Прокурорам вернут контроль над следователями

Работа следователей: медленно и без изменений

Генпрокурор России Юрий Чайка предложил вернуть прокуратуре возможность контролировать деятельность Следственного комитета. По его мнению, право прокуроров возбуждать и расследовать дела — в том числе в отношении следователей — поможет снизить число допускаемых ими нарушений.

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«Наделение прокуроров отдельными полномочиями кардинально ситуацию не изменит, только полноценный прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов следствия и право прокурора возбуждать и расследовать уголовные дела, в частности, в отношении следователей может сдержать растущий вал допускаемых ими нарушений», — заявил Чайка во время ежегодного доклада в Совете Федерации.

Он отметил, что президент России Владимир Путин ранее поручил усилить надзор за следствием на всех уровнях.

Чайка также раскритиковал работу следственных органов, заявив, что в 2017 году не произошло существенных изменений в работе следователей.

«На фоне снижения нагрузки по направленным в суд делам количество выявленных прокурорами на досудебной стадии нарушений закона выросло до 5,2 млн», — заявил Чайка.

Он добавил, что почти 70% дел в стране рассматривается в упрощенном порядке, который не предполагает ни длительных расследований, ни тем более реабилитации подсудимых. В то же время, отметил Генпрокурор, число оправданных судом следователей возросло на 28%, а общее количество лиц, получивших право на реабилитацию, превысило 13 тыс. человек (+3,6%).

При этом ежегодно увеличивается число дел, сроки расследования по которым превышают 12 месяцев. К концу прошлого года их было около 4,5 тыс., а еще 300 дел в СК расследуются свыше 3 лет.

Инициативу прокуратуры поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что вернуть контроль прокуратуры над следствием необходимо уже давно. По ее словам, эту идею поддерживают все сенаторы, однако ее нужно обсудить в администрации президента со всеми участниками процесса. «Это позволит существенно повысить эффективность работы следственных органов и всех, кто завязан на уголовно-процессуальный процесс», — сообщила Матвиенко после доклада Чайки.

Глава Совфеда также отметила, что время для данного решения «перезрело» и «надо поактивнее двигаться».

Когда примут реформу, пока неясно

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что точные сроки и другие детали возможной реформы пока озвучивать преждевременно. «Не прописана даже самая общая конструкция возможной реформы. Валентина Матвиенко заявила, что есть определенные наработки в Совфеде, есть данные, которые дала Генпрокуратура, и есть наработки, которые они собирали в других заинтересованных министерствах и ведомствах. Единой сформированной концепции пока нет, поэтому вычислить время на ее реализацию невозможно», — сообщил Куренной.

Первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев считает, что в России существует необходимость восстановить баланс полномочий следователя и прокурора. «Сегодня прокурорского надзора за расследованием преступлений на стадии именно досудебного производства в целом нет. Все надзорные полномочия прокурора переданы начальнику следственных отделов.

Ситуация абсурдная — прокурор заведует центральным процессом в уголовном судопроизводстве, однако до того, как дело поступит к нему с обвинительным заключением, он по сути отстранен от процесса»,

— заявил Валеев «Газете.Ru».

Депутат отметил, что отсутствие контроля в любом ведомстве ни к чему хорошему никогда не приводило. «Восстановление следственных полномочий у прокурора не влечет за собой ни расформирование штатной численности, не переподчинение следователей. Независимость следователя должна оставаться всегда», — сообщил он.

Эрнест Валеев подтвердил, что на данный момент реформа находится на стадии разработки. «У нас генеральный прокурор не обладает правом законодательной инициативы, поэтому предложение Чайки в чистом виде рассматриваться не может», — подытожил он.

