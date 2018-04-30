Без селфи и алкоголя: что ждет Москву на ЧМ-2018

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Забитый транспорт

Час пик в московском метро

Так как Москву за время ЧМ посетят около миллиона туристов и организаторов матчей, трафик на общественном транспорте существенно увеличится. Он и так ежедневно перевозит около 19 млн человек — в июне к этой цифре прибавится дополнительный миллион пассажиров.

В схему метро внесли ряд изменений, чтобы иностранцам было удобнее и проще ориентироваться в столичной подземке. Однако и это не исключает столпившихся у карт метрополитена зарубежных болельщиков.

С 1 июня по 17 июля вводится запрет на въезд определенных автобусов на территорию Москвы. А именно: автобусов без системы «Эра-Глонасс», не принимающих участие в проведении чемпионата, а также транспорт, не ходящий по регулярному городскому или междугородному маршруту.

Кроме того, на время матчей ЧМ нельзя будет прокатиться на корабликах по Москве-реке так, как это можно сделать в обычные дни. Запрет будет действовать 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля с 12.00 до 24.00 у Лужнецкой набережной (от Бережковского моста до Новоандреевского моста), а также 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля с 12.00 до 24.00 от Спасских мостов до Строгинского моста и в канале имени Москвы от реки Москва (40,6 км) до Сходненского канала (44 км).