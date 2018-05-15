«Какие-то граждане подали заявку»: Навальный получил 30 суток

Оппозиционера Алексея Навального приговорили к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга в Тверском суде Москвы.

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«Навальный, зная о несогласованности с органами исполнительной власти публичного мероприятия, исполняя функции организатора публичного мероприятия, лично, с использованием сети интернет в период с 28 апреля по 4 мая организовал не согласованное с органами исполнительной власти мероприятие 5 мая, при этом ранее он привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение», — подчеркнули в суде.

Фоторепортаж: Массовые задержания: как прошла акция Навального в Москве __is_photorep_included11740927: 1

Это обвинение Навальный назвал «смехотворным и незаконным». Он также отметил, что заявку на митинг подавал не он, а сам просто пришел поучаствовать. «Я гражданин Российской Федерации, и у меня нет запретов на проведение каких-либо мероприятий.

Я, даже не я, а какие-то граждане подали заявку на митинг, и я на него пришел.

Мероприятие было абсолютно мирное. В его немирной части какие-то непонятные бомжи туда пришли, и нападали на людей — так это власть их привела», — заявил политик.

Отмечается, что после вынесения приговора судья начал рассматривать дело о неповиновении Навального полиции. Согласно ему, оппозиционеру грозит арест до 15 суток. При этом его пресс-секретарь Кира Ярмыш отметила, что наказания не будут суммироваться.

Оппозиционер был задержан, поскольку отказался подчиниться требованию «прекратить участие в несогласованном мероприятии». Об этом сообщил в суде сотрудник второго оперативного полка полиции МВД по Москве Сергей Зверев.

Суд отказался удовлетворить ходатайства адвокатов Навального Ольги Михайловой и Вадима Кобзева. Одно из них — об исключении доказательств и о прекращении производства по делу в связи с отсутствием в действиях политика состава правонарушения.

Также было отказано в вынесении по заявлению защитников частного определения в адрес сотрудников полиции, которые, по мнению адвокатов, безосновательно более трех часов после фактического задержания держали оппозиционера в отделении.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев, который выступал одним из организаторов акции, дал свои объяснения по ходатайству защиты Навального суду. Он отмечает, что процесс согласования акции с московскими властями начался в конце апреля и закончился предложением администрации Москвы провести митинг на Проспекте Сахарова.

«Я точно не помню номера домов, но нам предложили расстояние в 350 метров, куда заявленные 15 тысяч человек не могли поместиться — таким образом были бы нарушены правила заполняемости и могла быть создана давка. Более того, в последнем письме департамент региональной безопасности не уточнил время мероприятия, поэтому мы технически не могли согласиться на такой вариант», — подчеркнул Помазуев.

Решение об аресте Алексея Навального огласил судья Дмитрий Гордеев, перенесший дату рассмотрения обоих административных дел политика на 15 мая. Таким образом он удовлетворил ходатайство адвокатов оппозиционера об участии в заседании сотрудников полиции, которые задержали Навального и составили на него протокол.

Задержание Алексея Навального произошло на несогласованной акции «Он нам не царь», прошедшей 5 мая в центре Москвы.

Его доставили в ОВД «Красносельское», где было составлено два административных протокола: о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАПР РФ) и о повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Навального отпустили домой до судебного заседания, которое должно было состояться 11 мая, но было перенесено на вторник следующей недели.

Протестная акция «Он нам не царь» была приурочена к четвертой инаугурации президента РФ Владимира Путина. Она также была проведена во многих городах России. По официальным данным столичного главка полиции, в Москве на акцию пришли 1,5 тыс. человек, задержано было около 300 участников митинга.

Отмечается, что уведомление о проведении акции, предполагавшей шествие по Тверской улице с митингом на Манежной площади, было подано сторонниками Алексея Навального в мэрию Москвы в середине апреля. На это власти ответили альтернативным предложением: провести шествия в разных районах Москвы, объясняя свою позицию необходимостью подготовки центра города к параду Победы, а также другим праздничным мероприятиям. Тогда организаторы акции отклонили данное предложение и призвали людей выходить пятого мая на Пушкинскую площадь. На это в мэрии ответили, что попытки провести митинг в центре города будут пресекаться по закону.