Органы прокуратуры являются главной правозащитной организацией нашей страны, считает экс-председатель комиссии по общественной безопасности Общественной палаты и член Президиума организации «Офицеры России» Антон Цветков. «Если рассмотреть различные дела, то можно увидеть, что обвинительный уклон у прокуратуры гораздо меньше — он больше правозащитный. Прокуроры стоят на стороне защиты прав и интересов граждан. Вспомним ситуацию с сотрудницей детского сада, активисткой Евгенией Чудновец и врачом-гематологом Елены Мисюриной, когда прокуратура добилась их освобождения из СИЗО. Когда прокуратура принимала решение, кого арестовывать, а кого нет, было меньше арестов, чем сейчас, когда это делается на базе судов», — рассказал Цветков «Газете.Ru».

Конкуренции между СК и прокуратурой не получилось

Источники «Газеты.Ru» еще в конце ноября 2017 года сообщали о том, что органы прокуратуры России ждет реформа после выборов президента России в 2018 году. Об этом тогда заявил собеседник, близкий к руководству надзорного ведомства.

«Вероятно, что после выборов произойдет определенная реформа, в ходе которой прокуратура получит некие полномочия, которых не имеет сейчас. Это касается, в частности, права возбуждать и прекращать уголовные дела. Рассмотреть предложения о наделении прокуроров дополнительными правами обещал еще весной нынешнего года Совфед, и не исключено, что после выборов президента они будут приняты», — отметил источник.

Еще один источник «Газеты.Ru», близкий к руководству СК, сообщил, что предположительно реформа будет достаточно глубокой — прокуратуре в том числе могут вернуть следственные функции, которые у ведомства отобрали после создания СК РФ.

«Это вполне реально. Дело в том, что сейчас нет особой разницы, в составе прокуратуры находится следствие или оно выделено в отдельное ведомство. Той самой «конкуренции» органов, которой добивались при создании комитета, по факту не получилось. А так дела будут уходить в суд быстрее, будет меньше чиновников, что поможет ускорить расследование уголовных дел, которое сейчас тянется годами», — заявил собеседник.

Следственный комитет работал в структуре Генеральной прокуратуры с 2007 года и только в 2011 оформился в самостоятельное ведомство.Тогда было принято решение лишить следствия Генеральную прокуратуру, чтобы обеспечить независимый надзор прокуроров за ходом следственной работы.

Новому органу передали все следственные функции Генпрокуратуры. Вплоть до настоящего времени только СК России может возбуждать дела в отношении спецсубъектов: судей, адвокатов, депутатов Госдумы, федеральных министров, а также работников других правоохранительных органов, в том числе полицейских, прокуроров и чекистов.

Прокуратура, таким образом, потеряла позицию руководителя процесса, а СК стал единственным следственным органом, который подчиняется напрямую президенту. Расследовать дела о преступлениях, совершенных самими следователями, могут только их непосредственные коллеги по ведомству.

Кроме того, СК ведет расследование по большинству тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных УК РФ: «убийство», «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть человека», «похищение человека», «превышение должностных полномочий» и многие другие. Также Следственный комитет — единственный орган, который имеет право возбуждать дела по факту нарушений, допущенных на выборах в органы власти, включая выборы президента РФ.

Спустя шесть лет после введения реформы, уже в конце 2017 года, в СМИ появилась информация о том, что МВД России готовит ряд реформ структуры следственных органов страны. В числе реформ мелькала и идея ликвидации СКР с последующей передачей его полномочий МВД РФ и Генпрокуратуре.

Необходимость реформы тогда связывали с проблемами ведомства — пять сотрудников СКР в разное время были заподозрены в коррупции.

Среди них — бывший начальник следственного управления СКР по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко и начальник Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов. Информация об их причастности к коррупционной сделке появилась зимой 2017 года.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в ноябре 2017 года опровергла сообщения о расформировании ведомства. Она отметила, что министерство не выдвигало инициатив о передаче полномочий СКР другим ведомствам, «и тем более — о его ликвидации». Представитель Следственного комитета Светлана Петренко также опровергла информацию о готовящейся в 2018 году реформе СКР.