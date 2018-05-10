Независимое правосудие: Серебренникова не пустили в Канны

На Каннском фестивале сообщили об ответе президента России Владимира Путина, который объяснил, по какой причине режиссер Кирилл Серебренников не приехал во Францию лично представлять свой фильм «Лето». Глава государства заявил, что не может помочь с поездкой режиссера на кинофестиваль, так как российский суд независим.

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Письмо Владимиру Путину направлял министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. В нем французский политик просил посодействовать приезду Кирилла Серебренникова, чтобы режиссер мог лично представить свой фильм в Каннах. Ответ президента России во Франции получил накануне.

«Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — сообщили в пресс-службе киносмотра.

Для Серебренникова было приготовлено место на пресс-конференции, однако оно в итоге осталось пустым.

Продюсер «Лета» Илья Стюарт и сыгравшие в фильме актеры Тэо Ю, Рома Зверь и Ирина Старшенбаум прошли по красной дорожке фестиваля с плакатом, на котором было написано Kirill Serebrennikov.

Новый фильм Кирилла Серебренникова «Лето», рассказывающий о начале карьеры известного рок-музыканта Виктора Цоя, включили в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля в апреле 2018 года. Съемки кинокартины начались в июле 2017 года. Серебренников сообщал, что картина будет о лете 1983-го, «когда только пишется первый альбом группы «Кино»».

«Это будет летняя музыкальная история про любовь совсем молодых людей, которые любят и играют рок-н-ролл, история очень чистая, романтическая, пронзительная», — рассказывал он.

Отметим, что глава МИД Франции выражал обеспокоенность судьбой Серебренникова еще в сентябре 2017 года. Тогда он назвал арест режиссера нарушением свободы творчества.

С 23 августа 2017 года Серебренников, подозреваемый в организации хищения 133 млн рублей, которые Минкультуры выделило в 2011-2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе продюсерской компании «Седьмая студия», находится под домашним арестом.

Вопреки просьбе Кирилла Серебренникова позволить ему закончить работу над балетом «Нуреев» и фильмом «Лето», в октябре 2017 года Басманный суд увеличил режиссеру срок домашнего ареста до 19 января 2018 года. После этого его продлевали еще дважды.

18 апреля он был увеличен до 19 июля 2018 года. Серебренникову пришлось продолжать монтировать картину, находясь под домашним арестом. Следствие тогда было поддержано прокуратурой и Министерством культуры, которое в деле является пострадавшей стороной. Съемочный процесс находился под угрозой заморозки, однако в итоге он продолжился без режиссера.

Ранее в московском театре «Гоголь-центр» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова были проведены обыски в рамках дела о хищении бюджетных средств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву, а под домашний арест гендиректора студии Юрия Итина. Позже под стражу взяли экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

СК дважды просил смягчить наказание Малобродскому. 25 апреля СК просил перевести Малобродского под домашний арест. В Минкультуры поддержали это ходатайство, однако прокуратура была против. Спустя два дня после поступления запроса Басманный суд отказался изменить обвиняемому меру пресечения. Там позднее объяснили, что следствие не привело никаких новых доводов в пользу его перевода под домашний арест.

10 мая Басманный суд Москвы отказался рассматривать ходатайство СК о переводе экс-продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского под домашний арест.

«Дело в том, что суд недавно рассмотрел подобное ходатайство, в котором было отказано, и это решение еще не вступило в законную силу. Прошу перенести рассмотрение данного ходатайства до тех пор, пока первое не вступит в законную силу», — заявила на заседании суда прокурор. Суд согласился с этим аргументом и вернул ходатайство следствию.

Ранее, 15 апреля, Кирилл Серебренников стал лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в опере». Награду присудили за постановку «Чаадский». Тогда деятели театрального искусства и гости вечера поприветствовали решение жюри продолжительными аплодисментами. На торжественной церемонии награждения директор премии «Золотая Маска» Мария Ревякина выступила в поддержку Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Алексея Малобродского и Юрия Итина, которые обвиняются в хищении бюджетных средств.