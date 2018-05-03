«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»

Первый взрыв в Балаклее прогремел 3 мая в 13:35 по местному времени. За первые часы пожара произошло уже несколько десятков взрывов, иногда по несколько раз в минуту. Первыми тушение начали пожарные танки и специализированная инженерная техника. Одновременно с этим по тревоге был поднят весь личный состав МЧС Балаклейского района. На помощь ему также отправилось подкрепление из Харькова.

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Официальная причина произошедшего пока не называется.

В этот день, по данным Вооруженных Сил Украины, на складе проводились плановые подрывы снарядов.

По одной из версий, в процессе загорелась сухая трава, и пламя перекинулось на соседние объекты. По другой версии, танк, участвовавший в разминировании, ошибочно наехал на некое взрывное устройство.

«Сегодня в Балаклее проходили плановые роботы по обезвреживанию прошлогодних остатков боеприпасов. По предварительной информации, причиной пожара стала сухая трава, которая находится вокруг бывшего хранилища», — прокомментировали в Генштабе ВСУ.

«Начался пожар и боеприпасы 100 мм и 120 мм начали взрываться от пожара. Предварительная причина пожара — пожарный танк наехал на один из снарядов. Сами снаряды начали детонировать на технической территории», — чуть позже прокомментировал ситуацию пресс-офицер минобороны Украины Дмитрий Горбунов.

Сразу после первых взрывов в городе прозвучала тревожная сирена. Людей начали отпускать с работы, родителей призвали забрать детей из школ и детских садов. Но всеобщей эвакуации объявлено не было (ранее сообщалось о том, что вывезено около 20 тыс. человек), поскольку взрывы пока происходят только на территории военного склада, и по городу снаряды не разлетаются. Официально эвакуировали только находящуюся рядом с военной частью улицу Арсенальную и прилегающий к ней частный сектор.

Несмотря на это, местные жители сами стараются покинуть город на личном транспорте и в первую очередь вывозят детей. Все трассы, ведущие к Балаклее, перекрыты. Из города всех выпускают беспрепятственно, а внутрь могут попасть только сотрудники спецслужб.

Хотя власти подчеркивают, что все-таки делают исключение для тех, кто едет забрать своих родных и близких.

Те, кто остался дома, выкладывают в сеть видео, на котором слышны постоянные взрывы, и делятся в комментариях версиями. По мнению пользователей соцсетей, версий причин произошедшего не так много: либо не сошелся баланс после очередной проверки на складах, либо нужно освободить место для завозимых «Джавелинов» (американских переносных противотанковых ракетных комплексов).

«Лично я думаю, что снаряды втихую продавали незаконно, а чтобы не спалиться и не быть в ответе, внаглую взрывают. И потом пойди докажи, что они проданы. Банальное отмывание денег». «Если плановые взрывы, то все должно быть просчитано до мелочей. А не вот так, что теперь подарки собирать повсюду. Люди только отстроили свои дома с прошлого раза, и опять все по новой. Что же это творится?», – возмущаются местные жители в интернете.

Напомним, что это не первое подобное ЧП в Балаклее. В марте 2017 года на этих же складах произошел сильный пожар. Его не могли ликвидировать несколько дней из-за большого количества боеприпасов, взрывы которых затрудняли работу пожарных. Тогда по официальным данным погибло два человека.

По словам жителей Балаклеи, после предыдущего инцидента полноценно разминированы только поля и приусадебные участки, овраги и лощины по-прежнему представляют большую опасность — там осталось много неразорвавшихся боеприпасов. В прошлом году, только по официальным данным, на них подорвались трое жителей района.

«Склады размещены на пяти уровнях. В прошлый раз локализовали взрывы не глубже третьего уровня. И то зарево было видно даже в Харькове. С тех пор документы и «тревожную сумку» все время держим на видном месте»,

— рассказала «Газете.Ru» местная жительница Наталья.

В 2017 году крупный пожар вспыхнул и в Винницкой области Украины. 26 сентября на крупном военном складе в деревне Калиновке произошла серия взрывов боеприпасов. При пожаре на арсенале было уничтожено больше артиллерийских снарядов, чем Вооруженные силы Украины израсходовали за все время вооруженного конфликта в Донбассе с 2014 года.

Общая площадь склада, забитого боеприпасами различных типов, превышала 1 тыс. га. При этом хранилище представляет собой склад открытого типа, снаряды были складированы на улице и открыты для любых стихий. На складе хранилось около 200 тыс. тонн боеприпасов, и норма загрузки складов была очень сильно превышена, а соответственно — нарушены правила хранения взрывоопасных материалов.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос тогда заявил, что причиной пожара и взрывов стали не «диверсионные группы ополченцев», о которых писали украинские пользователи в социальных сетях, а преступная халатность и беспробудное пьянство охранников склада.

Матиос подчеркнул, что следствие, начавшее работать спустя полтора часа с момента начала пожара, не установило никаких данных о дронах-беспилотниках, которые якобы атаковали склады в Калиновке.

Отмечается, что в момент начала прошлогоднего пожара калиновский арсенал охраняло лишь несколько расчетов ПВО и 17 сотрудников военизированной охраны. По словам главного военпрокурора Украины, на другом складе с ракетами к тактическому комплексу «Точка-У» двое офицеров ВСУ были «в состоянии полного алкогольного опьянения».