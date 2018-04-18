Резня в школе Стерлитамака. LIVE

Подросток, устроивший поножовщину в башкирской школе, использовал при нападении канцелярский нож. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он отметил, что информация о том, как школьник пронес в учебное учреждение бензин, будет выясняться.

Хинштейн добавил, что к моменту приезда вневедомственной охраны в 08.54 по местному времени нападавший находился без сознания.

«Охрану школы осуществляет частное охранное предприятие «Барс». В момент ЧП в школе находился один охранник ЧОП, а также один вахтер. Что касается обстоятельств, Росгвардия будет проводить служебную проверку», — подытожил представитель Росгвардии.