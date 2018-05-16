Дело Савиновских: болезней нет, но детей не вернут

Приговор Орджоникидзевского районного суда, отказавшегося вернуть детей жительнице Екатеринбурга Юлии Савиновских, признан Свердловским областным судом абсолютно законным, сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

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«Судебная коллегия постановила оставить приговор Орджоникидзевского районного суда без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — объявила судья.

Адвокат Алексей Бушмаков подчеркивает, что Савиновских не собирается оставлять это дело. «Дальше мы обратимся в суд кассационной инстанции, нас ждет две кассации, прежде чем обратиться в ЕСПЧ. На самом деле надо быть реалистами. Никто не ждал положительного решения», — сообщил Бушмаков журналистам после оглашения приговора.

Он утверждает, что суд не принял во внимание экспертизу, согласно которой женщина была признана вменяемой.

«Мы будем ждать мотивировочную часть сегодняшнего решения», — добавил защитник Савиновских.

Напомним, что Юлия Савиновских сделала операцию по удалению груди в августе 2017 года. Она утверждает, что пошла на это, потому что слишком большой размер груди доставлял неудобства. По ее словам, после родов у нее начались проблемы со здоровьем. До операции у женщины был седьмой размер груди, из-за чего ей было необходимо постоянно посещать маммолога.

Для проведения процедуры по удалению молочных желез Юлия должна была пройти специальную комиссию, по итогам которой эксперты признали ее вменяемой, а желание удалить грудь обоснованным.

Юлия Савиновских является матерью пятерых детей. Самой старшей — дочери от первого брака — 17 лет. От второго брака с Евгением Соколовым у нее двое детей: 6-летняя дочь и 4-летний сын. Три года назад супруги усыновили двух мальчиков из детдома, каждый из которых обладал набором серьезных заболеваний. На них был оформлен договор об опеке.

Через месяц после проведения операции по удалению молочных желез Савиновских заявила, что у нее изъяли приемных детей.

О произошедшем женщина написала на своей странице в фейсбуке. «Их у меня забирает опека. Без документов, без актов, без ордеров. Действуя в интересах ребенка. Ложь! В интересах ребенка все проблемы решаются в кабинете. Есть вопросы — задавайте. Есть претензии — озвучьте их и дайте время на устранение. Если есть законные основания для изъятия, то зачем требовать у меня подписывать добровольный отказ от детей?» — написала Савиновских.

Спустя несколько дней после оглашения решения суда Савиновских посетила инспектор по делам несовершеннолетних, которая заключила, что семья является «неблагополучной».

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова после оглашения первого приговора суда об изъятии детей пообещала ознакомиться с делом Юлии Савиновских.

Кузнецова заявила, что изучит обстоятельства, при которых у женщины, которая добровольно удалила молочные железы, отобрали двух приемных детей. «Мы запросили решение суда и все документы уполномоченных структур, касающиеся этого дела. Внимательно изучим их и оценим ситуацию, исходя из интересов и прав детей», — сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.

При этом Анна Кузнецова попросила не делать поспешных выводов и «не фантазировать».

Отметим, что перед проведением операции Юлия Савиновских вела блог. В нем она писала под мужским псевдонимом. От имени трансгендера она рассказывала о переживаниях человека, который принял решение изменить пол. Сама же женщин отмечала, что это был всего лишь творческий проект, который не имел ничего общего с ее настоящей жизнью. При этом она была уверена, что ведение этого блога помогало морально подготовиться к предстоящей нелегкой операции. Ее близкие люди об этом дневнике не знали. На данный момент этот блог в социальной сети скрыт.

12 февраля суд Екатеринбурга признал гражданку Юлию Савиновских мужчиной, а ее брак однополым, в связи с чем женщину лишили приемных детей. Об этом сообщал ее адвокат Алексей Бушмаков.

«Идентификация Савиновских Ю.В. себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества», — говорилось в решении суда, которое опубликовал на своей странице в фейсбуке Бушмаков.

Власти объяснили принятие решения тем, что Савиновских страдает болезнью, при которой детей усыновлять не разрешается. Адвокату Бушмакову удалось опровергнуть это заявление, доказав, что у его подзащитной таких болезней в ходе медицинской экспертизы выявлено не было, однако на решение суда это не повлияло.

Сама Савиновских утверждала, что не собиралась делать трансгендерный переход. Она также отрицает то, что удаление груди сделало ее биологически и юридически мужчиной. Женщина подчеркивает, что все, что происходит с ее здоровьем, имеет отношение только к ней и ее супругу. Больше всего семья опасается того, что у них могут изъять и родных детей, поэтому они намерены продолжить борьбу за свои права.