Подписка о невыезде вместо СИЗО: новая мера пресечения Малобродскому

Следствие изменило меру пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко: «Это решение принято с учетом возраста, состояния здоровья, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования». Петренко отметила, что данное постановление Малобродскому объявили в больнице.

Суд уже дважды отклонял ходатайство СК о переводе Малобродского из СИЗО. Однако в этот раз следствие воспользовалось правом самостоятельно избирать такую меру пресечения как подписка о невыезде и надлежащем поведении,

Реклама

пояснил «Газете.Ru» адвокат Владимир Старинский. «Следователь может вынести такое постановление у себя в кабинете. После этого его изучает обвиняемый и своей рукой пишет, что обязуется без ведома следователей никуда не уезжать и являться по первому требованию», — объяснил он.

О необходимости перевести Малобродского под домашний арест накануне, в понедельник, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова: «Я с таким ходатайством вышла, следователи поддержали». Она также выразила удивление позицией гособвинения, которое возражает против данной меры.

Экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского 10 мая доставили в Басманный суд, где уже во второй раз рассматривалось ходатайство следствия о его переводе из СИЗО под домашний арест. Судья Елена Ленская не стала рассматривать новое ходатайство, так как предыдущий отказ обжалуется СК и еще на тот момент не вступил в законную силу.

«Вам аукнется это покушение на убийство», — заявил Малобродский судье и гособвинителю. После этого ему стало плохо.

Его врач Ярослав Ашихмин впоследствии написал в фейсбуке, что на заседании суда у деятеля культуры случился инфаркт. «Работники скорой вместо того, чтобы экстренно везти в сосудистый центр, делают невесть что. Прямая угроза жизни», — отметил он.

Малобродского госпитализировали после звонка и.о. главы Минздрава Веронике Скворцовой. Скорая помощь доставила его в 20-ю городскую больницу.

Сторона защиты Малобродского в тот же день обратились к Скворцовой и попросила помочь в оказании медпомощи своему подзащитному. «Мы обращаемся ко всем медицинским инстанциям с просьбой оказать соответствующую помощь и положить его не в 20-ю больницу, которая не располагает определенной аппаратурой для того, чтобы провести ему исследование и назначить лечение, а провести ему коронарографию для того, чтобы оставить его в живых», — сообщила адвокат Ксения Карпинская.

Ситуацию с Малобродским прокомментировали мэр Москвы Сергей Собянин, который 10 мая написал в своем твиттере, что экс-директор «Гоголь-центра» находится под наблюдением врачей и «вся необходимая помощь ему будет оказана».

Члены общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обратили внимание, что в кардиореанимации обвиняемый был прикован наручниками к кровати.

Однако утром 11 мая председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что наручники с Малобродского все же сняли.

Напомним, что Алексей Малобродский, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший гендиректор студии Юрий Итин, а также глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 133 млн рублей, которые студии в 2011-2014 годах выделили из госбюджета студии на реализацию проекта «Платформа».

Он реализовывался на базе «Гоголь-центра». Малобродского, занимавшего также пост генпродюсера «Седьмой студии», обвиняют в намеренном завышении сведений о стоимости мероприятий проекта. Дело Масляевой расследуют отдельно, так как она единственная из обвиняемых признала свою вину, заключила досудебное соглашение, а также дала показания на бывших коллег. По отдельному делу проходит и генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова. Она, по материалам следствия, уехала из России весной 2017 года. Ее объявили в розыск и предъявили обвинение заочно.

Все фигуранты дела, кроме Вороновой и Малобродского, находятся под домашним арестом.