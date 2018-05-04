Это все выдумки: 6 знаменитых роботов из нашей страны

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Житель Нехочухии

Робот из мультфильма "Нехочуха" (1986)

Девятиминутный советский мультфильм «Нехочуха» можно считать пародией на общество будущего, когда человеческий труд полностью заменят роботизированным, и нам останется лишь отдыхать. «Мечта!» – так думает мальчик-лентяй, который совсем не хочет помогать бабушке по хозяйству.

Вернувшись из школы и завалившись на кровать, он видит сон, в котором оказывается в стране Нехочухии, где всю работу за него делает его проводник робот. Очень быстро от количества съеденных пирожных начинает болеть живот, а от игр и мультиков болеть голова, и мальчик на все угощения и предложения робота говорит: «Не хочу». Исполнительный, но совершенно тупой робот каждый раз повторяет на это, по-вологодски выделяя букву О: «Молодец, будешь как Великий Нехочуха!»

Из способностей робота Нехочухии, за которые мы вносим его в список номинантов, можно отметить умение исполнить любой каприз, причем совершенно бесплатно. Этот робот всегда будет с вами, ведь он и есть ваша кровать, с которой вы, правда, не сможете встать, так как, по мнению робота, человек вообще двигаться не должен. Кстати, похожий сюжет есть в мультике «ВАЛЛ-И»: в будущем все люди имеют своего помощника робота, который переносит их с места на место, кормит и развлекает. В этом мире ожирение становится нормой, а упавший со своего робокресла человек не способен подняться сам, без помощи роботов-помощников.

Примерно то же самое происходит с Великим Нехочухой, который незаметно для себя настолько обленился, что стал зависим от своего робота. Единственный недостаток робота из Нехочухии – это, скорее всего, его тайное желание захватить Землю, сделав всех людей малоподвижными лентяями.