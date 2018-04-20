Новые правила метро: куда девать детскую коляску

Министерство транспорта опубликовало проект новых правил пользования метро в России для общественного обсуждения, которое завершится 8 мая.

Наибольший резонанс вызвал пункт, касающийся пассажиров с маленькими детьми.

По существующим правилам нельзя перевозить детей в колясках на эскалаторах: младенца полагается брать на руки, а вот чем держать при этом коляску, так остается неизвестным. Новые же правила предусматривают аналогичный запрет при входе и выходе из вагона. Но многие восприняли это как полный запрет на ввоз колясок на территорию метро.

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В связи с поднявшимся шумом Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что намерена обратиться в Минтранс РФ с просьбой доработать нововведения. По ее мнению, предлагаемая норма является «избыточной и противоречит здравому смыслу».

Очевидно, что в коляске ребенку угрожает меньше опасностей — без нее малыша легко не заметить и толкнуть, он может упасть или случайно выйти вместе с толпой на остановке, отметила она.

«Выражаю надежду, что власти регионов, где есть подземка, при разработке собственных правил будут исходить в первую очередь из законных интересов граждан, и учитывать особенности, прежде всего, не региона, а пассажиров с маленькими детьми и колясками», — добавила Кузнецова.

По мнению экспертов, претензии можно предъявить только к формулировке этого пункта правил, но не к сути запрета.

«Метрополитен — это сложное сооружение, где есть разные движущиеся элементы: поезд, эскалатор, те же лифты. И возможно, что в некоторых участках метрополитена передвигаться с коляской действительно опасно, а потому этот запрет для отдельных элементов метро оправдан. На мой взгляд, это было просто непрофессионально прописано в проекте, поэтому у многих возникли вопросы», — считает председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Неточности в формулировках и недочеты документа Янков оправдывает тем, что Минтранс должен был составить проект типовых правил для пользования метрополитеном в России в максимально короткие сроки — раньше правила устанавливались каждым регионом самостоятельно.

«Сейчас идет общественное обсуждение проекта правил, надеюсь, оно повлияет на итоговый вариант в правильном ключе», — заявил Янков «Газете.Ru».

Впрочем, многие родители, особенно в загруженном московском метро, и так в последнее время нечасто пользуются колясками для перевозки ребенка, тем более в час пик.

«Мне кажется, что люди, которым необходимо куда-то ехать с младенцем, прекрасно отдают себе отчет, что с маленькими детьми в метро очень сложно — детей без колясок запросто затолкают и прижмут к стенам вагона. Поэтому они максимально стараются этого избежать: ездят на машинах, такси, передвигаются на наземном транспорте, где таких ограничений нет, да и пассажиропоток там в целом меньше», — рассказал «Газете.Ru» эксперт по общественному транспорту центра Probok.net Александр Чекмарев.

Помимо пункта про коляски, в новых правилах пользования метро содержатся условия провоза ручной клади, а также велосипедов и рюкзаков. Так, ручную кладь будет официально запрещено размещать на сиденьях вагонов и скамейках станций.

Что касается двухколесного транспорта, то если раньше в чехол требовалось заворачивать обычные велосипеды (со снятым передним колесом), а складные допускалось провозить без упаковки,

то в проекте Минтранса прописывается необходимость помещения в чехлы всех без исключения типов велосипедов, кроме, пожалуй, детских моделей.

Кроме того, обязательным хотят сделать правило уступать места пожилым, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам — сейчас оно дано только в качестве рекомендации. Правда, пока не ясно, будет ли это как-то контролироваться и станут ли наказывать нарушителей: информации о соответствующих поправках в Кодексе об административных нарушениях нет.

Если новые правила все же будут приняты, то коснутся они и пассажиров с рюкзаками. В документе прописано, что рюкзак или объемную сумку в метро, в особенности в час пик, следует носить в руках, а не на спине. Отметим, что аналогичные просьбы уже год как звучат в московском метрополитене.

Эта рекомендация не включена в правила пользования подземкой, поэтому никаких штрафов за оставленный на плечах рюкзак не полагается.

Александр Чекмарев, напротив, посчитал объявления о рюкзаках пустой затеей. «Если этот рюкзак будет стоять у кого-то на ногах или на полу, то места от этого больше не станет. Кроме того, в заполненном вагоне рюкзак можно не увидеть и запнуться. А для взрослых людей небольшого роста и детей стоящие на полу рюкзаки даже более некомфортны, чем висящие за спиной. По той же логике если просить людей снимать верхнюю одежду и нести ее в руках или в пакете — то объем, занимаемый человеком и его курткой, от этого не изменится», — пояснил он «Газете.Ru».