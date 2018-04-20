Брал у Шакро: полковник СК сел за взятку

Мосгорсуд приговорил полковника СКР Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей. Он проходил по делу о получении взяток от представителей криминального мира. Сам экс-следователь отрицал свою вину и называл уголовное дело провокацией.

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«По совокупности преступлений назначить Максименко наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 165 миллионов рублей», — огласил приговор судья Олег Музыченко.

Максименко также лишили звания полковника юстиции. Кроме того, после отбытия наказания в течение трех лет он не сможет занимать должности в органах госвласти. При этом гособвинитель Игорь Потапов запрашивал для полковника СКР 15 лет колонии строгого режима и штраф в 165 млн рублей.

26 марта Михаил Максименко дал показания в суде. Первая часть его выступления прошла публично — на ней полковник зачитал личные показания и полностью отрицал свою вину. Вторую часть, когда стороны задавали офицеру вопросы, провели в закрытом режиме.

Полковник Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замглавы Главного следственного управления СК Москвы генерал-майор Денис Никандров были арестованы оперативниками ФСБ в июле 2016 года по подозрению в получении взятки в размере $500 тыс. от «вора в законе» Шакро Молодого.

Громкая история вымогательства, которая привела к перестрелке в центре Москвы с двойным убийством, произошла в декабре 2015 года у ресторана Elements. Конфликт у стен заведения начался с того, что еще до 2015 года его владелица Жанна Ким решила полностью поменять интерьер ресторана и наняла дизайнера Фатиму Мисикову.

Однако ремонт затянулся — и Ким это не устроило. Она разорвала контракт с дизайнером. Мисикова за это потребовала от Ким неустойку в размере недоплаченных по договору 2 млн рублей. Ресторатор отказалась выполнить это требование, и 13 декабря ей позвонил неизвестный мужчина, назвавшийся адвокатом дизайнера. Не ожидая неприятностей, Ким назначила этому человеку встречу в своем ресторане на Рочдельской улице.

«Адвокатом» Мисиковой оказался криминальный авторитет Андрей Кочуйков по кличке Итальянец, который с 11 сообщниками приехал в ресторан Ким и потребовал у нее 8 млн рублей. Испуганная женщина позвонила бывшему сотруднику КГБ, адвокату Эдуарду Буданцеву, и попросила о помощи.

Стычка повлекла за собой перестрелку, в которой погибли два человека со стороны Кочуйкова, еще восемь получили ранения. В результате всех оставшихся в живых членов банды Кочуйкова арестовали в декабре 2015 года за вымогательство в особо крупном размере.

Позже выяснилось, что Итальянец находится в тесной связке с известным «вором в законе» Захарием Калашовым по кличке Шакро Молодой, который обратился к высокопоставленным сотрудникам СК за помощью в деле своего подручного. За $500 тыс. он попросил переквалифицировать дело Итальянца и отпустить его на свободу.

В ходе судебных разбирательств обвиняемый полковник Александр Ламонов, заключивший сделку со следствием, рассказал в Мосгорсуде о получении $500 тыс. от бизнесмена из ближнего окружения Калашова и передаче их начальнику управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко.

«Я передал деньги Максименко, оставив себе $100 тыс. для распределения между мной, Денисом Богородецким и Евгением Суржиковым в качестве благодарности за посреднические услуги», — рассказал он.

ФСБ установила, что всего за освобождение Итальянца Максименко требовал $5 млн.

Кроме того, в ходе следствия вскрылись и другие взятки, которые получал полковник СКР. Так,19 февраля 2018 года бизнесмен Бадри Шенгелия дал показания на Максименко в Мосгорсуде.

«Я познакомился с Максименко в 2007 году в Санкт-Петербурге в Следственном комитете. Тогда он был начальником службы безопасности у Бастрыкина. Я был одним из подозреваемых по делу о рейдерском захвате. В 2007 году я начал сотрудничать со следствием, и с этого момента начались у меня нормальные отношения и с Пипченковым, и с Захаровым, и с Максименко, и с другими», — заявил в суде Шенгелия.

Спустя несколько лет бизнесмен купил часы Hublot. «На одной из встреч эти часы у меня изъяли люди полковника МВД Романа Полозаева. Таким образом они их похитили. Я хотел наказать Полозаева и обратился к оперативнику МВД Федосову, но он сказал, что возбудить дело невозможно — «идет серьезное давление со всех сторон», — продолжил бизнесмен.

Тогда, в 2015 году, Шенгелия часто общался с полковником Максименко – тот и согласился возбудить уголовное дело за $50 тыс.

«Мы встретились в гостинице Park Inn, раньше она называлась «Пулковская», на нулевом этаже. Деньги вытащил из сейфа и привез в портфеле мой охранник. Портфель я положил рядом с Михаилом Ивановичем», — рассказал свидетель.

К тому же, как сообщил Шенгелия, Максименко был лично заинтересован в отстранении руководителя СКР по Петербургу, с которым у него были разногласия.

Шакро Молодого, Итальянца и их подельников отправили в колонию в конце марта. Калашова приговорили к девяти годам и 10 месяцам строгого режима, а Кочуйкову дали восемь лет и 10 месяцев колонии.