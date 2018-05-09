Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине

Первым скандалом, который разразился 9 мая на Украине, стал титр на основном государственном телеканале «Прямой». Анонсируя участие президента Украины Петра Порошенко в акции «Первая минута мира», в эфире телеканала появилась надпись —

«Акция «Первая минута мира», посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко».

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На этот эпизод первым обратил внимание в своем посте в соцсетях известный журналист и медиаменеджер Алексей Мустафин. «Что, и Порошенко тоже? Только этого нам не хватало», — написал он на немецком. Через несколько часов титр уже превратился в интернет-мем.



Но ирония со стороны жителей своей страны не помешала Порошенко выступить с весьма одиозным заявлением 9 мая. В частности, он заявил, что «несколько поколений украинцев выросли на тщательно отретушированной версии Великой Отечественной войны». Порошенко отметил, что «в России эту войну выиграл Сталин, у нас эту войну выиграл народ».

Президент Украины сказал, что «мы говорим «Никогда снова», они говорят «Можем повторить». Это заявление, по словам главы государства, не пустая риторика, а запугивание стран Запада ядерным ударом.

«Они празднуют в милитарном угаре, агрессивно нахохлившись на весь мир, а мы отмечаем эти дни вместе со всей Европой», — отметил глава украинского государства. «Даже «Бессмертный полк» Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия — участие в гибридной войне, которую Москва ведет различными методами не только против Украины, но и против Европейского Союза, против Соединенных Штатов и против других стран, и собственно говоря, против всего мира», — сказал Порошенко.



Этим киевские власти не ограничились в день, который после событий 2014 года стал одним из символом продолжающегося раскола общества. В частности, СБУ выслала из страны журналистов телеканалов «Россия» и Первый Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву за подготовку сюжетов о праздновании Дня Победы в Киеве. СБУ обвинила корреспондентов в пропагандистской деятельности и причинении ущерба национальной безопасности страны.

Также в Киеве произошло нападение на руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню. Члены националистической организации С14 (входит в запрещенный в России «Правый сектор») облили его зеленкой и нечистотами, а также угрожали ему более серьезной расправой, если он не прекратит свою деятельность в Киеве. Воробьев напомнил, что это далеко не первое нападение на него и его офис в Киеве: их дважды громили в феврале, а полиция в одностороннем порядке разорвала договор об охране.



Тем не менее, далеко не все украинские политики готовы отказаться от этого праздника как от одного из основных. Как заявил известный украинский политический деятель, лидер партии «Возрождение» Виктор Бондарь, лично для него 9 мая всегда было и остается большим праздником: «Мы должны помнить героев войны, ветеранов, которые принесли мир на нашу землю, своей волей, характером добились, наверное, одной из самых сложных побед в истории человечества. Я поражен силе воли тех, кто в течение пяти лет после войны сделал то, что мы не смогли сделать за все 25 лет независимости — отстроить страну, которой можно гордиться».



Враждебные настроения по отношению к празднику, витающие в стране, не помешали тысячам украинцев выйти на митинги и акции «Бессмертный полк» в различных городах Украины.





Киев

В акции «Бессмертный полк» приняли участие более трех тысяч человек. Они прошли от от станции метро «Арсенальная» через площадь Славы к Могиле Неизвестного Солдата, где участники возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших в войне. Но, несмотря на то что акция охранялась полицией и Нацгвардией, представители ультранационалистических организаций попытались проникнуть в ряды участников акции и затеяли драки.

Потасовка началась после того, как националисты попытались отнять у одной из женщин портрет.

Одному из участников драки разбили нос, представители Красного Креста оказали ему медицинскую помощь.

Всего в Киеве в среду, по сообщениям полиции, были задержаны около десятка людей за ношение георгиевских ленточек и других запрещенных на Украине символов. А у одного из задержанных был портрет убитого журналиста Олеся Бузины.



Также в столице Украины представители националистической организации «Национальный корпус» (запрещена в России) заблокировали офис телеканала «Интер», чтобы не допустить показа в эфире концерта в честь Дня Победы. Около 30 представителей организации установили на улице палатки и заявили, что не намерены уходить, пока им не дадут гарантии, что на украинском телеканале не будут показывать «к 9 мая пропагандистский, антиукраинской контент. Если это не произойдет, мы оставляем за собой право на любые адекватные действия в ответ». На «Интере» отказались от комментариев данного заявления.

Одесса

Колонна из около 3-4 тысяч участников акции «Бессмертный полк» прошла в Одессе по Аллее славы к памятнику Неизвестному матросу. Одесситы держали в руках плакаты, флаги и фотографии погибших во время Великой Отечественной войны солдат, а также плакаты «Спасибо деду за победу», «Одесса — город-герой», «Бандеровские бесы, вон из Одессы», «Донбасс, мы с тобой».

И эта акция не обошлась без инцидентов. В частности, некоторые участники крайне агрессивно отнеслись к журналистам украинских телеканалов и попытались выдворить их с акции, за что и были задержаны полицией. Кроме того, были задержаны трое одесситов: двое — за ношение георгиевских лент, один — за лозунги о Донбассе.

Также на площади, где проходят мероприятия ко Дню Победы, полицейские остановили автомобиль с советским флагом, на котором нарисован танк Т-34, георгиевская лента и надпись «На Берлин!». Владельца машины доставили в отделение полиции.

При этом на странице полиции Одесской области в социальной сети Facebook сообщается, что массовые мероприятия в Одессе проходят спокойно.

Днепр

Харьков

Акция ко Дню Победы в Днепре была названа Маршем мира, и в ней, по информации официальных источников, приняли участие ветераны, дети войны, представители разных политических и общественных организаций, участники АТО и студенты. Марш проходил под желто-синими и черно-красными флагами. Вместе с марширующими прошел оркестр, отбивая ритм мероприятия. В небе над маршем поднялся вертолет, проносящий над Днепром флаг Украины.Аналогичным образом прошли акции и в Харькове. Сами мероприятия, связанные с возложением цветов, были проведены относительно спокойно. Но накануне Дня Победы — 6 мая — в городе неизвестными был снесен памятник маршалу Жукову.

По словам мэра города Геннадия Кернеса, памятник не только был оперативно восстановлен, но он также дал поручение правоохранительным органам взять под круглосуточную охрану все памятники героям войны.

Ответственность за акт вандализма взяла на себя организация «Фрайкор», которая включает в себя силовиков, принимающих участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской народных республиках со стороны Киева.

«Сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы» опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну — попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили — бюст восстановлен», — написал мэр Харькова на своей странице в фейсбуке.

Лидер общественного движения «Новая Россия» Никита Исаев, комментируя события 9 мая на Украине, отметил: «Как ни прискорбно это отмечать, но на Украине сейчас превалирует тренд на смену исторических ценностей. Время идет, ценности меняются, меняются общественные конструкции. И тренд идет далеко не в сторону России — страны, которая одной из последних продолжает отстаивать 9 мая как праздник освобождения всего мира от фашизма.

В то же время мир все чаще празднует день освобождения 8 мая, то же самое мы наблюдаем и на Украине.

И даже если настроения киевских властей по каким-то причинам изменятся, то вряд ли общественные настроения вернутся к прежним трендам. И обеспечить единство украинского общества с этой точки зрения, по моему мнению, уже будет невозможно».