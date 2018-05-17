Прервали полет: «Саратовские авиалинии» закроют к лету

«Саратовские авиалинии» сообщили о возможном закрытии авиакомпании. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Там указали, что на адрес компании 17 мая пришло письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова с указанием приостановить продажу авиабилетов с 30 мая этого года. «Саратовские авиалинии» расценивают полученный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая.

Руководство авиакомпании принято решение остановить деятельность с последнего дня весны. В письме, опубликованном на сайте «Саратовских авиалиний», также отметили, что компания будет вынуждена с 18 июля уволить всех сотрудников. «В связи с этим 1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице», — подчеркивается в сообщении пресс-службы перевозчика.

Там также заявили, что авиакомпания предприняла необходимые меры по исправлению предъявленных Росавиацией замечаний в установленный срок. При этом все же было принято решение о прекращении продаж авиабилетов, «что по сути означает гибель одного из старейших авиапредприятий России». «Несмотря на сложившиеся обстоятельства иностранные партнеры, лизингодатели все еще доверяют авиалиниям и выражают компании свою поддержку», — заявили представители перевозчика.

В пресс-службе добавили, что 17 мая в воздушном парке компании появился новый самолет Embraer 190.

Помимо пункта о приостановке продаж билетов, Росавиация потребовала от «Саратовских авиалиний» до 30 мая вернуть в Россию всех своих пассажиров, находящихся в данный момент в других странах.

В ведомстве регулятора объяснили это попыткой избежать кризисной ситуации в авиакомпании, а также не допустить нарушения прав путешественников. Кроме того, Росавиация потребовала от «Саратовских авиалиний» не совершать перелеты, на обратном билете которых значится дата 30 мая.

Крушение пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» произошло 11 февраля, когда лайнер выполнял рейс из Москвы в Орск. Воздушное судно пропало с экранов радаров спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Обломки самолета были обнаружены около деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, шесть из которых являлись членами экипажа. Никто их них не выжил.

После трагедии Росавиация провела внеплановую проверку авиакомпании. По ее окончании регулятор ограничил срок действия сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний» до 27 апреля, а также направила перевозчику директиву, согласно которой авиакомпания была вынуждена приостановить полеты на Ан-148.

Регулятор также предлагал «Саратовским авиалиниям» добровольно завершить авиационную деятельность. Об этом говорилось в письме руководителя ведомства Александра Нерадько, адресованном генеральному директору авиакомпании Алексею Вахромееву.

Согласно направленному документу, 15 марта «Саратовские авиалинии» направили в Росавиацию заявку с просьбой снять ограничения сертификата эксплуатанта, которые были введены ведомством после катастрофы Ан-148. При этом «анализ поданной заявки показывает формальный подход и свидетельствует о ненадлежащем состоянии организации и отсутствии контроля со стороны руководства», заявил глава ведомства.

«Учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО «Саратовские авиалинии» к вопросам обеспечения безопасности полетов, предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности»

— добавил Нередько.

Отметим, что после трагедии несколько раз сообщалось об инцидентах, в которых участвовали авиалайнеры компании. Один из таких произошел 28 марта. Тогда самолет Як-42, который перегоняли из Саратова в Оренбург, был вынужден совершить посадку в международном аэропорту «Курумоч» в Самаре. Сообщалось, что причиной внеплановой посадки стал отказ второго двигателя самолета.

Еще один инцидент с Як-42 произошел в конце февраля. Самолет летел из Ижевска в Москву. Перед снижением для захода на посадку в «Домодедово» сработала сигнализация неустойчивой работы двигателя, из-за чего командир судна принял решение выключить один из трех двигателей и продолжить полет.