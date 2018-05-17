Дело реставраторов живо: Пирумов снова задержан

Следственный комитет России по материалам ФСБ возбудил уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой, в которую, предположительно, входил экс-замглавы Минкульта Григорий Пирумов. Он задержан.

Помимо него, правоохранители подозревают в совершении преступления бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Бориса Мазо, а также руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова.

Следствие вменяют им хищение не менее 450 млн рублей, которые были выделены на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж». По данным СК, они организовали заключение госконтракта, однако исполнять его не собирались. Большую часть аванса подозреваемые, по мнению следователей, перечислили в подконтрольные им организации.

Официальный представитель СК Светлана Петренко добавила, что следователи совместно с сотрудниками российской спецслужбы 16-17 мая провели обыски — в том числе по месту жительства подозреваемых.

Следователи также опубликовали снимки роскошных интерьеров дома, в котором проживае один из фигурантов дела — бизнесмен Никита Колесников. На фотографиях видны драгоценные украшения, мебель, картины, бильярдную комнату, а также пачки наличных в рублях и валюте.

Это уже не первое задержание Пирумова, Колесникова и Мазо — все они были фигурантами так называемого «дела реставраторов». Оно было возбуждено ФСБ в марте 2016 года в отношении ряда высокопоставленных чиновников Министерства культуры и бизнесменов.

В октябре 2017 года суд признал Пирумова виновным в хищении средств, выделенных на реставрацию архитектурных объектов, и приговорил его к полутора годам колонии общего режим. При этом сторона гособвинения просила для него пять лет общего режима. Однако, так как экс-замминистра отбыл это время в СИЗО, его освободили в зале суда.

Прокуратура впоследствии обжаловала приговор Пирумову, и 19 декабря 2017 года Мосгорсуд все же ужесточил ему приговор. «Решением судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда приговор первой инстанции в отношении Пирумова изменен, суд определил исключить из описательной части указание о признании смягчающим обстоятельством наличия у Пирумова награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», — заявили в пресс-службе суда.

Пирумову был также назначен штраф в размере 1 млн рублей.

Еще несколько чиновников — Борис Мазо, глава госпредприятия «Центр реставрации» Олег Иванов, руководитель проектов ЗАО «Балтстрой» Владимир Сванбек и глава ФГУБ «Дирекция по строительству и реставрации» Минкультуры Борис Цагараев — получили небольшие сроки и также вышли на свободу. Еще троих фигурантов «дела реставраторов» осудили условно.

Пирумов возглавлял департамент управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта РФ с июля 2012 года по март 2013-го — тогда его назначили заместителем министра Владимира Мединского. 8 сентября 2015 года он занял должность статс-секретаря—заместителя министра культуры.

В 2016 году следователи ФСБ заподозрили его в создании преступного объединения, в которое вошли директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, директор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев и ее управляющий Александр Коченов, советник гендиректора ООО «Линнит-Консалт» Никита Колесников, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО «Стройкомплект» Владимир Сванбек.

По данным следствия, эти лица заключали госконтракты на выполнение реставрационных работ по завышенным ценам, а излишки переводили на свои счета. Всего участники преступной группировки похитили более 164 млн рублей.

В частности, исчезли средства, выделенные на выполнение реставрационных работ ансамблей Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, Драматического театра в Пскове, Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге, крепости Фридриха Великого в Калининграде, а также главного дома Усадьбы фабриканта В. Т. Авсеева в Тамбове.

В марте 2016 года Пирумова сняли с должности замглавы Минкульта и задержали в Ростове-на-Дону. На следующий день Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест, а еще через несколько дней предъявил замминистру обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц»).