен, что объединение общего среднего образования с высшим привело к росту бюрократизации в системе, а также к снижению качества образования.

«Падал уровень научных разработок. Это привело к образованию Федерального агентства научных организаций (ФАНО). При этом многие ученые были недовольны этой реорганизацией», — отметил он.

По его мнению, градус недовольства объединенным министерством дошел до своего предела.

«Президент прислушался к мнению опытных экспертов. Это дошло и до главы правительства Дмитрия Медведева. Все-таки система среднего образования — это отдельная отрасль. Для высшей профессиональной науки нужен другой организационный уровень. Объединять их нельзя. Сотрудничать между собой они, естественно, должны», — заявил эксперт.

Директор московской школы №1561 Валерий Пазырин сообщил «Газете.Ru», что разделение Минобрнауки не сильно повлияет на работу школы. «Министерство фактически не руководит школами — этим занимаются учредители, которыми являются или муниципалитеты, или региональные органы управления образования, как, например, в Москве — департамент образования. Поэтому каких-то перемен в связи с этим для функционирования школы я не предвижу», — рассказал он.

Чем займется новое министерство

Министерство просвещения будет отвечать за воспитательную, просветительскую работу, а также взаимодействие с населением, отметил Сергей Комков.

«Кроме того, важна работа с родителями, которые до недавнего времени были исключены Минобром из системы образования. Они «числились» в непонятной социальной сфере, а конкретной работы с ними никто не вел. Ее было тяжело организовать в рамках такой огромной структуры, как Минобрнауки. Поэтому этим будет заниматься как раз Министерство просвещения», — считает президент Всероссийского фонда образования.

Ранее Путин подписал «майский указ», который включил ряд поручений, следующих за его предвыборными обещаниями. Там он обозначил необходимость повышения мотивации школьников к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

Кроме того, президент указал правительству совершенствовать методы обучения предметной области «Технология». Предположительно, она войдет в компетенцию именно Министерства просвещения.

Директор московской школы Пазырин считает эту часть указа президента очень важной. По его мнению, методика преподавания информатики и технологии в значительной мере должна быть пересмотрена.

«Эти предметы дают хорошую базу для дальнейшего профессионального роста человека. Мы также стараемся переоснащать школы, чтобы уроки технологии и информатики не только служили базой профессионального самоопределения школьника, но и давали практические умения. Важно, чтобы внутри школы у ребенка была возможность применить знания, попробовать сделать что-то руками — через мастерские, лаборатории», — констатировал он.

Эксперты отмечают, что при разделении Минобра на два ведомства возник вопрос, какое министерство будет регулировать деятельность лицеев и гимназий при университетах. Любомирская пояснила, что они функционируют по специальным подзаконным актам.

«Сначала идет закон «Об образовании», который является обязательным, а дальше — устав университета. Так же, как «Сколково», где сейчас собственные законы и правила. Поначалу у лицеев при НИУ ВШЭ были проблемы из-за недостаточного количества подзаконных актов. Например, ученики с трудом получали «социальные карты москвича». Но это напрямую не связано с наличием одного или двух министерств. Потому что главенствующим является федеральный закон об образовании», — заявила эксперт.

Как и хотела

Министр сама была недовольна объединением двух образовательных ведомств, заявил Комков. «Я довольно часто встречался с Ольгой Васильевой.

Могу отметить, что ей очень не нравилось существование такого конгломерата, как Минобрнауки.

Она, насколько я понимаю, как раз была и сейчас является сторонницей выделения Министерства просвещения», — отметил Комков.

По мнению эксперта, переназначение Васильевой не скажется отрицательно на системе среднего образования. «Она сторонник такого эволюционного развития — то есть поэтапных изменений, возвращения к тем лучшим традициям, которые у нас существовали. Может быть, за это ее и критикуют — требуют более резкого перехода. Однако порой высокая скорость реформ может обернуться серьезными последствиями», — уверен он.

Не исключено, что Васильева поднимет тему отмены ЕГЭ, убежден Комков. «Отмена может быть не резкой и единовременной, а постепенной, поэтапной. Васильева тоже идет к тому, чтобы все-таки убрать тестовую систему итоговой оценки знаний. Она хороша как промежуточная, но как итоговая форма экзаменов ЕГЭ не годится», — сообщил специалист.

Он напомнил, что оценку знаний с помощью тестов ввели в США еще в конце 60-х годов. «Это фактически привело к полному крушению всей системы образования к концу 80-х годов.

Васильева понимает несостоятельность этого подхода, однако отменить тесты революционным путем пока сложно.

Много людей убеждены, что это удобно — сдал итоговый экзамен за курс школы и тут же поступил в университет. Переубеждать придется многих. Министр хочет сделать это аккуратно», — объяснил президент Всероссийского фонда образования.

Директор московской школы Пазырин, наоборот, считает, что отмена ЕГЭ не решит проблемы. «Если вместо него будет что-то более совершенное — это одна история, а если вернут тот экзамен, который был 15 лет назад, то я, конечно, против», — объяснил он.

В свою очередь, Наталия Любомирская отметила, что министр Ольга Васильева наводила в министерстве «свой порядок». «На мой взгляд, это смешно — с 1-го по 11-й класс вводить обязательную астрономию. По ФГОСу должен существовать выбор предметов, там общее количество предметов сокращается», — подытожила она.