Памятки для болельщиков: бойтесь медведей и россиянок

Таблоид The Sun составил своеобразный путеводитель для болельщиков английской сборной о том, как стоит вести себя в России. Составители первым делом предупреждает болельщиков о правилах употребления алкоголя. В качестве основного правила журналисты советуют болельщикам подготовить побольше тостов, не употреблять, пока не договорят тост, а также не пытаться перепить россиян.

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Британцам советуют не злоупотреблять именно водкой, столь популярной в России, а также ни в коем случае не смешивать водку с пивом, что грозит серьезным похмельем. Пить напиток стоит только залпом, при этом хорошо закусывая.

Так как неподготовленным иностранцам вряд ли удастся избежать неприятных последствий застолья на утро, им рекомендуют брать пример с русских и лечить похмелье «капустным супом — борщом».

Особое внимание издание уделяет манерам и правилам поведения, на которые стоит обратить внимание британцам. Так, болельщикам рекомендуют снимать обувь при входе в дом или же дождаться от хозяина предложения надеть тапочки.

Авторы отмечают уважение к старшему поколению как одну из основных традиций в России, а потому в памятке советуют уступать места в общественном транспорте пожилым людям, в особенности дамам.

Британцев также заранее предупредили о хмурости россиян, которые вряд ли будут легко идти на контакт с незнакомцами и явно удивятся их болтливости. По мнению британских журналистов, русские люди не склонны показывать свои эмоции: они откровенны только в кругу семьи и хороших знакомых. Издание рекомендует дать им немного времени, чтобы «оттаять».

Другое британское издание — The London Weekly — также решило разобрать с собирающимися в Россию читателями распространенные мифы о российских футбольных фанатах. Попутно в статье даются советы, как обезопасить себя на время пребывания в стране. В частности, в материале рекомендуется придерживаться основных туристических маршрутов и соблюдать осторожность, выезжая в населенные пункты, расположенные по соседству с городами, где проводятся матчи.

Ранее британская полиция обратилась с просьбой в адрес английских болельщиков умерить свое чувство юмора. «Шуточки», к которым английские фанаты прибегали, например, в Германии, где, завернувшись во флаги, пели о Второй мировой войне, и Испании, где пели о Гибралтаре, в России не поймут», — цитирует заместителя главного констебля английского графства Южный Йоркшир Марка Робертса газета The Times.

Он подчеркнул, что у россиян иное представление о юморе, нежели у англичан: «Вы только привлечете к себе внимание и усилите риски по отношению к себе».

Кроме того, английских футбольных болельщиков в прошлом году предупреждали об опасности нападения медведей на кемпинги. Глава Федерации болельщиков Англии Кевин Майлз обратился в компанию Visit Russia за консультацией относительно кемпинга, так как был обеспокоен возможной нехваткой мест в российских гостиницах, писало издание Daily Mail. Там ему сообщили, что кемпинг не развит в России, но его можно организовать самостоятельно. Однако на природе можно встретить голодных медведей, которых в России насчитывается не менее 70 тысяч особей.

После того как на жеребьевке стало известно, что сборная Англии сыграет один из матчей в Волгограде, британское издание The Independent напомнило, что ранее город назывался Сталинградом, и посоветовало англичанам избегать разговоров о войне. «Если вас все-таки заставят о ней говорить, ни в коем случае не сомневайтесь, что войну выиграла именно Россия», — пишет издание.

Египетским болельщикам во время турнира посоветовали беречь кошельки от русских женщин, поскольку россиянки очень любят деньги, пишет The Associated Press со ссылкой на египетские СМИ.

Организация FARE, активно сотрудничающая с ФИФА, даже составила специальную памятку для ЛГБТ-болельщиков. Там подчеркивается, что однополым парам будет разрешено держаться за руки и «целоваться в общепринятых формах», не нарушая общественный порядок. Также не будет никакого запрета на радужную символику.

Впрочем, есть правила, обязательные к исполнению всеми болельщиками, которые собираются приехать в Россию на ЧМ. Это правила пересечения границы Российской Федерации. Перед тем как проходить пограничный контроль, прибывающие в страну фанаты должны заполнить миграционную карту, которую нужно всегда носить с собой, напоминают организаторы мундиаля. Если вы потеряли карту, следует обратиться в миграционную службу. Сделать это надо в течение трех дней.

Иностранцам рекомендовали следить за сроком действия паспорта, чтобы он не подходил к концу менее чем за полгода от конечной даты пребывания в России. Советовали также носить паспорта с собой, чтобы при необходимости можно было предъявить их полицейским, если те потребуют.

Не стоит также забывать о таможенных правилах, которые касаются сигарет, алкоголя, оружия, лекарств и оружия. Запрещается также вывозить из России культурные ценности. Сувенирные матрешки к ним, разумеется, не относятся.