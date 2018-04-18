Резня в школе Стерлитамака. LIVE

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Подросток, устроивший поножовщину в башкирской школе, использовал при нападении канцелярский нож. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он отметил, что информация о том, как школьник пронес в учебное учреждение бензин, будет выясняться.
Хинштейн добавил, что к моменту приезда вневедомственной охраны в 08.54 по местному времени нападавший находился без сознания.
«Охрану школы осуществляет частное охранное предприятие «Барс». В момент ЧП в школе находился один охранник ЧОП, а также один вахтер. Что касается обстоятельств, Росгвардия будет проводить служебную проверку», — подытожил представитель Росгвардии.
Школа №1 в Стерлитамаке — одна из старейших в городе, свидетельствуют данные агентства «Башинформ». Она была основана в 1926 году — правда тогда располагалась по другому адресу. В 1971 году было построено нынешнее здание образовательного учреждения на улице Блюхера, 10. В настоящее время в школе обучается 800 человек — в этом году занятия проводятся в одну смену.
Школьник в переписке с друзьями также жаловался на то, что в семье никто не реагировал на его эмоциональное состояние.
«Меня в школе гнобили 2 года. Родителям пофиг. У меня психика сломана. Был крик о помощи. Но мне никто не хочет помочь. У меня нет таланта, я ничего не могу. Кроме того как убивать», — писал 17-летний подросток своим приятелям.
СМИ цитируют переписку 17-летнего виновника инцидента в башкирской школе с его друзьями. Выяснилось, что подросток готовился к нападению с лета 2017 года. Приятелям он сообщал, что копит деньги на бензин, оружие, и планирует взорвать свою школу.
«Мне никто не верит. Но во мне столько ненависти, что уже не остановиться. Я куплю ножи и травмат. Я хочу увидеть крики, слезы, страх, чтоб они кричали о пощаде. А я скажу «Нет, вы этого заслуживаете», и улыбнусь им. <…> Я намереваюсь убить штук 30. А еще попытаюсь школу взорвать», — писал школьник своим друзьям в соцсетях, его переписку цитирует «КП-Уфа».
Местные СМИ продолжают публиковать истории учащихся коррекционной школы №1 в Стерлитамаке, которые в среду находились в здании учебного заведения.
«Я сам там учусь. Сидел в кабинете на втором этаже и к нам забежал учитель: сказал собираться, потому что пожар. Когда вышли увидели то, что одно окно открыто, другое — разбито и под ним девушка вся белая. Потом нас отвели в соседнюю школу и нам моя знакомая рассказала, что парень из 9 «Г» забежал в класс в середине урока закрыл двери и поджог учительницу, пырнул ножом. Затем напал на одноклассницу. Другая выпрыгнула из окна. В некоторых местах есть кровь», — рассказал агентству «Башинформ» один из учеников местной школы.
По данным «Башинформ», пострадавшей от рук 17-летнего подростка стала молодая учительница информатики Екатерина Першина. В 2017 году она участвовала в конкурсе «Учитель года». На данный момент женщине проводят операцию в стерлитамакской городской больнице.
Ученик башкирской гимназии, напавший на одноклассников, был поставлен на школьный учет комиссии по делам несовершеннолетних «за агрессивный статус в соцсетях». Об этом сообщила сенатор от региона, первый замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.
«К сожалению, у нас в стране нет механизмов реагирования на подобные события. Должен быть целый комплекс, работа реабилитационных центров для таких ребят, с участием медработников, психологов, сотрудников полиции. Чтобы помочь им выйти из того психологического состояния, в котором они находятся», — заявила Гумерова, ее цитируют РИА «Новости».
Тем временем, издание «Ufa1.ru» передает мнение учащегося местной школы о нападавшем: «Добряк, никогда не замечали агрессии. Постоянно слушал музыку».
