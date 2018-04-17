Ирак не прощает: российским «вдовам ИГ» вынесли приговор

В Ираке прошел судебный процесс над семью иностранками, обвиненными в поддержке «Исламского государства». Из них две россиянки и одна гражданка Франции были приговорены к пожизненному заключению, а трех женщин из Азербайджана и одну гражданку Киргизии ждет смертная казнь. Как сообщил посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади, у осужденных 17 апреля женщин оставались шансы вернуться на родину в случае оправдательного приговора, однако этого не произошло.

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По оценкам неправительственной организации Human Rights Watch, которая осуществляет контроль нарушений прав человека, всего после разгрома террористического халифата в иракских тюрьмах оказались около 1,4 тыс. женщин с детьми. Среди них жены и вдовы боевиков самых разных национальностей.

В багдадских тюрьмах содержатся 50 россиянок, их обвиняют в терроризме и незаконном пересечении государственной границы.

Следующий процесс в отношении оставшихся фигуранток дела назначен на 29 апреля.

Власти Ирака в последнее время ужесточили процедуру возвращения россиянок, побывавших на подконтрольных ИГ территориях. Все находящиеся в тюрьмах российские женщины (начиная с 14 лет) обвиняются по двум статьям иракского законодательства: терроризм и незаконное пересечение границы Ирака.

Местные власти твердо намерены судить арестованных в соответствии со своим законодательством и экстрадировать иностранных граждан не собираются.

Гражданам ряда других государств иракские суды уже вынесли приговоры. Так, в апреле стало известно, что уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни шесть гражданок Турции за причастность к деятельности ИГ. Ранее еще 17 женщинам из Турции назначили высшую меру наказания за материальную и организационную поддержку террористов.

Правозащитники отмечают, что среди арестованных и осужденных женщин есть не только идейные сторонницы джихада, но и жертвы обстоятельств. Многие из женщин просили власти о смягчении приговора, заявляя, что приехали в халифат под давлением мужей. В некоторых регионах муж действительно может принудить свою супругу к подобным действиям, так как по представлениям исламистов женщины также необходимы джихаду для оказания медицинской и иной помощи бойцам.

Например, в ИГ процветает так называемый «джихад ан-никах» — по сути, сексуальная эксплуатация женщин, представляемая как «богоугодное дело».

Встречаются среди арестованных женщин и те, кого удерживали в ИГ обманом. Сравнительно высокие доходы адептов халифата в разное время привлекали представителей обоих полов, однако тех, кто погнался за деньгами, по прибытии ожидала ловушка. Женщин выдавали замуж за боевиков, а если их мужья гибли, то они передавались следующим террористам, превращаясь в настоящих рабынь.

Впрочем, многие женщины приняли решение отправиться на территорию ИГ самостоятельно. Чаще всего женщины помогают боевикам в бытовом, финансовом и инфраструктурном обеспечении. Так, сестра одного из бывших лидеров «Исламского государства», погибшего в 2010 году, занималась в халифате логистикой и распределением финансирования. 8 марта 2018 года ей был вынесен смертный приговор.

Одной из самых известных женщин в ИГ является так называемая Белая Вдова — британская подданная Салли Джонс. Она уехала в Сирию вместе с мужем, а после его гибели возглавила секретное крыло ИГ, занимающиеся военной подготовкой женщин-джихадистов и активной пропагандистской деятельностью через социальные сети.

Белая Вдова числилась в списках самых разыскиваемых террористов мира, предположительно, она погибла в октябре 2017 года.

В марте 2018 года стало известно о подготовке боевиками ИГ двух женских военных отрядов в афганской провинции Джаузджан, обучением которых занимаются 20 инструкторов из восточной провинции Нангархар.

По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что из-за больших военных потерь боевики стали чаще обращаться к помощи женщин, и намерены поступать так и в дальнейшем.

Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет сенатор, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Так в Россию были эвакуированы более 100 женщин и детей — жителей Чечни, Дагестана, Тверской области и других регионов РФ, а также граждане Узбекистана и Казахстана.

5 апреля у здания посольства Ирака в Москве прошел пикет в защиту вывезенных мужьями в ИГ женщин и детей. Участницами акции стали матери осужденных, которые просили иракские власти проявить снисхождение к их детям и внукам.