Погода в Москве: хватит заливать

Начиная с пятницы, 18 мая, стоит подержать кулачки за ясное небо. Вечером можно будет наблюдать на небе Суперполумесяц. Серп Луны будет казаться очень большим и ярким, потому что чуть за полночь она пройдет точку перигея — то есть окажется ближе к Земле, чем когда бы то ни было. К Суперполумесяцу на небе присоединится Венера. Наблюдать небесный дуэт можно невооруженным глазом до 23.00 мск, после чего оба светила скроются за горизонт, сообщают в Московском планетарии.

Однако, как сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос», астрономические наблюдения в пятницу могут легко не состояться из-за облачности: по мере приближения с запада атлантического циклона в Москве пройдут ливневые дожди и грозы.

Без луны, но не в обиде: даже если небо затянет тучами, говорят синоптики, теплый воздух, поступающий с южными ветрами, удержит температурный режим выше средних многолетних значений.

Так, ночью обещают +15…+17°С, а днем столбики термометров поднимутся до +24…+26°С. Ветер ожидается юго-западный, 2-7 м/с, при грозе порывистый. Атмосферный фон пониженный, 740 мм рт. ст.

Субботняя погода несколько омрачит планы заядлых шашлычников: пройдут дожди, температура понизится. Ночью неожиданно зябкие +8…+10°С, а днем — не выше +18°С. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывистый. Если вы все же соберетесь куда-то с мангалом, то имеет смысл захватить побольше угля и ветровку. Давление аналогично пятнице, то есть 740 мм рт. ст.

Кстати, одно из главных событий этих выходных — «Ночь музеев». 19 мая большинство музеев столицы будут открыты с шести вечера до полуночи, а в некоторых из них можно будет задержаться до самого утра.

В воскресенье, 20 мая, погода станет налаживаться:

с отходом циклона дожди начнут ослабевать, атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст., но вместе с этим северо-восточный ветер (2-7 м/с) принесет прохладные воздушные массы.

Ночью обещают +8…+10°С, так что окно, пожалуй, лучше держать закрытым — и тепло, и для комаров фрустрация. Днем будет облачно и слегка мрачновато, а максимальная температура составит +19…+21°С.

Вряд ли такие мелочи, как пасмурное небо, остановят участников Московского велопарада (в конце концов, он и зимой проводился), а вот автомобилистов этот парад остановит еще как. Садовое кольцо будет перекрыто с 8.30, участки будут открываться по мере движения колонны. Также перекрытие ждет проспект академика Сахарова, улицу Маши Порываевой (с полуночи до 18.00) и Каланчевскую улицу (с 13.00 и по мере продвижения колонны).

21 мая, в понедельник, температура воздуха начнет повышаться. Ночью в Москве ожидается +10…+15°С, а днем +18…+22°С — не слишком тепло, но вполне комфортно даже для самой летней одежды. Ветер при этом будет северо-восточный, слабый — 3-8 м/с. Атмосферный фон вплотную приблизится к норме и составит 745 мм рт. ст.

Осадков в начале рабочей недели не ожидается, так что советуем отправиться в парк «Красная Пресня» на бесплатный фестиваль «Николин день», который пройдет с 20 по 22 мая. И пусть несколько старомодное название вас не пугает: лайнап запланирован самый современный. Например, в понедельник можно будет послушать участницу «Евровидения» Юлию Самойлову и певицу Manizha, увидеть выступление театра «Огненные люди», посмотреть документальный фильм про Русский север, попробовать традиционные угощения русской кухни, а еще научиться быть швецом, жнецом и, возможно, на дуде игрецом.

Во вторник, 22 мая, атмосферное давление подскочит сразу до 752 мм рт. ст., чего не скажешь о температуре. Ночью, по прогнозам, +11…+16°С, днем +18…+23°С, в южных районах пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 4-9 м/с.

23 мая, в среду, на фоне повышенного (753 мм рт. ст.) атмосферного давления в столице будет совсем по-летнему тепло.

Ночью +13…+18°С, роскошные даже по дневным меркам, особенно прошлого года, а в светлое время суток воздух прогреется до +21…+26°С.

Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Кстати, на протяжении всей следующей недели — точнее, с 17 по 27 мая — в Москве будет проходить гастрономический фестиваль «Рыбная неделя». Так что если фразы «Получил леща» или «Лови краба» вы скорее воспринимаете буквально, а миф о том, что устрицы обладают свойствами афродизиака, хочется подтвердить или опровергнуть на собственном опыте, то вам на одну из семи фестивальных площадок в центре Москвы.

В четверг, 24 мая, по-прежнему сохранится теплая погода, хотя местами не исключены небольшие дожди. Температура ночью +13…+18°С, днем +21…+26°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, атмосферный фон выше нормы, 751 мм рт. ст.

25 мая, в пятницу, с юго-востока к столичному региону подойдет влажная, неустойчивая воздушная масса, и да, выглядеть это будет так же непривлекательно, как и звучит. В обед на небосводе появятся «шапки» кучево-дождевых облаков, пройдут кратковременные ливни и прогремят грозы. Так что и детям, отмечающим «последний звонок», и родителям, предвкушающим экзаменационную нервотрепку, стоит захватить зонты и дождевики. Что касается температуры, но ночью ожидается +12…+17°С, днем же столбики термометров покажут +20…+25°С. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, давление опустится до оптимального уровня в 747 мм рт. ст.