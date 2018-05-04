Это все выдумки: 6 знаменитых роботов из нашей страны

Девятиминутный советский мультфильм «Нехочуха» можно считать пародией на общество будущего, когда человеческий труд полностью заменят роботизированным, и нам останется лишь отдыхать. «Мечта!» – так думает мальчик-лентяй, который совсем не хочет помогать бабушке по хозяйству.
Вернувшись из школы и завалившись на кровать, он видит сон, в котором оказывается в стране Нехочухии, где всю работу за него делает его проводник робот. Очень быстро от количества съеденных пирожных начинает болеть живот, а от игр и мультиков болеть голова, и мальчик на все угощения и предложения робота говорит: «Не хочу». Исполнительный, но совершенно тупой робот каждый раз повторяет на это, по-вологодски выделяя букву О: «Молодец, будешь как Великий Нехочуха!»
Из способностей робота Нехочухии, за которые мы вносим его в список номинантов, можно отметить умение исполнить любой каприз, причем совершенно бесплатно. Этот робот всегда будет с вами, ведь он и есть ваша кровать, с которой вы, правда, не сможете встать, так как, по мнению робота, человек вообще двигаться не должен. Кстати, похожий сюжет есть в мультике «ВАЛЛ-И»: в будущем все люди имеют своего помощника робота, который переносит их с места на место, кормит и развлекает. В этом мире ожирение становится нормой, а упавший со своего робокресла человек не способен подняться сам, без помощи роботов-помощников.
Примерно то же самое происходит с Великим Нехочухой, который незаметно для себя настолько обленился, что стал зависим от своего робота. Единственный недостаток робота из Нехочухии – это, скорее всего, его тайное желание захватить Землю, сделав всех людей малоподвижными лентяями.2 Счастливый вершитель
Фантастическая кинолента «Отроки во Вселенной» рассказывает о противостоянии разума и чувств. На планете системы звезды Шедар случается гражданская война между людьми и роботами. Последние, наделенные искусственным интеллектом, однажды решают, что человеческие эмоции только мешают прогрессу и подвергают людей процедуре «осчастливливания», после которой человек перестает испытывать эмоции или чувства. Так случается тот самый апокалипсис: создание человека, призванное служить ему и подчиняться, выходит из-под контроля.
У роботов-вершителей есть две самые главные способности: «зов», с помощью которого они лишают людей воли и заставляют их приходить на «осчастливливание», и роботы-исполнители, несокрушимые и тоже очень послушные. Однако техника не бывает идеальной, и в конце концов героям фильма — подросткам-астронавтам — удается испортить общую сеть зарядки роботов с помощью обычного гвоздя. Как говорится, старые технологии против новых.3 Сам себе Самоделкин
Веселый человечек Самоделкин — старейший из героев нашей публикации. Его создал в 1956 году папа Вахто, как называли в семейном кругу художника и режиссера мультфильмов Вахтанга Бахтадзе. Интересно, что, в отличие от большинства детских героев, Самоделкин изначально появился именно на экране, а в 1964 году он уже стал персонажем детской повести Юрия Дружкова «Приключения Карандаша и Самоделкина». Вскоре он стал членом клуба «Веселых человечков», кроме него, туда входят Карандаш, Буратино, Чиполлино, Незнайка, Дюймовочка, Петрушка и Гурвинек. Можно сказать, что это советский прообраз команды супергероев.
Самоделкин стал героем детского журнала «Веселые картинки», со страниц которого он учил советских детей столярничать, плотничать и собирать различные механизмы. А ближе к 90-м годам маленький робот даже учил девочек шить куклы и вырезать для них одежду из бумаги. По одной из версий, Самоделкин появился на свет после того, как сам собрал себя в коробке с механическим конструктором, а освободил его оттуда человечек Карандаш. Единственная слабость Самоделкина – это возможность его разобрать, что и хотели сделать его враги: пират Буль-Буль и шпион Дырка. К счастью, им это не удалось и сейчас Самоделкин продолжает жить на страницах современных детских рассказов.4 «Имя у вас какое-то странное, Роберт»
Робот РБ-235, более известный как Роберт, тоже имеет своего человеческого «близнеца», но на этот раз им оказывается его создатель, ученый Сергей Сергеевич. Предполагается, что Роберт будет вместо человека изучать космос, поэтому ученый решает подвергнуть робота сложнейшим испытаниям и отправляет того на свидание с девушкой Таней, в которую робот благополучно влюбляется.
