«Он лежал на полу, ему было больно»: школа насилия

«Неоднократно наносила удары учащимся по различным частям тела»

В конце апреля в сети появился ролик, на котором учитель истории Дмитрий Герасимов пытается насильно усадить за парту нарушившего дисциплину ученика мурманской школы №26, держа его за плечи и шею. Параллельно мужчина пытался стыдить мальчика за то, что он бегал по коридору во время урока. Даже несмотря на просьбу его одноклассников, учитель отказался отпускать ребенка.

Реклама

Следственный комитет Мурманской области проверит действия преподавателя. В том числе следователи опросят потерпевшего, его родителей, а также руководство школы. Будут назначены необходимые медицинские обследования, и дана уголовно-правовая оценка.

Выпускница школы, в которой произошел инцидент, заявила, что школьник ранее угрожал учителю ножом, а также говорил, что «убьет его и вырежет всю его семью». Она также выразила сочувствие педагогу, поскольку тому приходится взаимодействовать с «социально опасными детьми», которых «нельзя выпускать из кабинета», потому что «без наблюдения учителей он совершал акты вандализма» вроде вырывания труб в туалете, натягивания лески, а также нанесения малоприличных граффити на стенах.

О самом педагоге, преподающем историю и обществознание 16 лет, бывшие ученики отзываются положительно, называя того «сдержанным и приличным», «практически не поднимавшим голоса». Ученики считают. что насильно усаженный ребенок «специально спровоцировал Дмитрия Александровича».

Еще один инцидент произошел 9 апреля в Советском районе республики Марий Эл. Там преподаватель наступил на ногу 12-летнего мальчика после того, как тот упал на пол. «Он лежал на полу, ему было больно. В это время учитель подошел к ребенку и всем своим весом наступил на его ногу. При этом учитель сказал: «теперь тебе больно».

После этого он схватил его за руку и потащил в свой кабинет. Закрыл дверь, толкнул моего брата, он ударился спиной об стол и снова упал. В это же время учитель обзывал его нецензурными словами.

После того, как он поднялся, учитель ударил его кулаком в лицо, продолжая кричать матом на моего братика», — рассказала старшая сестра школьника местному изданию «Pro Город».

Впоследствии родственники мальчика сняли побои и написали заявление в полицию. По информации сестры пострадавшего, другие преподаватели просят учеников никому не рассказывать об инциденте. Она отметила, что руководство школы хочет выдать произошедшее за несчастный случай.

Впрочем, коллеги педагога называют его «положительным со всех сторон» человеком. Он «не пьющий и не курящий, ведущий здоровый образ жизни, любящий детей. Прекрасный семьянин, отец двух взрослых детей», — рассказал житель Советского района Андрей.

19 февраля мать 14-летнего ученика школы Верхневилюйского района республики Якутия рассказала следователям о еще одном случае насилия. Ее ребенка во время занятия избил учитель физкультуры. «Согласно материалам проверки, в ходе возникшей во время урока физкультуры ссоры между учителем и учеником педагог ударил несовершеннолетнего в область головы, затем, втащив ребенка в раздевалку, несколько раз ударил его по различным частям тела, причинив ему физическую боль», — сообщили в СК.

По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником». По этой статье может быть назначен штраф в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы, а также лишение свободы на срок до трех лет.

В том же месяце следователи начали расследовать избиение ученика учителем школы города Всеволожск Ленинградской области. Мать 12-летнего мальчика обратилась к медикам после того, как ее сын вернулся из школы с головной болью.

Впоследствии ребенок рассказал ей, что во время перемены один из учителей взял его за шею и ударил о стену.

Сотрудники МВД возбудили против 70-летнего учителя уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью». Дело было передано в следственный отдел Всеволожска.

Как позже установили следователи, 6 февраля около 10:00 преподаватель в коридоре школы «на почве неприязненных отношений схватил за горло малолетнего мальчика и ударил не менее трех раз головой о стену, причинив малолетнему потерпевшему телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей».