Нападение в американской школе «Колумбайн» нашло достаточно последователей в России. Так, 15 января 2018 году двое учеников старших классов школы №127 в Перми, вооруженных ножами, совершили нападение на учебное учреждение. Итого — 15 раненых, в числе которых учитель. Молодые люди публиковали на своих страницах «ВКонтакте» видео о массовом убийстве в американской школе, а также состояли в группах, посвященных этой трагедии.
Еще один последователь «Колумбайна» объявился в сентябре 2017 года. В подмосковной Ивантеевке во время урока информатики девятиклассник напал на учительницу с тесаком, ударил ее по голове, стал взрывать в классе самодельные петарды и стрелять из пневматического оружия в потолок.
Испугавшиеся школьники начали выпрыгивать из окон класса, находящегося на втором этаже школы: трое из них упали на асфальт и в результате получили переломы и ушибы. Нападавший ученик после атаки собирался покончить с собой. В годовщину кровавых событий в американской школе он писал в соцсетях, что, лучше бы он был на месте устроивших бойню Эрика и Дилана.
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц в отношении 17-летнего подростка, совершившего нападение на школу Стерлитамака. Об этом сообщается на официальном сайте СК.
В ведомстве отметили, что следователи также возбудили уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
«Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка», — отметили в СК.
Школа, в которой было совершено нападение, является коррекционной, отметили в комиссии по делам несовершеннолетних. В ней учатся дети с задержкой психического развития. «Мы также выясним, в каком состоянии был напавший мальчик», — добавили в комиссии.
Как сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних города Стерлитамак, напавший на школу ученик не состоял на учете в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, воспитывался в хорошей семье. Сейчас наши специалисты тоже работают на месте, выясняют обстоятельства и причины, по которым ребенок пошел на такой поступок. Также выясним, с кем он общался до этого, чтобы понять, что привело к его действиям», — сообщил представитель комиссии РИА «Новости».
На место происшествия в школе №1 также направилась уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова.
«Те ранения, которые получили дети, — средней тяжести. Их жизни вне опасности. Я хочу сейчас и школу посетить, и больницу. Мы выехали целым своим аппаратом. Дети из школы выведены», — отметила она в разговоре с RT.
История повторяется. Школьник, устроивший нападение на школу в Стерлитамаке, опубликовал на своей странице «Вконтакте» видео о нападении на американскую школу «Колумбайн». Ролик был опубликован в среду около 06:00 по московскому времени — то есть непосредственно перед нападением.
Отметим, что школьники, устраивавшие поножовщину и стрельбу в российских школах, зачастую вдохновлялись на свои преступления «Колумбайном».
В Минздраве Башкирии заявили, что пострадавшие от поножовщины в школе получили травмы средней степени тяжести. Одну из пострадавших, 29-летнюю учительницу Екатерину, сейчас оперируют в больнице.
Администрация школы решила освободить детей от занятий. Об этом стало известно из разговора журналистов с одним из учеников.
«Паника была, все закончилось. Девочка упала в обморок. Потом нас эвакуировали в пятую гимназию. Уроков не будет, я дома», — рассказал ТАСС учащийся.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал в школу в Стерлитамаке, где произошло ЧП.
Нападение на школу в Стерлитамаке устроил 17-летний учащийся коррекционного класса. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Башкортостану.
«По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджег», — говорится в сообщении.
В СК добавили, что после этого сработала пожарная сигнализация. Одна из девочек, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Нападавший и потерпевшие госпитализированы.
Ufa1.ru со ссылкой на очевидцев рассказывает, что девятиклассник не пришел на урок и сидел в коридоре. «Учитель привела подростка в кабинет, парень вел себя агрессивно и поранил ножом руку одноклассницы, после чего накинулся на учительницу. Когда началась паника, он выплеснул в классе бензин и поджег его», — пишет портал. В общей сложности пострадали четверо: две ученицы, учительница информатики и сам нападавший. На место прибыли бригады скорой помощи.
В Стерлитамаке школьник напал на одноклассников и учительницу, после чего поджег класс, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в школе №1. По данным портала Sterlitamak.ru, одна из девушек выпрыгнула из окна, чтобы спастись от нападавшего.