40 дней трагедии в Кемерово: СК продолжает выявлять виновных

С момента трагедии в Кемерово, которая унесла жизни 60 человек, прошло 40 дней. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг провел панихиду по погибшим в результате пожара в «Зимней вишне» в кемеровском Знаменском кафедральном соборе.

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«В сороковой день мы совершаем особую молитву за тех, кто скончался. На этом месте, взирая на эти цветы и на эти игрушки, особым образом чувствуешь всю ту бездну горя, через которую прошли люди, родители, близкие», — заявил Кирилл горожанам, собравшимся у мемориала.

3 мая также стало известно, что на месте сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» к 1 сентября обустроят мемориальный сквер.

Об этом заявил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. «Сквер с часовней или с мемориалом — мы пока еще не знаем, исполним волю родственников пострадавших и жителей Кузбасса, какое решение они примут», — заявил он РИА «Новости».

Цивилев отметил, что торговый центр окончательно снесут в конце мая. При этом строители демонтируют не только само сооружение, но и постройки рядом с ним. Все расходы на снос здания покроют владельцы «Зимней вишни». «Есть договоренности с собственниками, они активно помогают нам в этом, берут на себя расходы, в том числе, сейчас подписываем с ними соглашения по передаче имущества городу на безвозмездной основе», — добавил чиновник.

Тем временем следствие намерено провести дополнительные экспертизы по уголовному делу о гибели людей в «Зимней вишне». Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, «в их числе специальная пожарно-техническая и фоноскопическая экспертизы, а также экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга и Омска».

Петренко также напомнила, что продолжается работа по установлению должностных лиц, причастных к пожару в торговом центре. На данный момент обвинения предъявлены восьми фигурантам дела. В их числе — технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, управляющая торговым центром Надежда Судденок, гендиректор Юлия Богданова, начальник инспекции госстроительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник этой же компании Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин и глава пожарной бригады Сергей Генин.

Генин был задержан по обвинению в халатности. СК сообщает, что при пожаре спасатель «проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному». Бригада впоследствии воспользовалась советом очевидца, но «было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей», уверяют следователи. Сейчас он находится под арестом. Ранее спасатель написал письмо из следственного изолятора с благодарностями за поддержку. Как отметили в региональном главке МЧС, на стороне спасателя выступило руководство ведомства, все пожарное сообщество и огромное число рядовых россиян.

В письме Генина отмечается, что в СИЗО к нему хорошо отнеслись как соседи, так и руководство учреждения.

Генин написал: «Соседи — классные пацаны, как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально. Сейчас вроде мое самочувствие стало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное. Конечно, очень хочется домой, загадывать не буду, но надеюсь, что это скоро разъяснится, меня оправдают и отпустят».

26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СК постоянно информирует о ряде выявленных фактов — о нарушениях тех или иных правил в ТЦ. «Многие из них, конечно, являются чудовищными — то, что, собственно, и привело к потере такого количества людей и детей», — добавил он.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на четвертом этаже здания, где располагались кинотеатр и детские игровые аттракционы. Системы сигнализации и пожаротушения не сработали. Число жертв трагедии, по последним данным, составило 60 человек, еще 79 пострадали.

В МЧС России сообщали, что все пути эвакуации в «Зимней вишне» в течение пяти минут были блокированы горючими токсичными предметами, содержащими хлористый водород. Также отмечалось, что пожарные прибыли к горящему зданию и приступили к тушению пожара через 7 минут после звонка в экстренные службы.

Адвокат начальника пожарной бригады Сергея Генина впоследствии заявила, что сообщение о пожаре в кемеровском торговом центре поступило в чрезвычайную службу не от пострадавших или сотрудников ТЦ, а от жительницы дома напротив. Именно это, по ее словам, не позволило пожарным оперативно определить масштаб происшествия.

После трагедии в Кемерово МЧС и прокуратура начали масштабные проверки всех торгово-развлекательных центров. Так, в зданиях по всей стране были выявлены нарушения противопожарных правил.