31 января прокуратура Ивановской области потребовала возбудить уголовное дело в отношении учительницы русского языка и литературы школы города Пучеж, которая, по словам учеников, избивала их во время уроков, в том числе деревянной указкой. «В ходе проведенной проверки установлено, что учитель неоднократно наносила удары учащимся по различным частям тела, причиняя им физическую боль, психические и нравственные страдания», — заявила районный прокурор Валентина Кручинина.

Родители потребовали уволить педагога и возбудить уголовное дело по статьям «ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником» и «жестокое обращением с несовершеннолетним». Учительнице может грозить до трех лет лишения свободы.

Хоть матерись, хоть подзатыльники раздавай

Адвокат Виктория Данильченко заявила «Газете.Ru», что педагоги, применившие насилие к школьникам, привлекаются к ответственности далеко не всегда.Она также отметила, что определить, с какого момента поведение учителя становится нарушающим закон, довольно сложно:

«Если преподаватель одернул, схватил ребенка за руку, встряхнул — это одна история, а если причинил телесные повреждения — совсем другая. Да и подзатыльник подзатыльнику рознь. Есть такой юридический казус, описанный в учебниках по уголовному праву. Один человек дал подзатыльник идущему навстречу прохожему, а того была врожденная аномалия — незаросший родничок. Полученный подзатыльник стал причиной смерти прохожего. Понятно, что смерть причинена по неосторожности, но, тем не менее, исход печален».

Данильченко подчеркнула, что подзатыльник может перерасти из воспитательной меры в нечто, грозящее уголовной ответственностью, если в итоге из-за него был причинен средний или тяжелый вред здоровью.

Юрист также заметила, что в России не предусмотрено наказание за вербальное насилие. То есть родители не смогут привлечь к уголовной ответственности педагога, нецензурно выражающегося на уроке либо постоянно обзывающего и словесно унижающего детей.

«Нецензурная брань в общественном месте попадает под действие статьи мелкое хулиганство. Если учитель ругается матом в школе, вряд ли это повод для возбуждения уголовного дела. Скорее здесь должны быть применены меры дисциплинарного характера. Имеет смысл записать нецензурную брань преподавателя на диктофон и передать руководству школы. Такого учителя можно будет уволить за несоответствие занимаемой должности, ТК РФ позволяет это сделать», — объяснила Данильченко.

Если же ребенок рассказал о телесном насилии со стороны учителя, то адвокат советует предпринять следующие действия.

«Если на теле ребенка обнаружились следы от ударов, родителям необходимо отвезти его в травмпункт для снятия побоев. В травмпунке выдадут справку, свидетельствующую о том, что, по словам ребенка, такой-то педагог нанес ему побои. Далее родители пишут заявление в полицейском участке, после чего возбуждается уголовное дело», — рассказала Данильченко.

Юрист отметила, что родители также могут написать заявление на имя директора школы, попросить привлечь педагога к дисциплинарной ответственности и провести служебную проверку. Данильченко считает, что после возбуждения уголовного дела, а также прикрепления к нему свидетельских показаний и записей с камер видеонаблюдения руководству школы будет крайне сложно утаить противоправные действия своего сотрудника.

Однако, подчеркнула юрист, дети могут обманывать свои родителей, обвиняя учителя в насилии. «Бывают ситуации, когда ребенок, повздорив с учителем, решает с ним расправиться и клевещет на него. Поэтому, если ребенок говорит, что учитель его стукнул, но никаких следов от удара у него не осталось, и никто при этом не присутствовал, да и сам учитель отпирается, имеет смысл по данному факту обратиться с заявлением к директору школы и попросить провести служебную проверку», — подытожила Данильченко.

Ученики-провокаторы

Опрос, проведенный профсоюзом работников образования России, показал, что более 46% педагогов испытывали насилие со стороны родителей своих учеников, еще почти 35% столкнулись с насильственными действиями самих школьников.

