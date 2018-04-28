Спасатель Сергей Генин, обвиняемый в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, написал письмо из следственного изолятора с благодарностью за поддержку. Оно опубликовано на сайте Сибирского регионального центра МЧС.

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«Руководство МЧС России, все пожарное сообщество и огромное число рядовых россиян выступили на стороне начальника караула старшего лейтенанта внутренней службы кемеровчанина Сергея Генина в момент, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело», — заявили в ведомстве.

Из письма Генина следует, что в СИЗО к нему хорошо отнеслись как соседи, так и руководство учреждения.

«Соседи — классные пацаны, как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально. Сейчас вроде мое самочувствие стало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное. Конечно, очень хочется домой, загадывать не буду, но надеюсь, что это скоро разъяснится, меня оправдают и отпустят», — написал спасатель.

Сотрудник МЧС отметил, что арест заставил его переосмыслить некоторые свои ценности.

«Хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того, что меня обвинил СК в смерти 37 человек.

Это было, как будто я тут же должен застрелиться или еще как, но, слава Богу, у меня не хватило на это мозга.

Поначалу почти не спал, но тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали все, что от нас зависело и не зависело», — объясняет Генин.

По словам спасателя, он не ожидал, что окажется в таком положении. Генин выразил уверенность в том, что «если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо». «Берегите себя, мы нужны стране, если не мы, то кто будет спасать людей и тушить пожары?», — написал он своим коллегам.

Напомним, что следователи задержали Сергея Генина 11 апреля в Кемерово и предъявили ему обвинение в халатности. Спустя два дня сотрудника МЧС отправили под стражу.

Согласно версии СК, при пожаре спасатель «проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному». Бригада впоследствии воспользовалась советом очевидца, но, считают следователи, «было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей».

Пожар в кемеровской «Зимней вишне» вспыхнул 25 марта. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети. Больше всего жертв было среди тех, кто находился в кинозалах на верхнем этаже, им не удалось выбраться из горящего здания. По уголовному делу арестованы восемь человек — среди них и подозреваемый в халатности Сергей Генин.

В МЧС позднее заявили, что пожарные бригады были вызваны на место происшествия слишком поздно.

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с главами МЧС, СК и Минздрава в Кемерово заявил, что гибель местных жителей в пожаре была вызвана «преступной халатностью и разгильдяйством». По словам президента, трагедия произошла в месте, где ее никто не ожидал. «Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте», — добавил Путин.

Глава государства поручил руководителю СКР Александру Бастрыкину провести антикоррупционные проверки местных чиновников. Позднее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку, предварительно извинившись перед президентом за гибель людей в пожаре.

Если изначально правоохранители заявляли о 64 жертвах трагедии, то недавно стало известно, что пожар в «Зимней вишне» унес жизни 60 человек. Об этом 20 апреля сообщили в СКР.

По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, родственникам были выданы разрешения на захоронение 37 тел погибших. Определить точное число жертв пожара следователям помогли результаты работы экспертов и проверки всех обращений в полицию о пропаже людей после трагедии в кемеровском ТЦ.

18 апреля следователи заявили, что сотрудники прокуратуры на протяжении нескольких лет запрещали проведение проверок пожарной безопасности в «Зимней вишне».

«В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса. По обстоятельствам включения в данную категорию предприятий владельца здания ТРЦ — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и крупнейшего арендатора ООО «Зимняя вишня Кемерово» — допрошены прокурор города Кемерово и его помощник», — отметили в СК.

Следователи, ссылаясь на информацию прокуратуры, сообщили, что ведомство действовало исходя из разъяснений вышестоящего руководства. Главное управление по расследованию особо важных дел СК России продолжает расследовать причины трагедии.