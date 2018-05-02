Из России с любовью: польского журналиста депортировали

Польский журналист Томаш Мацейчук, известный по нескольким скандалам в эфире российских ток-шоу, получил запрет на въезд в Россию сроком на 30 лет, передает ФАН.

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«Получил запрет на въезд в Россию сроком на 30 лет — до 10 апреля 2048», — заявил Мацейчук.

Как стало известно, уведомление о запрете на въезд на территорию России Мацейчук получил в московском аэропорту «Домодедово». По словам польского журналиста, он вылетает обратно в Германию. Мацейчук также был предупрежден об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы России.

В конце февраля нынешнего года полицейские явились по месту жительства Мацейчука, чтобы проверить законность его пребывания в России, а также провести обыски в связи с уголовным дело о возбуждении межнациональной розни (ст. 282 УК РФ), сообщает RT.

Запрос на проведение обыска поступил от следователей из Калининградской области, где, в частности, говорится, что в соцсети «ВКонтакте» существует некая видеозапись, на которой Мацейчук оскорбляет убитого ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых (Гиви).

В результате обыска в квартире Мацейчука нашли «предметы с символикой националистических вооруженных формирований»: грамоты и шевроны националистических добровольческих батальонов «АТО»,

а также фото благодарности от украинского нацбатальона «Донбасс» «за моральную и материальную поддержку» и нашивку батальона.

Полиция также составила протокол за нарушение миграционного законодательства. Об этом заявила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова, сообщает НСН.

«В Мытищинский суд Подмосковья поступил административный материал в отношении Мацейчука. Его подозревают в совершении правонарушения по статье 19.27 Кодекса об административных правонарушениях (Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета)», — сказала Осипова.

На следующий день депутат Госдумы Наталья Поклонская подготовила запросы в Генпрокуратуру, МВД, ФСБ и СК России с просьбой проверить деятельность Мацейчука.

«На основании изложенного, мной сегодня подготовлены депутатские запросы на имя Генерального прокурора России, Министра внутренних дел России, директора ФСБ и председателя Следственного комитета России об организации доследственной проверки по указанным фактам причастности к военным преступлениям, связанным с геноцидом украинского народа по их языковому признаку, и политических взглядов со стороны гражданина Польши Томаса Мацейчука», — говорилось в запросе.

Парламентарий выразила надежду на то, что ведомства примут необходимые меры реагирования, «направленные на пресечение противоправных действий экстремистского характера со стороны господина Мацейчука». В свою очередь Совет Федерации также поручил временной комиссии по информационной политике изучить ситуацию с Мацейчуком.

На заседании верхней палаты парламента сенатор Людмила Нарусова заявила, что причины для депортации Мацейчука назывались совершенно надуманные, а истинным поводом для претензий стали его высказывания в одном из ток-шоу.

«Считаю, что информационная комиссия должна изучить ситуацию и принять меры, чтобы не создавать в России опасного прецедента по ущемлению прав журналистов», — сказала Нарусова.

Это предложение поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, предложившая комиссии по информационной политике «разобраться в ситуации и дать объективную оценку». Вскоре сам журналист выразил уверенность в том, что его депортируют.

«Я почти уверен, что меня оштрафуют и выдворят из России с запретом на въезд на пять лет. Если честно, у меня нет надежды, что суд примет другое решение. Я буду стараться бороться, чтобы меня не депортировали. Хочется еще поработать, если меня депортируют, книгу не напишу, не получится. У меня есть адвокат, надеюсь, он мне поможет. А будет то, что будет», — заключил он.

Он также признался, что не хочет покидать Россию

«Это для меня было бы печально, поскольку я хочу написать книгу про Россию. А для этого, чтобы стать экспертом по России, надо здесь быть, общаться с русскими, стараться вас понимать. То, что я говорил в ток-шоу, что говорили ваши эксперты, это, конечно, все так ярко, резко, но это формат ток-шоу. И я думаю, что все было в рамках закона. Если бы было что-то незаконное, тогда бы я сегодня отвечал перед судом не за то, что у меня что-то с регистрацией неправильно, а за другие вещи», — сказал он.

В апреле прошлого года в программе «Место встречи» на российском телевидении Мацейчук оскорбил и солдат советской армии, назвав их «красными фашистами», после чего главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко ударил поляка по лицу. Позднее Мацейчук вызвал Осташко на боксерский поединок, и вызов был принят. В итоге победу судейским решением одержал Осташко.