Кроме того, 70% российских педагогов регулярно сталкиваются с различными формами травли со стороны учеников, а 50% учителей получают угрозы физической расправы.

При этом люди узнают лишь о самых резонансных случаях. Так, 27 февраля 2012 года в одной из томских школ учащийся 11-го класса школы №41 избил женщину-педагога и завуча учебного учреждения. Школьника доставили в отделение полиции. Впоследствии он заявил: «Я даже не понял, как это произошло. Не помню, зачем стал бить учителей». По словам его одноклассников, аналогичный приступ ярости происходил у молодого человека два года назад.

Грубость, угрозы, написание доносов и жалоб — это обыкновенная школьная практика, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. «В последние годы это заметно усиливается. В обществе устоялось представление об учителе как о жалком несчастном существе, на которого можно свалить все, что угодно — вплоть до результатов выборов. Родители окончательно поняли, что у учителей очень мало механизмов для защиты, соответственно, любые возникающие проблемы они решают немедленными доносами», — рассказал Луховицкий «Газете.Ru».

Он добавил, что руководство учебного заведения принимает меры по любой жалобе родителей. «Кроме того, я знаю много случаев, когда травлю учителей организовывали сама школьная администрация. А лучший способ запустить процесс — это натравить на педагога родителей», — заявил общественник.

Важен школьный климат

По подсчетам экспертов профсоюза преподавателей России, с начала 2017 года в России зафиксировали 15 различных случаев агрессии к педагогам со стороны школьников.

Один из них произошел 3 октября 2017 года в поселковой школе Иркутской области. Во время одного из уроков 16-летний ученик старших классов зашел не в свой класс. Учитель попросил его выйти из кабинета, подросток начал хамить, а затем схватил стул и бросил им в пожилого педагога. В результате он получил сотрясение мозга и потерял сознание. Впоследствии выяснилось, что сам молодой человек вырос в неблагополучной семье — кроме того, на момент инцидента он уже имел судимость за кражу — ему назначили год и 2 месяца в Ангарской колонии, однако юношу выпустили по УДО. После случая с избиением преподавателя комиссия по делам несовершеннолетних добивается отмены условно-досрочного освобождения.

Научный сотрудник лаборатории профилактики асоциального поведения НИУ ВШЭ Мария Новикова рассказала «Газете.Ru», что статистика нападений со стороны школьников, в том числе в США, говорит о том, что

более 70% нападавших были жертвами травли со стороны одноклассников. Кроме того, 80% из них в прошлом имели депрессивные эпизоды или асоциальные намерения и попытки.

«Здесь стоит вопрос доступности профессиональной психологической и психиатрической диагностики ребенка. По данным на 2015-2016 учебные годы, в российских школах в среднем на одного психолога приходилось 880 учеников. Работа с «трудными» детьми — отдельный раздел профессиональных знаний и навыков, с которым порой не сталкиваются даже при учебе в престижных вузах», — сообщила психолог.

Не менее важен, по мнению специалиста, школьный климат — то, какие ценности транслируются в рамках школы, в общении учителей с детьми и между собой. «Дети и взрослые в современной школе находятся в ситуации жесткого давления и перегрузок. Часто у учителя нет времени и возможности, чтобы побольше узнать о жизни детей из класса, понять, что для них важно. Исследования показывают, что в школах, в которых учитель «доступен» для ребенка, если у того возникает потребность обсудить какие-то свои темы, где учитель хвалит ребят за удачи и достижения, наблюдается значительно меньше травли и агрессии», — отметила Новикова.

Эксперт добавила, что зачастую педагоги не обладают достаточными знаниями и навыками для того, чтобы своевременно реагировать на ситуации травли. «Это очень важная сфера, в которой необходимо проводить повышение квалификации для педагогов. Почувствовав себя более уверенным, учитель и сам гораздо реже будет вести себя враждебно по отношению к ученикам», — резюмировала Новикова.