Перестановки в КС: ждут Бастрыкина и Брычеву

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в скором времени может покинуть свой пост и стать судьей Конституционного суда. При этом все обойдется без отставок действующих судей, так как в инстанции есть несколько вакантных мест. Об этом РИА «Новости» заявил источник, знакомый с ситуацией.

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Собеседник информагентства отметил, что вместе с Бастрыкиным в КС может перейти начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева. По мнению источника, она является «одним из самых достойных кандидатов» на место нынешнего председателя КС Валерия Зорькина. Причиной перестановки является самочувствие 75-летнего Зорькина, отметил источник.

«Его полномочия главы КС недавно были продлены, но Валерий Дмитриевич сам готов к уходу после того, как он провел инаугурацию президента», — объяснил собеседник агентства. Тем не менее, закон не предусматривает возрастного ценза для его должности.

В Конституционном суде отказались комментировать сообщения о возможном уходе его нынешнего председателя, отметив, что не располагают соответствующей информацией.

Вечные Зорькин и Брычева

Совфед в очередной раз назначил Валерия Зорькина председателем КС 31 января 2018 года — это уже пятый подряд его шестилетний срок на этом посту. Впервые Зорькин возглавил орган в 1991 году — тогда он стал первым руководителем новообразованного КС. В 1993 году ему пришлось покинуть свой пост и стать рядовым судьей — это произошло из-за событий сентября-октября того года, когда КС встал на сторону Верховного совета в противостоянии с Кремлем. На пост председателя Конституционного суда он вернулся в 2003 году.

Что касается Ларисы Брычевой, то она является бессменной главой государственно-правового управления президента с 1999 года. Последние 14 лет она совмещает этот пост с должностью помощника президента — как при Владимире Путине, так и при Дмитрии Медведеве.

Брычева была одним из инициаторов реформы президентской администрации, которая привела к сокращению числа управлений и замруководителей администрации. В 2014 году она порекомендовала парламентариям Госдумы «притормозить» и назвала качество законов «близким к катастрофе».

Депутаты Госдумы, опрошенные «Газетой.Ru», сошлись во мнении, что Брычева достаточно компетентна для должности председателя КС. По словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрия Синельщика, она является сильным юристом и организатором. «Она принимает дельные, разумные законопроекты», — отметил Синельщиков.

«Прекрасный профессионал, состоявшийся политик. И психологически, и интеллектуально, и морально она готова к этой должности», — так охарактеризовал возможного кандидата на пост главы КС зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

На должность председателя ГПУ президента, по словам источника РИА «Новости», сейчас обсуждаются следующие кандидатуры: главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова и ректора Тюменского госуниверситета Валерия Фалькова.

Отставка Бастрыкина и его возможный преемник

Что касается перестановок в СК, то, по мнению Выборного, они являются ожидаемыми. «Еще в 2016 президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию обращал внимание на качество расследования уголовных дел. Он тогда привел статистику: из 200 тыс. уголовных дел только 46 тыс. дошло до суда. Еще в суде развалилось 15 тыс. — по сухому остатку и получилось, что из 200 тыс. лишь 31 тыс. дел завершились приговором суда. «Обобрали, попрессовали и отпустили», — так Путин охарактеризовал эти цифры. Ключевым фактором является доверие, ведь именно правоприменитель формирует доверие со стороны общества к власти. Поэтому данную картину нужно менять», — заявил парламентарий «Газете.Ru».

Александр Бастрыкин возглавил СК при прокуратуре в 2007 году, а спустя четыре года стал председателем новоиспеченного Следственного комитета России. Еще осенью 2016 года СМИ называли его отставку «весьма вероятной», однако на тот момент окончательное решение принято не было.

С точки зрения квалификации Бастрыкина, ни у кого нет сомнений в том, что он — юрист с большой буквы, считает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Выборный.

«У него богатейший опыт как научной, преподавательской и практической работы. Кроме того, в свое время он работал в МВД, прокуратуре. Будучи в следствии, Бастрыкин ежедневно занимается принятием правовых решений. Кто-то был ими удовлетворен, кто-то — нет. Это все очень условно. Важно, что нынешний глава СК является квалифицированным юристом-практиком», — отметил депутат.

По мнению Выборного, перестановка в СК — идея разумная. «Необходим новый взгляд на следствие, закон должен быть един для всех, чтобы не было неприкасаемых», — добавил он.

В случае смены главы Следственного комитета, сохраняется интрига — кто займет пост Александра Бастрыкина? «Конечно, нужен человек не со стороны, а из системы. По крайней мере, прокурорский. Людей в СК более или менее знаю — там даже есть мои воспитанники. Бастрыкин, по моему мнению, ничего не провалил, однако изъянов очень много. Сроки смены главы СК пока неизвестны, однако менять людей надо — Бастрыкин уже давно работает в СК. Зачем одному человек столько сидеть на одной должности?», — рассуждает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

«Это должен быть хороший организатор. Требуется тщательная работа по организации такой крупной структуры, как СК. Безусловно, это должна быть фигура политическая, которая имеет понимание политико-экономической ситуации в стране.

Главное — чувствовать запрос общества в той или иной сфере. Если нам сегодня необходимо сместить акцент на оборонно-промышленный комплекс, то нужно уметь переформатировать работу следователей на более важные участки — на одном космодроме «Восточный» сколько было уголовных дел.

Убийства, изнасилования должны уйти в прошлое. Мы хотим видеть сильную армию — соответственно, нужно минимизировать правонарушения в этой сфере», — объяснил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Впрочем, парламентарий напомнил, что выбор нового главы Следственного комитета — исключительная прерогатива президента России Владимира Путина.

На СК давят со всех сторон

Ранее, в апреле 2018 года, генпрокурор РФ Юрий Чайка выдвинул идею вернуть прокуратуре возможность контролировать деятельность Следственного комитета. Он заявил, что возможность прокуроров возбуждать и расследовать дела — в том числе в отношении следователей — снизит число допускаемых ими нарушений.

Чайка также отметил, что в 2017 году в работе следователей не произошло существенных изменений. «На фоне снижения нагрузки по направленным в суд делам количество выявленных прокурорами на досудебной стадии нарушений закона выросло до 5,2 млн», — сообщил он.

Инициативу генпрокурора 18 апреля поддержала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее мнению, такая реформа позволит повысить эффективность работы следственных органов и всех, кто завязан на уголовно-процессуальном процессе. Она добавила, что время для таких изменений «перезрело» и «надо поактивнее двигаться».

Тем не менее, точные сроки и другие детали возможной реформы озвучивать преждевременно, заявил тогда в разговоре с «Газетой.Ru» представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Не прописана даже самая общая конструкция возможной реформы. Валентина Матвиенко заявила, что есть определенные наработки в Совфеде, есть данные, которые дала Генпрокуратура, и есть наработки, которые они собирали в других заинтересованных министерствах и ведомствах. Единой сформированной концепции пока нет, поэтому вычислить время на ее реализацию невозможно», — констатировал Куренной.