С этого момента ученый теряет контроль над своим созданием, который в буквальном смысле готов всюду следовать за Таней. Однако отношения с людьми оказываются слишком непонятными и непредсказуемыми для Роберта и в итоге он ломается. Например, Таня буквально перегревает Роберту схемы разговором о поэзии, цветах и красоте, которой для робота просто не существует: «Это понятие относительное». Робота из фильма «Его звали Роберт» забирают в ремонт, а в космос все-таки летит человек.
Роберт обладает всеми основными способностями машины: быстрое обучение, отсутствие страха (благодаря которому он прыгает в вольер к тигру за оброненной детской куклой), энциклопедические знания в любой области. Из особо привлекательных черт можно отметить его способность к скоростной печати (писать он не умеет) ручкой на бумаге. По словам исполнителя роли Роберта актера Олега Стриженова, для того, чтобы убедительно играть робота, он использовал технику куклы.5 «Мне положительно пора на свалку!»
Биоробот по имени Вертер знаком нам благодаря фильму «Гостья из будущего», который так же, как и кино про Электроника, является экранизацией детской повести. Вертер живет в 2084 году в Москве и работает «главным администратором и бюрократом» Института времени.
Хотя робот живет в далеком будущем, в котором люди успешно осваивают межзвездное пространство, он очень консервативен: пишет на бумаге пером, подметает пол веником и косит траву обычной косой. Внешний облик Вертера — серебряный костюм и платиновое каре с челкой — создатели фильма скопировали с образа андроидов из итальянского фантастического фильма «Война роботов», а вот манеру поведения и походку, по словам исполнителя роли Вертера Евгения Герасимова, он придумывал сам, прямо на съемочной площадке.
Внешне Вертер выглядит как человек, но говорит он медленно и по слогам, а смеется и вовсе жутковато, запрокидывая голову назад и громко выдыхая «ха» несколько раз. Несмотря на это, московский робот оказывается очень милым и трогательным существом. Например, он влюблен в свою коллегу Полину, которую он боготворит.
Главная способность Вертера — это его доброта, и, как часто случается, она же оказывается его слабой стороной: Вертер погибает от рук космических пиратов, успев спасти Колю Герасимова и отправив его обратно в 1984 год. За доброту и модную стрижку Вертер достоин находиться в Зале славы роботов.6 Идеальный мальчик
Один из культовых персонажей советского кинематографа — робот Электроник, который сбегает от своего создателя, профессора Громова, в надежде стать человеком.
Впервые Электроник и его друг Сережа Сыроежкин появились на страницах детской повести Евгения Велтистова «Электроник — мальчик из чемодана. Повесть-фантазия» в 1964 году, но кумирами советских детей эти герои стали после выхода трехсерийного фильма режиссера Константина Бромберга.
Наверное, каждый ребенок, посмотревший «Приключения Электроника», мечтал о роботе-двойнике, который будет ходить за него в школу и работать по дому, обеспечивая легкую жизнь. Впрочем, даже больше, чем Сыроежкину, можно позавидовать самому Электронику, который обладает чуть ли не сверхспособностями. Он наделен высочайшим интеллектом, невероятной физической силой, бегает со скоростью 300 км/ч, и вообще является отличником в школе и покладистым сыном дома. Этот герой идеален, и, наверное, поэтому он робот, а не человек, ведь беззаботный лентяй Сережа Сыроежкин гораздо больше похож на ребенка.
К счастью, робот Электроник настолько хорош, что даже свою мечту — стать человеком — в конце концов ему удается осуществить.