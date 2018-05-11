Бог подаст: на чем зарабатывают монастыри

Самый богатый буддист в мире

Настоятель монастыря Ши Юнсинь 13 мая 2003 года, ровно 15 лет назад, заплатил более $2,5 тыс. налогов. Произошло это после сделки с тайваньской киностудией, которая заплатила монастырю $46 тыс. за право использовать в фильмах марку «Шаолинь». А началось все в 1982 году, тогда на экраны вышел фильм «Храм Шаолиня» с актером Джетом Ли. Фильм о боевых искусствах, которым учатся воспитанники монастыря, стал первой частью кинотрилогии и обрел популярность, а главное — прославил Шаолиньский монастырь далеко за пределами Китая. Теперь у миллионов зрителей Шаолинь стал ассоциироваться с местом, где ученики изучают кунг-фу, умеют стоять на голове и могут поразить врага ударом пальца.

Реклама

В 1984 году 19-летний монах Ши Юнсинь стал членом самоуправления монастыря и сразу активно взялся за дело: основал группу мастеров шаолиньского ушу. Уже через пять лет группа «монахов-воинов» гастролировала по Китаю и миру, показывая мастерство боевых искусств, которые в то время стали очень популярны благодаря кинематографу. Поэтому, чтобы проконтролировать дальнейшее использование бренда монастыря, при обители была создана компания Shaolin Intangible Assets Management Co для защиты прав на интеллектуальную собственность и бренда «Шаолинь».

В 1993 году Ши Юнсинь стал первым в Китае священнослужителем, который обратился в суд. И не просто обратился, а выиграл иск против фабрики по производству консервированных продуктов в китайском городе Лохэ.

Та незаконно рекламировала колбасу и ветчину под маркой «Шаолинь», совершенно не стесняясь того, что буддисты — вегетарианцы.

Монах посчитал, что фабрика позорит имя его монастыря. «Имя стало источником наживы. Понятно, что каждый человек не прочь заработать. Но делайте дела честно! Ведь все это в конечном итоге причиняет ущерб монастырю Шаолинь и своеобразной шаолиньской культуре», — заявил монах.

К 2015 году Shaolin Intangible Assets Management Co. обладала исключительными правами на 200 торговых марок. По данным китайской Национальной кредитной информационной системы, лишь 10% компании было оформлено на сам монастырь, а почти 80% компании принадлежало лично Ши Юнсиню. Китайские СМИ прозвали его «монахом-гендиректором». Сам предприимчивый настоятель всегда объяснял свою деятельность желанием возродить родной монастырь (после Второй мировой войны обитель находилась в руинах) и защитить учение буддизма.

Он сделал монастырь поистине международной компанией. Начал с того, что в 2007 году Шаолиньский монастырь заключил договор с властями сразу нескольких китайских провинций, обязуясь восстановить четыре древних храма на их территориях. Монастыри, в свою очередь, фактически становились филиалами Шаолиня до 2027 года, потому что вся прибыль и пожертвования отходили обители. Затем у монастыря появились официальные отделения по всему миру, в том числе и в России.

Самого настоятеля монастыря Ши Юнсиня не раз обвиняли в том, что древний китайский храм он превратил в личный бизнес и индустрию развлечений, но долгое время это были лишь отдельные публикации в СМИ, которые не грозили настоятелю ничем серьезным. Скандал разгорелся в 2015 году, когда был опубликован материал «послушника монастыря» Ши Чжэнъи, который обвинял Ши Юнсиня в том, что он «хоть и прикрывается буддизмом, на самом деле бабник и коррупционер». Кто такой на самом деле Ши Чжэнъи, осталось неизвестным, в монастыре заявили, что у них никогда не было монаха с таким именем.

Ши Юнсиня обвиняли в аморальном и слишком богатом образе жизни: якобы у него были незаконнорожденные дети, он платил за секс нескольким буддийским монахиням,

носил одежду с золотым шитьем стоимостью в $5 тыс. и жил в непозволительной для буддистского монаха роскоши, а также присваивал себе средства монастыря. Тогда работникам пиар-службы Шаолиньского монастыря пришлось отбиваться от нападок прессы, а сам Ши заявлял, что дорогая одежда и техника — подарки от официальных властей, бизнесменов и жертвователей монастыря.

В итоге следствие признало, что деньги, которые настоятель получил от одного из своих учеников, он потратил на развитие монастыря и образование послушников, а 15 автомобилей оказались зарегистрированы как собственность монастыря и использовались в служебных целях. Единственный пункт обвинения, который подтвердило следствие, — наличие двойной прописки под разными именами. Ши Юнсинь остается настоятелем самого известного в мире буддистского храма.

Пивной туризм

Католический монастырь Вельтенбург был основан в 617 году в Баварии на берегу Дуная. Сегодня аббатство принимает туристов, которые восхищаются барочной красотой местной церкви и лесистыми берегами Дуная, но, пожалуй, большинство посетителей приезжают сюда ради местного пива: оно производится в вельтенбургской пивоварне с 1050 года.

Хорошее пиво, как и первые рукописные книги, появилось именно в монастырях, традиционно пивоварением занимались монахи, а не светские жители.

Кажется, сама судьба располагала к тому, чтобы вельтенбургские монахи освоили пивоварение. Прямо под монастырем находится источник хорошей жесткой воды — важного ингредиента для качественного темного пива. Недалеко от аббатства находятся ячменные поля и земля, на которой выращивают признанный во всем мире хмель. В Германии больше пяти веков действует закон о чистоте пива -– Райнхайтсгебот — согласно которому пивовары не могут добавлять в пиво никакие лишние ингредиенты, кроме воды, ячменя и хмеля. Изредка разрешаются незначительные отклонения, вроде изготовления пшеничного пива.

Пивоварня Вельтенбурга долгие годы соперничала с торговой маркой Вайхенштефанского монастыря за звание старейшей пивоварни. Это аббатство стало производить пиво для продажи на 10 лет раньше, и сейчас на ее логотипе красуется надпись «старейшая пивоварня в мире». Вельтенбургцы с этим не соглашаются, потому что со времен Наполеона Бонапарта Вайхенштефанская пивоварня принадлежит государству, а не аббатству. Из ситуации вышли красиво: на бутылках пива от Вельтенбургской пивоварни теперь наклеивается надпись «старейшая монастырская пивоварня в мире».

Пивоварение стало для монастырей традиционным способом заработка, но не всегда доходы от продажи напитка идут только в монастырскую казну. Например, аббатство Св. Бенедикта (Ахелсе Клёйс) на границе Бельгии и Нидерландов с 1852 года варит траппистское пиво на оборудовании начала ХХ века.

Траппистское пиво считается одним из лучших в мире, только 12 пивоварен имеют право клеить на бутылки официальный логотип, утвержденный Международной Траппистской организацией. Все пивоварни принадлежат аббатствам ордена траппистов. Каждая из них выпускает пиво под собственным названием, и у большинства видов этого напитка есть личный сайт. По традиции часть доходов каждой траппистской пивоварни отходит монастырю, а часть — на благотворительность.

Кстати, в прошлом столетии пивовары аббатства Св. Бенедикта были вынуждены на время переквалифицироваться в фермеров:

во время Первой мировой войны оккупационные войска изъяли медные чаны, и монахи стали заниматься сельским хозяйством. В 80-х годах средний возраст местных работников стал слишком высоким, чтобы заниматься такой физически тяжелой работой, и монахи снова вернулись к более спокойному занятию — пивоварению.

Счастливая Валаамская корова

Еще в 1882 году при Валаамском монастыре была построена молочная ферма, так что производством молочной продукции местные монахи занимаются давно.

По словам эконома Валаамского монастыря отца Ефрема, после того как в 2014 году против России ввели первые экономические санкции, монахи решили активнее заниматься хозяйством,

чтобы как минимум обеспечить свой монастырь необходимым продуктами: «Не нужно думать, что наш монастырь задался целью накормить всю Россию, у нас нет такой задачи. Нашу продукцию мы распределяем, прежде всего, по нашим трапезным, которых у нас достаточно много… Планируем заняться форелевым хозяйством. Сейчас в монастыре выращивают 60–70 т форели в год, в планах — 200 т».

Уже в декабре 2015 года первые производственные излишки стали поставлять в петербургский фермерский магазин, среди них в основном были сыры — качотта, рикотта и моцарелла. Импортозамещение началось, но масштабным так и не стало: пока продукцией монастыря наслаждаются местные монахи и паломники, а туристы могут приобрести валаамско-итальянские сыры в местной лавке.

Сколько стоит арендовать капеллу?

2014 год стал поворотным не только в истории хозяйства Валаамского монастыря. Возможно, за громкими политическими событиями мало кто заметил, но Сикстинскую капеллу впервые в истории сдали в аренду. В церкви XV века был проведен концерт для путешественников, которые воспользовались туристическими услугами одной из компаний. Эксклюзивный пятидневный тур по Италии с посещением концерта в Капелле стоил $5 тыс., в тургуппе были 40 путешественников.

Стоимость аренды капеллы Ватикан не разгласил, известно только, что все вырученные от концерта средства были направлены на благотворительность. Директор музейного комплекса Ватикана Паоло Николини, комментируя новость, заявил, что такое решение было принято, чтобы поддержать благотворительный проект. При этом он подчеркнул, что помещение церкви никогда не может быть арендовано, потому что она «не является коммерческим местом». По его словам, капеллу на время открыли для посещения частной тургруппы и проведения концерта.

Вот так туристы за $5 тыс. стали первыми в истории светскими лицами, кто услышал концерт в стенах Сикстинской капеллы.

До этого в церкви уже проводились частные концерты, но их посетителями всегда были только представители Римско-католической церкви, а Ватикан не получал от таких мероприятий доход.

Ватикан является центром мировой Римско-католической церкви, и миллионы туристов приезжают сюда не только для того, чтобы увидеть старинные произведения искусства, но и на встречу с самим Папой Римским. Каждую среду, когда Папа находится в Ватикане, он проводит на площади Святого Петра общую встречу, на которую могут прийти все желающие.

Чтобы увидеть Папу вживую и поприветствовать его, нужно только заранее зарезервировать бесплатный билет и прийти на площадь пораньше, потому что желающих встретиться с понтификом всегда много. А по воскресеньям Папа традиционно читает молитву с балкона своей резиденции перед всеми собравшимися людьми. По данным издания CNN-Money, с марта 2013 года, когда Франциск занял папский престол, по 2015 год туристический поток в католическую столицу увеличился почти втрое.